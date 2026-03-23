https://ukraina.ru/20260323/zelenskiy-pytaetsya-ulomat-zapad-na-mir-bez-podarkov-dlya-rf-khronika-sobytiy-na-1300-23-marta--1077075101.html

Зеленский пытается уломать Запад на мир "без подарков" для РФ. Хроника событий на 13:00 23 марта

Владимир Зеленский подвел итоги переговоров с США во Флориде. В Берлине наконец признали, что диалог с Москвой важнее эскалации. Обещания "Моссада" стоили лидерам США и Израиля Дональду Трампу и Биньямину Нетаньяху трех недель войны без победы

2026-03-23T13:11

эксклюзив

хроники

россия

украина

сша

владимир зеленский

рютте

владимир путин

нато

верховная рада

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/17/1077074503_0:227:3036:1935_1920x0_80_0_0_f20103ee6690359b7a538886e868e02b.jpg

Владимир Зеленский сообщил о проведении переговоров между представителями Украины и США в американском штате Флорида. По словам украинского политика, в ходе консультаций американская сторона акцентировала внимание на ситуации вокруг Ирана, однако признала необходимость урегулирования украинского конфликта."Внимание американской стороны сейчас в первую очередь сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, однако украинскому конфликту также должен быть положен конец", — говорится в сообщении.При этом глава киевского режима подчеркнул, что важно не допустить, чтобы Россия "получила вознаграждение за войну".Между тем издание "РБК-Украина" написало, что большое количество депутатов Верховной Рады утверждают, якобы "война продолжится еще год-два"."При этом в нынешнем режиме парламенту придётся как-то существовать ещё долго. Если несколько месяцев назад в политических кулуарах чувствовалась атмосфера приближения перемирия, мирного соглашения, референдума по нему и выборов (пусть не весной или летом, так хотя бы осенью), то сейчас, после того, как переговоры зашли в тупик, и на фоне войны в Иране, все больше собеседников говорят о том, что еще год-два придется прожить в нынешнем, военном режиме. А других депутатов на этот период у Украины нет и не будет", — цитирует издание Телеграм-канал "Политика страны". Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью американскому телеканалу CBS News рассказал, что Зеленский желает заключить мирное соглашение с Россией. "Он хочет заключить сделку, и нужно убедиться, что мы также донесем это до России, чтобы понять, что они готовы к сотрудничеству. Именно президент оказывает это давление совместно с европейцами", — заявил Рютте.В интервью генсек НАТО также отметил, что президент США Дональд Трамп оказался единственным, кому удалось выйти из "тупиковой ситуации в отношениях с президентом России Владимиром Путиным". Рютте подчеркнул, что США продолжают взаимодействовать с Киевом с целью оказания максимального давления на Россию и ускорения мирных переговоров.21 марта переговорные группы США и Украины встретились в Майами. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф назвал встречу "конструктивной". Днем ранее, 20 марта, Дональд Трамп отмечал, что переговоры по урегулированию украинского кризиса проходят практически ежедневно и на них есть "большой прогресс".При этом 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорном процессе наступила пауза из-за занятости американцев "другими делами". В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия открыта к дипломатическому урегулированию, но исходит из необходимости учитывать свои национальные интересы и реалии на земле.Сегодня же, 23 марта, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но конкретных дат для их проведения нет. В Германии наконец вспомнили, что Россия — европейская странаМир в Европе невозможен без участия России. Об этом заявила сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в интервью сербской газете "Политика". По словам политика, Запад на протяжении четырех лет скрывал эту реальность. "Без участия России в Европе не будет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. Россия — европейская страна. Санкции и эскалация принесли всем только вред. Диалог, энергетическое партнерство и хорошие отношения с великими державами имеют решающее значение для выживания", — отметила Вайдель. Она также подчеркнула, что мирное урегулирование на Украине возможно исключительно путем переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, утверждал, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Он отмечал, что большинство высказываемых европейскими столицами точек зрения скорее способствуют продолжению боевых действий, а не их прекращению. Уроки первых недель войны: почему расчет на внутренний бунт в Иране не оправдалсяИзраильская разведка "Моссад" перед началом военной кампании против Ирана убедила премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в том, что сможет спровоцировать протесты внутри Ирана, которые приведут к смене режима. Однако этот план провалился. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в разведывательных кругах.По данным издания, американские чиновники и ряд сотрудников других израильских разведслужб выражали сомнения в реалистичности этого сценария. Американские военные лидеры предупреждали Трампа, что иранцы не выйдут на улицы с протестами, пока США и Израиль наносят удары по их стране. Однако лидеры двух стран поверили в успех плана.Как отмечает NYT, они рассчитывали, что убийство руководства Ирана первыми ударами в сочетании с серией разведывательных операций, направленных на поощрение смены режима, спровоцирует массовое восстание.Однако этого не произошло. Спустя три недели после начала войны американские и израильские разведслужбы пришли к выводу, что правительство Ирана продолжает функционировать, силовые структуры сохраняют боеспособность, что существенно снизило перспективы как внутреннего бунта, так и вторжения этнических ополченцев извне.Вместо того чтобы рухнуть изнутри, как предполагалось, правительство Ирана укрепилось и перешло к эскалации конфликта.По информации издания, Биньямин Нетаньяху был разочарован невыполненными обещаниями "Моссада". На одном из заседаний через несколько дней после начала войны израильский премьер выразил недовольство тем, что президент США может в любой момент принять решение о завершении кампании, в то время как операции "Моссада" до сих пор не принесли ожидаемых результатов.28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам."Новый" лидер КНДРЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно прошел процедуру переизбрания на высший государственный пост в стране — председателя Государственных дел КНДР, сообщает ЦТАК. Решение было принято на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва. Президент РФ Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием председателем Государственных дел страны. "Решение депутатов Верховного Народного Собрания наглядно свидетельствует о единодушной общественной поддержке проводимого Вами курса на эффективное решение социально-экономических задач, стоящих перед КНДР, защиту ее суверенитета и законных интересов на международной арене", — говорится в документе. Путин добавил, что в России высоко ценят личный вклад Ким Чен Ына в "упрочение дружественных, союзнических связей" между странами, и пообещал продолжить совместную работу по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном. Что происходит в зоне СВОРоссийские средства противовоздушной обороны в ночь на понедельник отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, всего за ночь над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 249 БПЛА самолетного типа.Наибольшее количество дронов было ликвидировано в Ленинградской области — более 70 аппаратов. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в порту Приморска в результате атаки получила повреждение емкость с топливом, после чего возникло возгорание. Ведется тушение пожара, персонал был эвакуирован. Пострадавших, по предварительным данным, нет.Кроме того, в Тверской области в городе Зубцове в результате падения обломков беспилотника повреждена квартира в многоэтажном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, пострадавших в результате инцидента нет.Между тем в ночные и утренние часы были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".По данным компании, в результате ударов начались отключения электроэнергии в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.Для стабилизации ситуации в энергосистеме во всех указанных регионах с 08:00 до 21:00 вводятся графики ограничения электроснабжения.О других новостях с фронта и не только к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Иранская ловушка", сделка Зеленского и ночной "улов" российской ПВО. Хроника событий на утро 23 марта.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, хроники, россия, украина, сша, владимир зеленский, рютте, владимир путин, нато, верховная рада, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие, итоги переговоров, чем закончились переговоры