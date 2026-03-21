Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине

При всем моем уважении к Ирану, его потенциал несопоставим с потенциалом коалиции агрессоров. Вооруженные силы, боевые средства, производственная база, материальные ресурсы: всего этого у Исламской республики гораздо меньше. Поэтому с Ближним Востоком все очень сложно и запутанно, и в то же время – просто и понятно

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей СамойловРанее военкор Александр Коц и информационные ресурсы группировки войск "Север" сообщили, что Украина перебрасывает боеспособные резервы в Глуховский район Сумской области, где российская армия за последнее время заняла немало населенных пунктов возле трассы "Москва-Киев". В частности отмечается, что группы ГУР и ССО усиливают разведку, диверсионную активность и контрудары по нашим передовым и тыловым опорным пунктам, а 414-я бригада операторов БПЛА "Птахи Мадьяра" пытается создать над позициями ВСУ плотный дроновый зонтик.- Алексей Николаевич, как думаете, откуда киевский режим мог перебросить эти резервы, чтобы заткнуть эту дыру ценой ослабления других участков?- Давайте сначала напомним нашим читателям, что же происходит в Глуховском районе.Киевский режим почувствовал серьезную угрозу после того, как мы заняли Сопыч. Раньше там был погранпереход на трассе "Москва-Киев" через Глухов. Я эту дорогу хорошо знаю. До этого группировка войск "Север" к югу от этой трассы создавала плацдармы вдоль границы. Каждую неделю были сообщения, что мы заняли какой-то населенный пункт с прилегающим к нему лесным массивом. Причем плацдарм достаточно глубокий. Мы где-то на 3 километра зашли.Глухов в советское время был серьезный военный городок. Там было много воинских частей. И, сейчас, по данным картографического ресурса "Диванный генштаб", видно, что ВСУ выстроили там дублированную систему инженерно-технических заграждений.Зачем мы это делаем? Мы таким образом решаем две задачи.Во-первых, создаем буферную зону для контроля территорий, откуда киевский режим осуществляет запуск БПЛА или готовит какие-то диверсионные рейды. Чем ближе ты к противнику, тем лучше ты его видишь.Во-вторых, мы растягиваем резервы ВСУ, чтобы облегчить наше положение на весьма напряженных участках. А у нас их несколько:Первое. Купянск. Особенно западный берег Оскола. Именно там Украина сосредоточила подразделения из состава ССО и ГУР. Даже в районе Волчанска нам сейчас попроще.Второе. Красный Лиман-Святогорск. Мы там испытываем серьезное напряжение из-за переброски подкрепленийТретье. Константиновка.В Запорожской области у нас все в порядке. Учитывая освобождение Рождественского и наше дальнейшее продвижение на запад, там создаются условия, когда две группировки войск "Днепр" и "Восток" могут соединиться и взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ. Конечно, это будет непросто. У противника там много личного состава. По не которым оценкам, у них там 7-10 тысяч военнослужащих могут находиться. Да и сам Орехов киевский режим укреплял с юга, скопировав нашу "линию Суровикина".Одним словом, у нас нет точных данных, откуда Украина перебросила резервы в район Глухова. Но мне все же кажется, что это мог быть район Славянска, где мы решаем вопрос с Рай-Александровкой. Там у них много укреплений и там сложная местность. Много холмов, болот и лесополос. Наступать там весной тяжеловато. Видимо, ВСУ наедятся на то, что скорость нашего продвижения будет не такой высокой.- Уточню по поводу Глуховского района. Мне казалось, что ВСУ начнут нервничать, когда мы завяжем бои за их позиции в треугольнике "Первомайское-Эсмань-Пустогород". У них там военный аэродром и логистический пункт. А, оказалось, что киевский режим раньше засуетился. Чего они испугались?- Дело в том, что населенные пункты на трассе "Москва-Киев" крайне редки. Она до самого Киева практически пустая. В основном она проходит по лесам и речкам. Там укрепрайоны строить особо и негде. Только в районе Глухова и Кролевца.Понятно, что нашим сейчас нет особого смысла так далеко заходить. Видимо, пока мы продолжим расширять контроль территорий вдоль границы, чтобы отслеживать перемещения противника на позиции запуска БПЛА и ракетно-артиллерийских систем. Во всяком случае, я пока не встречал украинских оценок, чтобы мы сосредотачивали там какую-то крупную группировку. Тем более, до самого Глухова от границы порядка 30 километров. Нужны серьезные силы, чтобы преодолеть это расстояние.Повторюсь, пока мы продолжим создавать угрожающие плацдармы вдоль границы. А где конкретно пойдем на прорыв – пока непонятно.- И, надо полагать, что удары по украинским тылам в Сумской и Черниговской областях продолжатся. Потому что именно они обеспечили эту угрожающую для противника ситуацию в Глуховском районе.- Конечно. Тот же плацдарм возле Юнаковки связывает серьезное количество украинских подразделений, потому что держит под угрозой сами Сумы. Несмотря на то, что противник строит тут новые укрепрайоны, опорные пункты и линии заграждений.Ранее говорили, что киевский режим готовит какое-то новое вторжение на территорию "старой" России, но пока на это не похоже. Во-первых, наши стараются отслеживать все перемещения противника и накрывать его огнем. Во-вторых, в Сумскую область у нас много точек входа. Поэтому ВСУ там и развернуться особо негде.Конечно, есть ряд направлений, где нам непросто. Купянск, Красный Лиман и Константиновка. Это война, и враг сопротивляется. Но мы создаем угрозы по всей линии соприкосновения. Где-то мы нанесем удар, на который ВСУ не смогут среагировать.- Переходим к техническим нюансам. Украина наращивает количество дронов, чтобы воздействовать на наши боевые позиции и тылы. Поэтому все сходятся во мнении, что нам сейчас надо делать ставку не на ударные системы, а выстраивать самые настоящие зубы дракона в ближнем небе. Согласны ли вы с такой оценкой?- Конечно. Это вполне рабочая стратегия. Почему стратегия? Потому что речь идет об огромных площадях. Это требует серьезной научно-технической разработки и производственной базы.Американцы сейчас рекламируют свою антидроновую систему "Меропс". Они ее разработали со свойственными им подходами. Тут дело даже не в том, что скорость дрона-перехватчика должна быть гораздо выше, чем у ударного. У него еще должны быть системы наведения и прицеливания. Это можно делать либо "с берега" (через оператора), либо за счет автоматики (свои бортовые системы).Более детальной информации по "Меропсу" пока нет. США это дело засекретили, а нам в руки они пока не попали. Известно только, что это дроны вертикального взлета (они больше коптерного типа). У них есть бортовые системы наведения и прицеливания. И поражать цели они могут как тараном, так и подрывом боевой части. Тут все зависит от точности и выхода на пересекающуюся территорию объекта, который ты хочешь сбить.США испытывали "Меропс" на Украине чуть ли не с лета 2024 года. Причем испытывали весьма серьезно. Они завезли туда кучу различных дронов и систем управления. Обучили этому украинцев. А в 2025 году заговорили, что эта модель происходит на промышленное производство. И сейчас Польша с Румынией эти системы размещают у себя на границе с Украиной для защиты от случайного проникновения российских дронов.Правда, тут случился небольшой конфуз, когда Зеленский громогласно предложил США использовать украинские наработки и опыт.- Получается, он украл американские идеи?- В этом ничего плохого нет. Патроны-то везде одинаково устроены. Разница только в качестве. То же самое касается дронов. Их никто не запатентовал. Нельзя запретить их использовать. А у Украины в этом плане опыт большой. Мало того, что они испытывают различные системы в боевых условиях, так у них еще много мелких производств. Но Зеленский-то как раз хотел купить США тем, что украинские дроны-перехватчики намного дешевле, чем американские.На деньги Зеленский напирает грамотно, пользуясь тем, что американцы к деньгам относятся чувствительно. Да, гордый Трамп высокомерно от этого отказался. Но это не значит, что США от этого совсем отказались. Если у Украины есть хорошие апробированные идеи в плане технического устройства, организации производства и тактики применения, американцы это возьмут с удовольствием.Повторюсь, в этом плане над Зеленским не надо хихикать.- И все-таки, чем именно Украина уже сейчас пытается сбивать наши "Герани"?- Сами украинцы хвастались, что сбили около 1000 "Гераней" украинскими же системами, которые работают по примеру "Меропса". Верить этому нельзя. Это может быть маркетинговый ход, чтобы продать их в восточноевропейские страны, а взамен получить какие-то дорогостоящие и сложные натовские системы. Вряд ли они смогут с США конкурировать. Но будут пытаться.Пусть они между собой спорят. Главное, чтобы их системы работали хуже по сравнению с нашими.Мы в этом плане ничуть не отстаем. Концерн "Калашников" и другие производители регулярно сообщают о тех или иных решениях. Не могу сказать, что мы противника опережаем. Но, во всяком случае, не отстаем.- По поводу конкретных решений. В каком направлении будет эволюционировать дрон-перехватчик "Елка"? Поможет ли нам то, что мы придумали специальные антидроновые ракеты для ПЗРК "Игла" вместо "Панциря", за которым враг ведет целенаправленную охоту?- "Елка" у нас не одна. Это одно из направлений, которое очень перспективно. Мы будем ее удешевлять и повышать технологичность производства, чтобы это было массово. Как я уже сказал, тут самое главное – это система управления с земли и бортовые системы наведения.Что касается ракет для "Иглы", то это система ручного применения. Ее будут использовать только при непосредственном контакте с дроном, когда он совсем близко летит. Но это тоже важно. Мы с их помощью будем создавать мобильные группы ПВО, которые будут работать на самых дроноопасных направлениях.Иными словами, сравнивать "Иглу" и "Панцирь" никак нельзя. У них совершенно разный функционал.- Переходим к теме Ближнего Востока. Мы, конечно, хвалим Иран за то, как он лихо уничтожает дорогостоящие американские радары и лупит по американским базам. Тем не менее, сейчас поступает информация, что США с Израилем изрядно проредили иранскую систему ПВО и готовят если не полномасштабное вторжение, то какую-то десантную операцию.- С Ближним Востоком все очень сложно и запутанно, и в то же время – просто и понятно.При всем моем уважении к Ирану, его потенциал несопоставим с потенциалом коалиции агрессоров. Вооруженные силы, боевые средства, производственная база, материальные ресурсы: всего этого у Исламской республики гораздо меньше. При этом страна фактически находится в заблокированном положении. У него есть связь с внешним миром либо через Каспийское море (с Россией), либо через Пакистан (с Китаем).Граница с Пакистаном – это горы и пустыня. Там дорог мало. Да, туда вроде бы протянули железнодорожную ветку и построили шоссе. Но поставки должны идти в огромном масштабе. А ограниченная логистика всегда попадает под удар. Более того, США и Израиль не прекращают подрывную работу по созданию бандформирований для сухопутного вторжения в Иран. Конфликт Белуджистана с Тегераном (он как раз находится на границе с Пакистаном), никуда не исчез. Сепаратистские настроения среди белуджей серьезные. И какие-то прокси-войска из их числа могут парализовать логистику из Пакистана с помощью дронов и минно-взрывных устройств.Поставки через Каспийское море тоже затруднены. Азербайджан особой любви к Ирану не питает. Мы же знаем, какую серьезную работу с ними проводят. И они будут препятствовать нашей логистике в Иран. Им достаточно объявить какие-нибудь военно-морские учения, когда морское и воздушное пространство будет перекрыто.Поэтому сейчас вопрос в том, насколько долго у Ирана хватит средств поражения и промышленных возможностей для их восполнения.- Получается, мы чисто логистически ничем не можем помочь Ирану?- В том-то и дело.Давайте еще про курдов не забывать. Да, США их неоднократно кидали. Но за деньги можно договориться с кем угодно. Курдские формирования давно уже превратились в ЧВК. Речь может идти только о количестве/качестве их вооружений и финансировании. Если этот вопрос будет решен, они пойдут воевать внутри Ирана.США все равно не выводят свой флот из региона. Несмотря на то, что их авианосцы получили какие-то повреждения. Ситуация складывается очень напряженная. Ни США, ни Израиль останавливаться не собираются.- Если у Ирана не так много ракет и дронов, куда ему надо тратить их в первую очередь?- Я сейчас выскажу свои соображения, которые подтверждают многие эксперты.Во-первых, Иран не бьет по критическим военным и инфраструктурным объектам в Израиле. Он только показывает, что может это сделать. Тот же ядерный центр он не трогает.Во-вторых, Иран очень аккуратно работает по кораблям и самолетам. Хотя сейчас поступают сообщения, что был сбит F-35 и самолет-заправщик. Это впервые началось. Почему? Он боялся довести США до точки невозврата, когда эти ковбои закусят удила и могут пойти даже на применение тактического ядерного оружия.Говорят, что США невыгодна война на истощение. Да, невыгодна. А куда им деваться? Для них лучше провоевать хоть до ноября, но получить уничтоженный Иран, чем сбежать так же, как Байден бежал из Афганистана.- "Что же будет с Родиной и с нами", если война против Ирана продлится до ноября?- Это на нас сильно влиять не будет.Поддержка Украины может уменьшиться. Цены на энерогоресурсы вырастут. Это повысит цену войны для Европейцев, которые намерены помогать киевскому режиму. При этом европейцы отказываются всерьез помогать Трампу с Ираном, надеясь, что он сдуется, и ему объявят импичмент. Они тоже поставили на карту все и капитулировать по Украине не собираются. Поэтому прямое вмешательство европейцев в этот конфликт тоже исключать нельзя, если они почувствуют, что поражение близко.Повторюсь, сдаваться никто не собирается. Все будут биться до конца.Также по теме - в интервью Сергея Богатырева: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана

