Самая массированная атака ВСУ за год, "иранский ребус" и план ЕС. Хроника событий на утро 25 марта

США передали Ирану 15-пунктовый план мирного урегулирования. Между тем финский депутат раскритиковал ЕС за ставку на войну вместо дипломатии. Одновременно с этим ночная атака ВСУ на регионы России стала самой массированной за год

2026-03-25T10:00

Соединенные Штаты передали Ирану проект мирного плана, включающий 15 пунктов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники. По данным издания, документ отражает стремление администрации президента США Дональда Трампа найти выход из военного конфликта, одновременно пытаясь справиться с его экономическими последствиями. Уточняется, что предложенный план охватывает ключевые аспекты, связанные с ракетной и ядерной программами Исламской Республики, а также вопросы свободы судоходства в регионе Персидского залива. Однако на фоне этих сообщений посол Ирана в России 24 марта опроверг информацию о ведении каких-либо переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Дипломат заявил, что американская и иранская стороны не проводили переговоров за все время военной операции США и Израиля против Ирана.В понедельник вокруг ирано-американского противостояния развернулась необычная дипломатическая драма: президент США объявил о достижении договоренностей с Тегераном и приостановке ударов по иранской энергетике на пять дней, однако иранская сторона не только опровергла факт каких-либо переговоров, но и обвинила Вашингтон в попытке выиграть время.Трамп в интервью телеканалу CNBC сообщил, что за последние двое суток между США и Ираном прошли "очень удачные переговоры". В связи с этим он дал распоряжение отложить все военные удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней."Я рад сообщить, что за последние 2 дня между США и Ираном прошли очень удачные переговоры. Я дал распоряжение отложить все военные удары на 5 дней", — заявил американский лидер.Развивая тему, Трамп в беседе с CNBC также охарактеризовал происходящее в Иране как "смену режима". По его словам, Тегеран "очень хочет заключить сделку, это может произойти в течение 5 дней или раньше". Президент США утверждает, что переговоры состоялись прошлой ночью, и добавил, что не уверен, о чем говорят иранские средства массовой информации, которые опровергают факт контактов.Однако практически сразу последовала жесткая реакция Тегерана. Иранские официальные лица и подконтрольные Корпусу стражей исламской революции (КСИР) СМИ категорически отвергли информацию о каких-либо переговорах с Вашингтоном. В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что заявления президента США являются попыткой выиграть время для реализации его военных планов и повлиять на цены на энергоносители.Курс ЕС на эскалацию украинского конфликтаЧлен финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема резко раскритиковал подход Европейского союза к урегулированию украинского конфликта, заявив, что Брюссель делает ставку на военную эскалацию в ущерб дипломатическим методам. Поводом для комментария финского политика стали заявления еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о необходимости наращивать производство ракет Patriot для Украины на фоне их острого дефицита. "ЕС работает не над дипломатическим решением, а над тем, как продолжить войну и выиграть время для собственного перевооружения, за счет украинского народа", — написал Мема в социальной сети X. По мнению финского парламентария, нынешняя политика Брюсселя ведет к дальнейшей эскалации конфликта и может обернуться еще более серьезными последствиями, если европейские чиновники не изменят свой курс.Тем временем израильский посол на Украине Михаэль Бродский раскритиковал взаимодействие Москвы и Тегерана, охарактеризовав любую помощь Исламской республике как недопустимую. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на украинские СМИ. По словам дипломата, Израиль считает Иран государством-террористом, поэтому поддержка этой страны вызывает у Тель-Авива резкое отторжение. "Я не знаю подробностей этой помощи, но, естественно, нам не нравится и не нравилось никогда военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном", — заявил Бродский. При этом глава дипмиссии уточнил, что Тель-Авив открыто доводил до сведения российских властей свою позицию по данному вопросу, однако на данный момент израильская сторона не фиксировала активной передачи вооружений Тегерану со стороны Москвы. Фронтовая сводкаНочная атака Вооруженных сил Украины на российские регионы в ночь с 24 на 25 марта стала самой массированной за последний год. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН) со ссылкой на данные Минобороны. Как сообщалось ранее, российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили почти 400 украинских беспилотных летательных аппаратов над 14 регионами страны. По информации НСН, сопоставимые объемы сбитых дронов фиксировались лишь весной прошлого года. 28 мая 2025 года Министерство обороны отчитывалось о 296 уничтоженных беспилотниках. Одной из целей массированного удара стал порт в Усть-Луге Ленинградской области — крупнейший нефтеналивной терминал на Балтийском море. Однако, благодаря эффективной работе средств ПВО и систем радиоэлектронной борьбы, критических повреждений инфраструктуры удалось избежать. Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении продолжаются бои у населенных пунктов Берестки и Ильиновки. Российские войска заняли новые позиции южнее железнодорожного вокзала Константиновки, что создает предпосылки для дальнейшего продвижения в городской застройке. Также наносятся удары по пунктам временной дислокации украинских формирований в районе Николайполья. На Гуляйпольском направлении идут штурмовые действия у Гуляйпольского и Чаривного. Тяжелые бои фиксируются в районах Верхней Терсы и Воздвижевки. Российские подразделения взяли под огневой контроль логистические цепочки противника, что затрудняет подвоз боеприпасов и резервов для ВСУ на этом участке. На Северском направлении отмечена стабилизация обстановки в районе Миньковки. Давление на украинские позиции сохраняется у Федоровки Второй, Дибровы и Липовки. Ведутся позиционные бои у Кривой Луки и Калеников, где противник пытается удержать занимаемые рубежи. На Запорожском направлении территория севернее Степногорска остается в серой зоне. Фиксируются обстрелы в районах Приморского и Орехова, где украинские формирования продолжают попытки дестабилизировать обстановку, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Кристина Черкасова

