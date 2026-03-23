"Птахи Мадьяра" несут потери: Геннадий Алехин о борьбе с дроноводами ВСУ под Часовым Яром - 23.03.2026 Украина.ру
"Птахи Мадьяра" несут потери: Геннадий Алехин о борьбе с дроноводами ВСУ под Часовым Яром
"Птахи Мадьяра" несут потери: Геннадий Алехин о борьбе с дроноводами ВСУ под Часовым Яром - 23.03.2026 Украина.ру
"Птахи Мадьяра" несут потери: Геннадий Алехин о борьбе с дроноводами ВСУ под Часовым Яром
Украинские "Птахи Мадьяра" пытаются поставить над Часовым Яром антидроновый зонтик, но несут огромные потери. В войсках группировки "Юг" созданы отряды воздушных разведчиков, в которые включены опытные РЭРовцы. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-03-23T04:00
2026-03-23T04:00
Рассказывая о ситуации западнее Часова Яра, эксперт отметил, что обстановка остается напряженной.По его словам, оттуда малыми группами противник пытается продвинуться в направлении Шевченко. "При этом организовать там устойчивую оборону сложно — частный сектор сильно разрушен. Живая сила противника, не имея возможности для дальнейшего продвижения, отправляется вперед лишь для "демонстрации контроля", которого нет", — пояснил автор.Он добавил, что в войсках группировки "Юг" созданы отряды воздушных разведчиков, в которые включены опытные РЭРовцы. Они системно мониторят места запуска, отслеживают логистику вражеских расчетов БПЛА и вычисляют точки взлета дронов, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.
"Птахи Мадьяра" несут потери: Геннадий Алехин о борьбе с дроноводами ВСУ под Часовым Яром

04:00 23.03.2026
 
Украинские "Птахи Мадьяра" пытаются поставить над Часовым Яром антидроновый зонтик, но несут огромные потери. В войсках группировки "Юг" созданы отряды воздушных разведчиков, в которые включены опытные РЭРовцы. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Рассказывая о ситуации западнее Часова Яра, эксперт отметил, что обстановка остается напряженной.
"Противник накапливается в Николаевке и Червоном. Через эти населенные пункты проходит разветвленная сеть траншей и блиндажей, которая обеспечивает укрытие и позволяет перебрасывать пехоту", — рассказал Алехин.
По его словам, оттуда малыми группами противник пытается продвинуться в направлении Шевченко.
"При этом организовать там устойчивую оборону сложно — частный сектор сильно разрушен. Живая сила противника, не имея возможности для дальнейшего продвижения, отправляется вперед лишь для "демонстрации контроля", которого нет", — пояснил автор.
Он добавил, что в войсках группировки "Юг" созданы отряды воздушных разведчиков, в которые включены опытные РЭРовцы. Они системно мониторят места запуска, отслеживают логистику вражеских расчетов БПЛА и вычисляют точки взлета дронов, подытожил собеседник издания.
