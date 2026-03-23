"Курды обмануты": Богачев о том, почему США не найдут прокси для вторжения в Иран - 23.03.2026 Украина.ру
"Курды обмануты": Богачев о том, почему США не найдут прокси для вторжения в Иран
"Курды обмануты": Богачев о том, почему США не найдут прокси для вторжения в Иран - 23.03.2026 Украина.ру
"Курды обмануты": Богачев о том, почему США не найдут прокси для вторжения в Иран
США могут попытаться использовать курдов для вторжения в Иран, но те не доверяют Вашингтону. Вооруженные формирования РПК распущены, а сирийские курды отказались воевать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
2026-03-23T04:15
2026-03-23T04:15
Отвечая на вопрос о возможном привлечении США прокси-сил для сухопутного вторжения, Богачев обратил внимание на позицию курдов."Курдов еще тогда обманули. Великобритания так и не создала Курдистан на своей подмандатной территории Ближнего Востока. Потом их обманули в Сирии, когда они создали свою автономную область Рожава и помогали в гражданской войне против правительства [Башара] Асада", — заявил Богачев.По его словам, когда США призвали сирийских курдов вступить в войну против Ирана, они отказались. Они однозначно высказались, что США не заслуживают доверия и что участвовать в этом не будут, пояснил эксперт.Он добавил, что лидер Рабочей партии Курдистана еще в 2025 году призвал сложить оружие. "И вооруженные формирования РПК были распущены. Таким образом, масштабное вторжение в Иран возможно только непосредственно силами американской армии", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Также на эту тему войны на Ближнем Востоке — в материале "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.
сша
иран
россия
ближний восток
новости, сша, иран, россия, башар асад, украина.ру, нато, ближний восток, удар по ирану, международные отношения, международная политика, курды, вторжение, аналитики, аналитика
Новости, США, Иран, Россия, Башар Асад, Украина.ру, НАТО, Ближний Восток, удар по Ирану, международные отношения, Международная политика, курды, вторжение, аналитики, Аналитика

"Курды обмануты": Богачев о том, почему США не найдут прокси для вторжения в Иран

04:15 23.03.2026
 
США могут попытаться использовать курдов для вторжения в Иран, но те не доверяют Вашингтону. Вооруженные формирования РПК распущены, а сирийские курды отказались воевать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Отвечая на вопрос о возможном привлечении США прокси-сил для сухопутного вторжения, Богачев обратил внимание на позицию курдов.
"Курдов еще тогда обманули. Великобритания так и не создала Курдистан на своей подмандатной территории Ближнего Востока. Потом их обманули в Сирии, когда они создали свою автономную область Рожава и помогали в гражданской войне против правительства [Башара] Асада", — заявил Богачев.
По его словам, когда США призвали сирийских курдов вступить в войну против Ирана, они отказались. Они однозначно высказались, что США не заслуживают доверия и что участвовать в этом не будут, пояснил эксперт.
Он добавил, что лидер Рабочей партии Курдистана еще в 2025 году призвал сложить оружие. "И вооруженные формирования РПК были распущены. Таким образом, масштабное вторжение в Иран возможно только непосредственно силами американской армии", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему войны на Ближнем Востоке — в материале "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
