Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ не на шутку испугались прорыва армии России по трассе "Москва-Киев"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-23T12:00

Ранее военкор Александр Коц и информационные ресурсы группировки войск "Север" сообщили, что Украина перебрасывает боеспособные резервы в Глуховский район Сумской области, где российская армия за последнее время заняла немало населенных пунктов возле трассы "Москва-Киев". В частности отмечается, что группы ГУР и ССО усиливают разведку, диверсионную активность и контрудары по нашим передовым и тыловым опорным пунктам, а 414-я бригада операторов БПЛА "Птахи Мадьяра" пытается создать над позициями ВСУ плотный дроновый зонтик.Киевский режим почувствовал серьезную угрозу после того, как мы заняли Сопыч. Раньше там был погранпереход на уже упомянутой трассе через Глухов. До этого группировка войск "Север" к югу от этой дороги создавала плацдармы вдоль границы. Каждую неделю были сообщения, что мы заняли какой-то населенный пункт с прилегающим к нему лесным массивом. Причем плацдарм достаточно глубокий. Мы где-то на 3 километра зашли.Глухов в советское время был серьезный военный городок. Там было много воинских частей. И, сейчас, по данным картографического ресурса "Диванный генштаб", видно, что ВСУ выстроили там дублированную систему инженерно-технических заграждений.Некоторое время назад у нас были прогнозы, что ВСУ начнут нервничать, когда мы завяжем бои за их позиции в треугольнике "Первомайское-Эсмань-Пустогород". У них там военный аэродром и логистический пункт. Но, киевский режим раньше засуетился, поскольку населенные пункты на трассе "Москва-Киев" крайне редки. Она до самого Киева практически пустая. В основном она проходит по лесам и речкам. Там укрепрайоны строить особо и негде. Только в районе Глухова и Кролевца.Понятно, что нашим сейчас нет особого смысла так далеко заходить. Видимо, пока мы продолжим расширять контроль территорий вдоль границы, чтобы отслеживать перемещения противника на позиции запуска БПЛА и ракетно-артиллерийских систем. Во всяком случае, я пока не встречал украинских оценок, чтобы мы сосредотачивали там какую-то крупную группировку. Тем более, до самого Глухова от границы порядка 30 километров. Нужны серьезные силы, чтобы преодолеть это расстояние.Зачем же тогда мы там сейчас продвигаемся? Мы таким образом решаем две задачи.Во-первых, создаем буферную зону для контроля территорий, откуда киевский режим осуществляет запуск БПЛА или готовит какие-то диверсионные рейды. Чем ближе ты к противнику, тем лучше ты его видишь.Во-вторых, мы растягиваем резервы ВСУ, чтобы облегчить наше положение на весьма напряженных участках. А у нас их несколько:Первое. Купянск. Особенно западный берег Оскола. Именно там Украина сосредоточила подразделения из состава ССО и ГУР. Даже в районе Волчанска нам сейчас попроще.Второе. Красный Лиман-Святогорск. Мы там испытываем серьезное напряжение из-за переброски подкрепленийТретье. Константиновка.В Запорожской области у нас все в порядке. Учитывая освобождение Рождественского и наше дальнейшее продвижение на запад, там создаются условия, когда две группировки войск "Днепр" и "Восток" могут соединиться и взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ. Конечно, это будет непросто. У противника там много личного состава. По не которым оценкам, у них там 7-10 тысяч военнослужащих могут находиться. Да и сам Орехов киевский режим укреплял с юга, скопировав нашу "линию Суровикина".Одним словом, у нас нет точных данных, откуда Украина перебросила резервы в район Глухова. Но мне все же кажется, что это мог быть район Славянска, где мы решаем вопрос с Рай-Александровкой. Там у них много укреплений и там сложная местность. Много холмов, болот и лесополос. Наступать там весной тяжеловато. Видимо, ВСУ наедятся на то, что скорость нашего продвижения будет не такой высокой.Тем не менее, мы создаем угрозы по всей линии соприкосновения. Где-то мы нанесем удар, на который ВСУ не смогут среагировать.

