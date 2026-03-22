Самоочищение или борьба за денежные потоки: что происходит в СБУ и при чём здесь янтарь

Главное управления внутренней безопасности СБУ сообщило о задержании высокопоставленных сотрудников спецслужбы. Они пытались нажиться на янтаре

В понедельник, 16 марта, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил о задержании заместителей руководителей СБУ в Ровенской и Киевской областях."Сегодня был задержан заместитель начальника СБУ в Ровенской области полковник Брик во время получения взятки в сумме 620 тыс. долларов. По информации из моих источников, вымогательство взятки было за получение разрешительных документов, связанных с добычей янтаря. Также задержан заместитель главы СБУ в Киевской области, сообщают мои источники. Но детали неизвестны. Уточняю", – написал парламентарий в соцсетях.Позднее он сообщил, что вместе с замначальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Олегом Токарчуком был задержан заместитель начальника следственного управления ГУ СБУ Александр Якобчук."Их задержали во время получения взятки в сумме 60 тыс. долларов. По данным моих источников, это была взятка за закрытие уголовного производства", – отметил Гончаренко.Позднее своё заявление выпустила сама украинская спецслужба."Самоочищение СБУ: Внутренняя безопасность Службы задержала двух высокопоставленных лиц областных управлений СБУ", – гласил заголовок сообщения.В заявлении указывалось, что Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений СБУ, которые пытались наладить противоправную схему в Ровенской области."По материалам дела, организаторы преступной схемы, используя посредника как своё доверенное лицо, требовали 620 тыс. долларов с руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса. За эту сумму фигуранты обещали бизнесмену закрыть уголовное производство, начатое в отношении его компании раньше", – отмечалось в заявлении.Цитировали и и.о. главы СБУ Евгения Хмару."Самоочищение Службы – наш приоритет. Мы продолжаем искоренять любые коррупционные проявления, а участников "схем" – регулярно привлекать к ответственности. Сегодняшнее задержание это только подтверждает. Коррупция недопустима, а во время войны равняется государственной измене. И каждый, кто будет к ней причастен, получит по заслугам", – подчеркнул Хмара.Также сообщалось, что двух организаторов схемы и их сообщника задержали "на горячем" во время передачи свыше 270 тыс. долларов. При обысках у фигурантов изъяли смартфоны с доказательствами незаконной деятельности."Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом". Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества", – указывалось в заявлении.Комплексные меры проводились под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины.При этом в заявлении СБУ тема добычи янтаря, а также то, какое именно дело открыли против монополиста в этой области, обходилось стороной, хотя недавно у украинских журналистов появился повод вспомнить о добыче этого камня.Недополученные деньги и опасный долгДесять лет тому назад, в 2016 году, глава Волынской областной государственной администрации Владимир Гунчик заявлял, что запасы янтаря на Волынском Полесье по предварительным подсчётам можно оценить в 4 млрд долларов. В итоге в регионе создали коммунальное предприятие, которое затем трансформировали в акционерное общество "Волыньприродресурс", главным акционером которого является Волынский областной совет.На сегодняшний день у этой компании есть лицензии на добычу не только янтаря, но и торфа на территории в 6 тыс. га, а также спецразрешение на добычу медных руд на территории площадью более 3 тыс. га. Но больше всего территории отведено под добычу янтаря – 50 тыс. га, на которых находится 14 населённых пунктов."Такие объёмы территорий просто поражают. Добыча янтаря – дело непростое. Нужно вырубить леса и перекопать на метры вглубь землю. Но сейчас не об этом, ведь процесс запущен и длится уже много лет. И если сначала проводили публичные янтарные аукционы, то теперь такие торги мы не особо видим. Очень скупую информацию можно найти на сайте "Волыньприродресурса". Вот, к примеру, в 2025 году "Волыньприродресурс" показывает чистую прибыль в 12,824 млн грн (около 25,12 млн руб. или около 290 тыс. долларов – ред.). Скупенько, как для границ Волынской области и экологических потерь, сопровождающих саму добычу", – заявила в феврале этого года волынская журналистка Наталья Полищук.Глава "Волыньприродресурса" Анатолий Капустюк обвинил во всём лесников, которые не дают добывать янтарь большими объёмами."Лесники нам всячески палки в колёса ставят. В последний раз лесники освобождали территорию от лесных насаждений и кустарников для нашей работы в августе позапрошлого года. Т.е. весь прошлый год нам не давали территорию. Нарушение закона! Я уже в правоохранительные органы заявление написал", – рассказал он журналистке.В Полесском лесном офисе заявили, что составленный с "Волыньприродресурсом" договор, который разрешает предприятию пользоваться недрами остаётся в силе, да и сам документ составлен "в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины". Отвечая журналистке лесники взяли слово "блокирование" в кавычки, дав тем самым понять, что не мешают добывать янтарь.Также журналистка выяснила, что с 2020 по 2024 год предприятие реализовало янтаря на сумму в 319,3 млн грн (около 625 млн руб), добыв более 35 тыс. кг этого камня.Кроме того Полищук сообщила, что предприятие "Волыньприродресурс" ещё и взяло в долг деньги на покупку лицензий на добычу янтаря у завода "Изумруд", который украинские СМИ связывают с олигархом Игорем Коломойским*. В 2014 году олигарх выиграл суд у государства и получил завод в собственность.В то время актив оказался под контролем семьи Тимура и Катерины Миндичей. Миндич в 2025 году стал главным фигурантом дела "Мидас" о коррупции в украинской энергетике. Как утверждала волынская журналистка, долг "Волыньприродресурс" "Изумруду" не вернул."Это не долг. У нас был договор на поставку камня. Т.к. мы не работали долгое время, они отказались, чтобы мы выполняли контракт, т.к. им это направление уже было неинтересно именно от камня. Они были инициатором расторжения договора, по которому они у нас купили камень, в рамках чего мы подписали дополнительное соглашение, что мы возвращаем исключительно уплаченную сумму, без пени, без штрафных", – пояснял глава "Волыньприродресурса" журналистке.При этом он рассказал и о том, почему структурам Миндича не вернули всю сумму долга."Мы эту сумму им благополучно возвращали до 2022 года. И остался остаток, который мы не вернули. Началась война. Написали письмо, что пока военное положение, форс-мажор… что до окончания военного положения останавливаем любое возвращение средств. Это не кредит, это <...> финобязательство. Осталось 70 млн", – отметил Капустюк.Журналистку такой долг насторожил. Полищук предположила, что после окончания СВО может так случиться, что средств у предприятия для возвращения долга структурам опального олигарха "не хватит"."И в счёт этого "Изумруд", к примеру, будет претендовать на "Волыньприродресурс" со всеми его лицензиями более, чем на 50 тыс. га земли, или войдёт каким-то образом в состав акционеров. На самом деле, подобных случаев в хозяйственных судах большое количество", – указала волынская журналистка.Ну а пока находчивые украинцы умудряются разбогатеть не только на янтаре, но и на местах, где его когда-то добывали. Так, в августе 2025 года канал "Суспільне" сообщил о том, что жители Клесовской общины Сарненского района Ровенской области водят экскурсии по местам, где несколько лет назад велась нелегальная добыча янтаря."Вон, смотрите, даже непосредственно около нас, как раз где мы остановились – янтарь. Но цены сейчас очень упали, поэтому нерентабельно даже ходить собирать этот "минус"", – показывал на небольшой камешек журналистам инструктор местного туристского центра Тарас Тимошицкий.Впрочем, в прекращении нелегальной добычи янтаря в регионе виновно не только падение цены. Сейчас на землях бывшей "Янтарной Народной Республики" - Ровенской области и Волыни – охота ведётся не на янтарь с одной стороны и на нелегальных добытчиков с другой, сколько на местных мужчин. В марте Волынь уже несколько раз попадала в прицел украинских СМИ, рассказывавших о том, как жители местных сёл блокировали транспорт военкомов и отбивали своих односельчан у "людоловов". Но это уже совсем другая история.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, что обнаружили западные проверяющие на Украине – в статье Дмитрия Ковалевича "Забота о коррупционных схемах или малом бизнесе. Что говорят на Украине о миссии МВФ".

