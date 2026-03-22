Удар по Бушерской АЭС или десант на Харт? Богачев о возможных сценариях эскалации в Иране

Если переговоры с Ираном не удастся, США могут усилить военное давление. Варианты: это может быть массированная атака на Бушерскую АЭС или высадка десанта на острове Харт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев

2026-03-22T05:15

Рассуждая о возможных вариантах эскалации, Богачев перечислил возможные сценарии.По словам Богачева, США могут пойти на усиление военного давления: совершить массированный удар по Бушерской АЭС, провести десантную операцию на острове Харт (центр переработки 90% иранских нефтепродуктов) или начать полномасштабное сухопутное вторжение с привлечением прокси-сил и других государств.По мнению политолога, массированная атака на Бушерскую АЭС может привести к ответным ударам по израильскому ядерному центру, где находятся значительные запасы ядерного топлива или даже ядерная бомба. "Это будет невероятно трагический сценарий", — констатировал эксперт.По поводу операции на острове Харт иранцы предупреждают, что будут нанесены удары по всем объектам нефтепереработки, где есть собственность американских компаний. Это грозит тотальным мировым кризисом с неизвестными последствиями, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты войны в Персидском заливе — в материале "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.

