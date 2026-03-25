Беспилотники бьют по Кронштадту. Жена Зеленского поговорила со стулом. Хроника событий на 13.00 25 марта

Беспилотники бьют по Кронштадту. Жена Зеленского поговорила со стулом. Хроника событий на 13.00 25 марта - 25.03.2026 Украина.ру

Беспилотники бьют по Кронштадту. Жена Зеленского поговорила со стулом. Хроника событий на 13.00 25 марта

Санкт-Петербург и Ленинградская область устраняют последствия масштабной атаки украинских беспилотников. Жена Зеленского опозорилась на мероприятии в Нью-Йорке. Спецслужбы Украины пострадали от ударов российскими ракетами - раненых вывозят в Польшу. В Верховной Раде за антинародные законы голосуют невидимые люди

2026-03-25T13:11

2026-03-25T13:11

2026-03-25T13:11

Санкт-Петербург и Ленинградская область ликвидируют последствия атаки БПЛАГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел в Кронштадте заседание оперштаба по ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.Глава региона заявил, что в нескольких жилых домах были повреждены стекла, также пострадали несколько автомобилей."Сегодня в Кронштадте силами ПВО отражена атака БПЛА. Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей", - написал губернатор в телеграм-канале.По словам Беглова, никто из жителей Северной столицы не пострадал. Власти организуют пункт горячего питания.Также ВСУ организовали налет на Ленинградскую область. С 00:34 до 7:13 российским силам ПВО удалось сбить 56 беспилотников. В результате налета в Выборге пострадала кровля жилого дома, а в Усть-Луге начался пожар – беспилотники атаковали крупнейший российский порт на Балтике, откуда отправляются, в частности, танкеры с нефтью и СПГ.Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко, по предварительным данным в результате налета никто не пострадал.По одной из версий, БПЛА были запущены из Прибалтики. Об этом в интервью "МК" заявил военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его мнению, беспилотники могли запускать с судов, курсирующих в Финском заливе."Там проходят корабли под разными национальными флагами. На них могут размещаться отдельные диверсионно-разведывательные группы ВСУ под видом туристов", - заявил эксперт.По его словам, также БПЛА запускаются с территории Эстонии и Латвии.Елена Зеленская поговорила с креслом, на котором сидела Мелания ТрампСупруга Владимира Зеленского обратилась к пустому креслу на мероприятии в Вашингтоне после того, как первая леди США Мелания Трамп покинула здание. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, который посетил мероприятие.Елена Зеленская была одной из участниц саммита глобальной коалиции "Содействуем будущему вместе"."Мы рассматриваем эту инициативу как важный шаг к тому, чтобы поднять проблему развития и образования детей на глобальный уровень и объединить страны вокруг общей ответственности. Украина — ваш надежный партнер в этой области. Еще раз благодарю вас", — сказала она, обратившись к пустому сиденью.К тому моменту супруга американского президента успела покинуть мероприятие, произнеся лишь приветственную речь.Подростков-поджигателей, действовавших по заданию Украины, задержали сотрудники ФСБРоссийские спецслужбы задержали четверых подростков, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе. Также были задержаны четыре россиянина причастные к организации работы sim-боксов, возбуждены уголовные дела, в том числе о теракте. Об этом сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ."В Московском регионе пресечена деятельность четырех несовершеннолетних, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы, а также четырех граждан России, причастных к организации работы sim-боксов", - говорится в сообщении.Sim-боксы нужны для объединения большого числа сим-карт под единым управлением. В данном случае они поддерживали нелегальные каналы связи, которые использовали спецслужбы Украины для мошенничества и вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.По данным ФСБ, задержанные подростки общались с девушками в Telegram, отправляя координаты школ и торговых центров. Затем им звонили мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и угрожали уголовной ответственностью за помощь противнику, склоняя к противоправным действиям под предлогом "проверки антитеррористической защищенности".Организаторы работы sim-боксов, как уточняет ФСБ, действовали за деньги от зарубежных кураторов. Теперь им грозит срок за госизмену и содействие терроризму.Спецслужбы Украины понесли серьезные потери в результате ударов российских ВКСПо данным Телеграм-канала "Военная хроника", в польский город Жешув из Украины прибыли три неизвестных борта, предположительно медицинской авиации.По данным источника, системы опознавания воздушных судов включились лишь на подходе к аэропорту Жешува, что характерно для скрытной эвакуации. Предположительно, борта вывозят раненых с приграничной полосы.Активность в польском аэропорту совпала по времени с проведением скоординированного удара Вооруженных сил России по объектам Службы безопасности Украины. Целями атаки стали управления СБУ в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире.Характер скрытной эвакуации сразу трех бортов, по мнению наблюдателей, косвенно указывает на серьезные потери в руководящем составе украинских спецслужб или среди иностранных советников, которые могли находиться на объектах в момент прилета.ВКС России нанесли комбинированные удары по объектам Службы безопасности Украины и энергетической инфраструктуры в ряде регионов страны, сообщил Телеграмм-канал "Донбасский партизан".По данным канала, удары по объектам СБУ носили повторный и прицельный характер с акцентом на выведение из строя внутренней инфраструктуры — узлов связи, серверных и рабочих зон.На АЭС "Бушер" снова прилетел снаряд. Кувейт предупредил о возможной утечки радиацииИран заявил о попадании снаряда на территорию атомной электростанции в Бушере, обвинив в атаке США и Израиль, сообщила Организация по атомной энергии Ирана.По данным Ирана, в результате обстрела пострадал объект ядерной инфраструктуры. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях сейчас уточняется. Тегеран возложил ответственность за инцидент на Вашингтон и Тель-Авив, которые на протяжении последних недель ведут военную кампанию против исламской республики. Напомним, это не первый случай попадания снаряда – 17 марта похожий инцидент уже имел место, но тогда разрушений не было.Вслед за заявлением Ирана власти соседнего Кувейта выступили с экстренным предупреждением для населения. Кувейтские официальные лица сообщили о риске возможной радиоактивной утечки в регионе в связи с попаданием по АЭС "Бушер".В украинском парламенте голосуют депутаты-невидимкиНа Украине изобрели депутатов-невидимок. В сессионном зале почти никого нет, а за нужный законопроект каким-то образом проголосовало 274 так называемых "народных избранника". Об этом сообщает сайт Украина.ру.В Верховной Раде Украины возникла "итальянская забастовка" — депутаты не смогли провести полноценное заседание в начале пленарной недели. Причиной стали разногласия по ряду ключевых законопроектов, сообщают украинские СМИ и источники в парламенте. По информации издания, часть депутатов отказывается голосовать за инициативы, связанные с требованиями Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о мерах, от которых зависит получение финансовой помощи Украиной, — в частности, о повышении налогов и других непопулярных решениях.

Никита Миронов

Никита Миронов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Миронов

эксклюзив, хроники, украина, мелания трамп, фсб, вкс, иран, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, ленинградская область, вс рф, сво