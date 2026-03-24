https://ukraina.ru/20260324/armiya-rossii-nastupaet-parlament-ukrainy-zapugan-itogi-24-marta-1077121076.html

Армия России наступает, парламент Украины запуган. Итоги 24 марта

Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта в Харьковской области, а ФСБ отчиталась за предотвращение операции украинских спецслужб. Запад не в состоянии быстро удовлетворить нужды ВСУ

2026-03-24T18:04

эксклюзив

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

ес

впк

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067655303_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b4b8b00f1d45fedca87b7e4e3d8103a8.jpg

США погрязли в войне с Ираном, переложив бремя всесторонней помощи нынешнему руководству Украины на своих западноевропейских партнёров. Президент США Дональд Трамп не скрывал своего намерения реализовать такой сценарий до того, как вернулся в Белый дом и после. Приоритетом официального Вашингтона остаётся Израиль, которому Вашингтон без колебаний перенаправлял военную и иную помощь во время войн на Ближнем Востоке. В ходе нынешней войны с Ираном это правило было подтверждено.Формально в Вашингтоне не отказываются помогать Владимиру Зеленскому и в целом киевскому режиму. Киев по-прежнему получает важнейшие разведданные ЦРУ и других разведслужб США, военную технику и боеприпасы. Однако с приходом Трампа европейские союзники Вашингтона оплачивают эти поставки, тогда как при Джо Байдене значительная часть военной помощи фактически была оплачена американскими налогоплательщиками. Евросоюз и покинувшая его Британия и ранее не горели желанием много тратить на поддержку киевского режима. В ситуации нынешнего ближневосточного кризиса, возгнавшего цены на нефть, газ, а также многие другие товары и услуги этого желания ещё меньше. По словам постоянного представителя США при Евросоюзе Эндрю Паздера, Вашингтон был бы раз продать продать больше оружия для киевского режима, которое оплатит ЕС. Об этом сообщило издание Politico.Эксперты сомневаются в способности быстро удовлетворить запросы ВСУ силами ВПК США. Производители вооружений и боеприпасов в Европе тоже не обладают такими возможностями, которые, к тому же, не подкреплены заказами с предоплатой."В данный момент задача оборонной промышленности состоит в том, чтобы решить, как быстро и экономично можно производить оружие, — заявлял министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью NatSec Daily. — Никто не хочет тратить деньги или ждать 10 лет, пока поступит новое вооружение. У нас нет в запасе этих 10 лет".Ситуация осложняется активизацией сопротивления в ЕС. На прошлой неделе в Чехии был совершён поджог фирмы LPP Holding в Пардубице. Она производит дроны, которые закупаются для Украины и затем используются украинскими военными не только в зоне СВО.Полиция Чехии во вторник отчиталась за задержание трех подозреваемых в поджоге завода в Пардубице. Среди них оказались граждане Чехии и США.Армия России в сложившихся условиях удерживает инициативу. Освобождаются новые населённые пункты и наносятся чувствительные удары как по объектам ВСУ, так и по предприятиям ВПК и другим законным военным целям. Во вторник 24 марта были опубликованы кадры результатов ударов по объектам в Тернопольской области. Стало известно о "Геранях", долетевших также до Ивано-Франковска и Львова.Украинские тг-каналы опубликовали данные объективного контроля ударов в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черкасской, Винницкой, Сумской и Черниговской областях. По данным украинских СМИ, в атаках участвовали реактивные беспилотники "Герань-5", которые сотрудники украинского агитпропа упорно называют "шахедами".ВСУ отвечали атаками БПЛА на гражданские объекты в российких регионах. Так, более 20 машин были повреждены после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе, сообщил представитель комиссии Руслан Сайфуддинов.БПЛА ВСУ нанесён удар по реанимации районной больницы в Васильевке Запорожской области. В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА на село Замостье, сообщил глава региона.Накануне ночью ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Херсонской области. В результате фельдшер контужен, а пациент и водитель не пострадали, сообщил зампред правительства региона Сергей Черевко."Кровавые преступления нацистов продолжаются. Враг нанёс удар по селу Гламаздино Хомутовского района. По предварительной информации, к сожалению, один человек погиб. Самые искренние соболезнования родным", - сообщил в соцсети Max губернатор Курской области Александр Хинштейн.По его словам, помимо одного погибшего ещё шесть человек пострадали. На место выдвинулись оперативные службы.На полях сражений российская армия демонстрировала локальные успехи. Расширялись зоны контроля на участках группировок войск ВС РФ.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" за сутки превысили 235 военнослужащих. Среди потерь украинской армии указаны четыре боевые бронемашины, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы и пять складов материальных средств. Значительные потери ВСУ, Нацгвардия Украины и другие вооружённые формирования киевского режима несли и на других участках СВО. Потери украинской армии в живой силе традиционно компенсируются массовым отловом мужчин "людоловами" из ТЦК (переименованных военкоматов). Потери в технике восполняются коалицией из полусотни государств и организаций, в том числе НАТО.ФСБ отчиталась за предотвращение спецоперации противника, стремившегося покалечить российских военнослужащих в зоне СВО. В Москве задержали иностранца, планировавшего отправить 504 мини-бомбы в стельках для обуви в зону спецоперации.По данным ФСБ, "в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки в Россию средств поражения из Польши транзитом через Белоруссию". Взрывоопасные стельки планировалось передать российским военнослужащим под видом гуманитарной помощи.Украинские нардепы массово отказываются посещать завтрашнее заседание Верховной Рады из-за угроз избиения и провокаций. Об этом заявил скандально известный украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Депутаты разных фракций заявляют об угрозах избиения и провокаций, которые готовятся против них в правительственном квартале. Цель "мероприятия" - давление на депутатов, чтобы они проголосовали за законы МВФ."На данный момент около 60 "Слуг" уже отказались приходить в Раду", - написал Гончаренко*. Он поведал, что у стен Рады уже увеличили количество полиции и военных на фоне слухов о провокациях, опубликовал фотографии. Его пытаются опровергать сторонники Зеленского, признавая, что депутатов действительно не мешало бы немного "привести в чувство" и заставить работать. Тем временем администраторы украинского сайта "Миротворец" пополнили свою базу персональными данным двух детей 6 и 13 лет. Их обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины посредством въезда через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР до начала СВО. Сайт формально негосударственный. Однако украинские госорганы используют его в своей деятельности и постоянно ссылаются на этот ресурс, оправдывая политические репрессии.Украинские неонацисты в это время предпочитали увеселительные мероприятия в тылу. К годовщине теракта киевский бар предложил набор закусок "Крокус сити" - вероятно, по аналогии с кощунством после массового убийства соотечественников в Одессе 2 мая 2014 года.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала киевских кощунников "террористическими ублюдками". Пресловутые украинские и западные правозащитники традиционно не заметили ничего плохого в киевской акции. * - внесён в РФ в список экстремистов и террористовАктуальное интервью: Михаил Звинчук: Россия столкнулась с проблемами на Украине, потому что у нее дал сбой главный нерв войныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

