Удар по Бушерской АЭС или десант на Харт? Богачев о возможных сценариях эскалации в Иране
Удар по Бушерской АЭС или десант на Харт? Богачев о возможных сценариях эскалации в Иране
Если переговоры с Ираном не удастся, США могут усилить военное давление. Варианты: это может быть массированная атака на Бушерскую АЭС или высадка десанта на острове Харт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Удар по Бушерской АЭС или десант на Харт? Богачев о возможных сценариях эскалации в Иране

Если переговоры с Ираном не удастся, США могут усилить военное давление. Варианты: это может быть массированная атака на Бушерскую АЭС или высадка десанта на острове Харт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Рассуждая о возможных вариантах эскалации, Богачев перечислил возможные сценарии.
По словам Богачева, США могут пойти на усиление военного давления: совершить массированный удар по Бушерской АЭС, провести десантную операцию на острове Харт (центр переработки 90% иранских нефтепродуктов) или начать полномасштабное сухопутное вторжение с привлечением прокси-сил и других государств.
По мнению политолога, массированная атака на Бушерскую АЭС может привести к ответным ударам по израильскому ядерному центру, где находятся значительные запасы ядерного топлива или даже ядерная бомба.
"Это будет невероятно трагический сценарий", — констатировал эксперт.
По поводу операции на острове Харт иранцы предупреждают, что будут нанесены удары по всем объектам нефтепереработки, где есть собственность американских компаний. Это грозит тотальным мировым кризисом с неизвестными последствиями, подытожил собеседник издания.
