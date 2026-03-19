Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана

Перекрытие Ормузского пролива приводит к тому, что умышленно или в результате просчетов администрации Трампа главными кандидатами на это поедание становятся Европа и монархии Залива. Это самые крупные держатели американского внешнего долга. И США под таким интересным соусом фактически избавляются от своих кредиторов

2026-03-19T19:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей БогатыревРанее Богатырев у себя в телеграм-канале раскритиковал ту часть российского общества, которая иронизирует по поводу "Духа Анкориджа". Он отметил, если бы мы не вели переговоры и отвечали на каждую провокацию Украины и Запада ударами по территории стран НАТО, сейчас бы России пришлось напрямую воевать с США. По его мнению, даже если прямое столкновения с Западом неизбежно, то это должно произойти только после того, как Запад ослабнет в ходе войны против Ирана.- Сергей, почему вы именно так ставите вопрос?- Ситуация состоит в следующем.Чем важна и интересна встреча в Анкоридже? Тем, что в прошлом году Путин по каким-то причинам пошел на серьезный риск, связанный с его личной безопасностью. Он поехал на переговоры на территорию страны, которая воюет с нами руками Украины. Это существенный шаг для любого политика.Более того, после встречи в Анкоридже он поехал в Китай на праздничные мероприятия, посвященные 80-летию победы во Второй мировой войне, где присутствовали все лидеры стран БРИКС. То есть он фактически проинформировал своих восточных товарищей о результатах переговоров с Трампом.При этом у нас есть турбо-патриоты, которые своей иронией по поводу красных линий фактически обвиняют российское государство в беззубости: "Почему МИД только выражает озабоченность? Давайте бахнем по Жешуву". Допустим, мы пойдем у этих людей на поводу и ударим по Жешуву. К чему это приведет? Среднестатистический европеец, который находится в существенной информационной изоляции, воспримет эту атаку как непосредственную угрозу для себя и своей семьи. Даже если он не любит руководство Евросоюза и считает, что Россия имеет право отвечать на различные провокации.Поясню еще раз. Что такое удары по Жешуву? Там парочкой "Гераней" не отделаешься. Это огромная база. Нужны большие калибры, чтобы ее ломать. А когда рядом с твоим домом падают серьезные ракеты, ты однозначно воспримешь это как то, что тебя пытаются убить. Следовательно, это приведет к мобилизации Европы.Сейчас в Иране происходит то же самое. У режима аятоллы было немало противников. Но как только США и Израиль начали бить по гражданским объектам, включая убийство девочек в школе, иранская оппозиция начала поддерживать верховную власть.- Как раз на это ваши оппоненты могут предъявить контраргумент: "Иран бьет по базам США и НАТО на Ближнем Востоке. И что они ему сделали? Ничего. Ядерную бомбу на Иран за это никто не бросил. Так чего же мы боимся?".- Это только одна сторона медали.Ядерную бомбу на Иран никто не сбросил. Но потери Ирана за две недели этой войны от обычного вооружения уже оцениваются минимум в 10 тысяч человек, большинство из которых – мирное население. Да, эти потери нигде официально не публикуются. Но потери мирного населения в Секторе Газа начали обнародоваться только через год-полтора.Понятно, что по нам ядерным оружием тоже не ударили бы. Понятно, что Москва в целом надежно прикрыта средствами ПВО. Мы этом убедились, учитывая крупные налеты украинских дронов. Но если наших турбо-патриотов устраивает, что погибнет 10 тысяч жителей какого-нибудь приграничного Брянска, то можно пойти по иранскому сценарию.Очевидно, что Путина это не устраивает. Он не хочет, чтобы 10 тысяч жителей Брянска сразу погибли. Поэтому он ведет переговоры и в принципе проявляет разумную осторожность.Наше военно-политическое руководство еще задолго до 1 марта 2026 года понимало, что США свой удар по Ирану нанесут. Вполне возможно, что эта тема обсуждалась и в Анкоридже. Трамп мог использовать этот фактор, чтобы попугать Путина своей мощью. Но Путин – разумный политик. Он хорошо знает притчу про мудрую обезьяну и двух дерущихся тигров. И он просчитал, что если нам уже и вступать в замес с США, то логично это сделать после того, когда и другие игроки вымотают США и Запад.Сейчас мы с Ираном выступаем фактически в рамках одной коалиции. Иранское руководство прямо говорит, что Россия и Китай сохраняют с ними стратегическое партнерство и готовы поддержать их в том числе в военной сфере. Это не пустой звук. Поставки оружия из России и из Китая в Иран будут идти самым активным образом. Мы уже видели черные "Шахеды", которые очень похожи на нашу реактивную "Герань-3". В этом отношении все наши прогнозы со времен прошлогодней войны подтверждаются.Ситуация потрясающая. Блокировка Ормузского пролива приводит к тому, что постепенно начинает срабатывать принцип домино. Перерезание такой важной энергетической артерии может привести к тому, что Европа, которая пустая как барабан с точки зрения первичных ресурсов, может экономически рухнуть в ближайшие два-три месяца.- А нас эта волна не накроет? Китай серьезно зависит от торговли с Европой. Если плохо в Европе, будет плохо и в Китае, который считается нашим стратегическим тылом.- Китай заинтересован в торговле с Европой точно так же, как мы были заинтересованы в торговле с ней нашими энергетическими ресурсами. Только тут есть маленький нюанс. Если бы Европа платила нам реальными деньгами, а не фантиками, это было бы выгодно. Но торговля с Европой достаточно давно идет в формате "бусы в обмен на золото".Что произошло после 2014-2015 годов, когда стали вводиться первые санкции? Мы продаем в Европу нефть и газ, а в ответ получаем фантики в виде евро или долларов, на которые можно купить только готовую европейскую продукцию. Мы не могли вкладывать эти деньги в европейские технологии и средства производства. Например, когда мы в свое время пытались купить завод "Шкода" в Европе и включить его в систему АвтоВАЗа, в этой сделке нам отказали.Поясню еще раз. "Хочешь покупать нашу продукцию – давай свои евро. Но технологии и средства производства ты не получишь". В этом была суть санкционной политики. Потому-то я и говорю, что торговля с Европой – это бусы в обмен на золото.- Как мы вырулили из этой ситуации?- В том-то и дело, что вырулить из нее мы толком не смогли. Единственный плюс был в том, что после санкций 2022 года европейцы вынуждены были обменивать евро и покупать наши энергоресурсы за рубли. Это стабилизировало курс рубля. Но стратегически мы находимся в клинче. И если мы не можем закупать в Европе технологии и средства производства, нам выгоднее переболеть вместе с Китаем.Китай сталкивается с теми же самыми ограничениями. Вы же помните скандал с телекоммуникационным оборудованием компании "Хуавэй", которая попала под европейские санкции Европы, потому что ее оборудование якобы шпионское и не удовлетворяет правилам безопасности. Поэтому Китай и Россия готовы какое-то время "помучаться", но принудить Европу к взаимодействию на более адекватных условиях.А теперь я бы хотел обратить внимание на еще один аспект.США находятся в стратегическом тупике. Их экономика постепенно разрушается. Про эти проблемы все знаем. Государственный долг. Производственные цепочки, в которых очень много участия Китая. Про неконтролируемую миграцию и наркоманию я уже молчу. Как выходить из этого кризиса? Надо кого-то съесть. Съесть Россию не получилось. А перекрытие Ормузского пролива приводит к тому, что умышленно или в результате просчетов администрации Трампа главными кандидатами на это поедание становятся Европа и монархии Залива. Почему? Потому что это самые крупные держатели американского внешнего долга.Помните, что сказал один известный олигарх? "Только дураки платят налоги и отдают долги". Поэтому США под таким интересным соусом фактически избавляются от своих кредиторов.И если война на Ближнем Востоке затянется надолго, экономика Европы будет разрушена на корню.- И тут мы возвращаемся к началу разговора. Если у Европы катастрофически не хватает первичных ресурсов, она может пойти на нас войной, как это сделал Гитлер, чтобы еще раз попытаться у нас эти ресурсы отобрать. И то, что мы не отвечаем на ее медийные удары, вызывает у нее больше соблазна решиться на это.- Чтобы пойти на нас как Гитлер, Европе нужны ресурсы на этот "Дранг нах Остен". Это как в американских фильмах про ограбление, когда главные герои, чтобы украсть миллион долларов, тратят миллион долларов на подкуп и дорогостоящее оборудование. Поэтому давайте вспомним, что происходило накануне двух мировых войн.Экономика Кайзеровской Германии была в стадии активного роста. Но поскольку для нее были закрыты рынки сбыта, возникла проблема перепроизводства. Экономика могла накрыться, поэтому ей за эти рынки сбыта пришлось бороться на полях сражений. То же самое было при Гитлере. Германия тоже находилась в стадии бурного экономического роста. Именно это позволяло надеяться нацистам на свою военную машину, которая поедет и всех задавит.А сейчас экономика Европы находится в стадии рецессии. Промышленное производство в той же Германии и так ежемесячно сокращалось уже на протяжении десяти лет, а теперь этот процесс ускорился. И помышлять в этих условиях о еще одном походе на восток было бы безумием.Да, у них по сравнению с Россией большая численность населения. Их 400 миллионов, а нас – 150. Но посмотрите, что сейчас происходит в зоне СВО. Там уже нет никаких крупных механизированных наступлений. Я бы даже сказал, что один расчет операторов БПЛА очень быстро и уверенно уничтожил бы один батальон времен предыдущих мировых войн. То есть сейчас сам по себе численный перевес не сработает. Да и сам нынешний европеец сильно уступает своим дедам и прадедам.Поэтому я бы все же предположил следующий сценарий.В этом году в Европе наступит серьезный экономический кризис. Чем дольше Иран блокирует Ормузский пролив, тем выше вероятность этого. А если к ним присоединятся хуситы, которые Суэцкий канал перекроют, то это вообще может вызвать обрушение всего карточного домика. Мало того, что проблемы будут у коренных европейцев. Так есть же еще несколько десятков миллионов новых европейцев, которые живут на пособия. Причем это многодетные семьи.Что сделает любой многодетный отец, если его семья останется без денег вообще, когда даже продуктов не на что купить? Учитывая, что эти мигранты прибыли из тех краев, где с гуманизмом проблемы были всегда, мощнейшая вспышка криминала в Европе гарантирована. А любой всплеск бандитизма легко может привести к гражданской войне.- Насколько нам будет легко продержаться на Украине до того момента, когда Европу накроет серьезный экономический кризис? Ходят слухи, что киевский режим в любой момент может перейти в крупное наступление за счет массированного применения дронов, в ходе которого мы, мягко говоря, можем споткнуться в тот момент, когда победа, казалось бы, близка.- Германия в конце Второй мировой войны тоже наносила мощные контрудары. Они даже добивались успехов. Но принципиально ситуацию это никак не поменяло. Повторюсь, чем дольше мы держим строй и чем дольше Иран блокирует Ормузский пролив, тем больше вероятность, что Европе будет не на что содержать Украину.Кстати, не так давно была информация, что французских парламентеров, которые приехали в Москву требовать места за столом переговоров, в буквальном смысле послали. Обычно наши дипломаты такую лексику не используют. Это значит, что никаких договорнячков не планируется.Эта гонка выходит на финишную прямую. И у нас есть все ресурсы, чтобы в ней победить.

интервью, европа, иран, китай, владимир путин, дональд трамп, нато, экономика, ракетный удар, дроны, энергетика, переговоры, нефть, газ, промышленность