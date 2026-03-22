Рынок нефти и газа парализован. Итоги 22 марта

Война США и Израиля против Ирана парализовала американский рынок нефти и газа

2026-03-22T19:29

В США переговоры по сделкам с нефтью и газом практически прекратились из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщило издание The Financial Times.«Все замерло. <...> У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас все парализовано, потому что никто не может поставить цену», — заявил изданию комментарий представителя фирмы, специализирующейся на топливных соглашениях.Как рассказали газете банкиры и юристы, работающие в этой сфере, компании продолжают ждать определённости на рынке и более стабильных цен на энергоресурсы.В Иране же тем временем ответили на угрозы президента США Дональда Трампа атаковать иранские электростанции. Как заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, если США атакуют электростанции в Иране, Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, пока не восстановит работу станций.«Если угрозы США в отношении иранских электростанций будут реализованы, Иран немедленно предпримет следующие меры… Ормузский пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены подвергшиеся ударам иранские электростанции», – сказал Зольфагари, его цитирует иранское агентство Tasnim.Также он указал, что Тегеран в случае атак по своим электростанциям со стороны США будет рассматривать всю энергетическую инфраструктуру, а также «объекты информационно-коммуникационных технологий» Израиля целями военных ударов.Помимо этого, подчеркнул Зольфагари, будут уничтожены все компании на Ближнем Востоке, в которых США имеют свои интересы, и электростанции в тех странах региона, в которых США расположили свои военные базы.На фоне всего происходящего всё больше американцев ожидают рост цен на нефть и бензин. Это показал опрос телеканала CBS и компании YouGov.Как рассказали 90% респондентов, военный конфликт с Тегераном уже в краткосрочной перспективе приведет к росту цен на нефть и бензин в США, еще 4% придерживаются противоположного мнения, а 6% считают, что он не окажет никакого влияния на цены. Что касается долгосрочной перспективы, то 58% опрошенных также ожидают рост цен из-за конфликта, 27% - падения, а 15% не ждут изменений, вызванных эскалацией на Ближнем Востоке.Также 63% опрошенных сообщили, что ожидают ослабления американской экономики на фоне конфликта уже в ближайшее время, а 15% - усиления. В долгосрочной перспективе 44% американцев ждут ослабления, в то время как 30% - усиления.Кроме того, американцы уверены, что в следующем году экономику США ждет рецессия (32% опрошенных) или замедление (26%). Еще 20% не ждут изменений, а 22% считают, что экономика может вырасти.Опрос проводился 17-20 марта среди 3335 американцев. Погрешность составила 2,1 процентных пункта.Как сообщало 20 марта агентство Bloomberg, Евросоюз может перенести срок отказа от российской нефти, пишет Bloomberg.«Для ЕС это (нестабильность на Ближнем Востоке. — Ред.) поднимает вопросы о том, сможет ли континент окончательно отказаться от российской энергетики. <...> Растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен», — говорилось в публикации со ссылкой на источники.В субботу, 21 марта, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, ЕС и Великобритании грозит кризис с топливом через две-три недели. Ему ответил пользователь соцсети X, написавший: «У вас как будто есть копия сценария этого фильма, который мы сейчас смотрим».«У меня есть. Традиционные СМИ не позволяют многим другим видеть реальную картину, продвигая ложные нарративы, туманящие мышление. Многие неверные решения (сейчас - ред.) делаются на основе ложных нарративов и неспособности исправить ошибки», – написал в ответ глава РФПИ.Желая урегулировать ситуацию Минфин США анонсировал послабление санкций в отношении нефти не только из России, но и из Ирана, с которым американцы ведут войну.«Сегодня Министерство финансов выпускает узконаправленное краткосрочное разрешение, позволяющее продажу иранской нефти, в настоящее время застрявшей в море. <...> Временно разблокировав эти существующие запасы для мирового рынка, Соединенные Штаты оперативно выведут на мировые рынки примерно 140 млн барр. нефти», — написал министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X.Российский политолог Юрий Баранчик прокомментировал американскую политику.«Вслед за российской нефтью Вашингтон готовится разблокировать и иранскую. Причина проста — необходимость удержать цены от обвального роста. Министр финансов США Бессент подтвердил, что ограничения с российской нефти уже сняты, а решение по Ирану ожидается в ближайшие дни. В общей сложности речь идет о колоссальных объемах топлива, застывшего в морских перевозках: около 130 млн баррелей российской нефти и до 140 млн иранской. Эти ресурсы, которые изначально шли в основном в Китай, теперь могут оказаться на других рынках, помогая сбалансировать спрос и предложение», – отметил Баранчик в своем телеграм-канале.По его словам, ситуация «обнажила фундаментальное противоречие санкционной политики США».«Чтобы избежать кризиса на собственном энергорынке, Вашингтон вынужден временно открывать доступ к ресурсам тех, кого сам же пытался отрезать от мировой экономики. Это не просто временная техническая уступка, а признание пределов собственного влияния и жёсткой зависимости от глобальной энергетической конъюнктуры», – указал эксперт.Послабления санкций в отношении нефти из России уже возмутило Украину и Финляндию.Решение США снять ограничения с российской нефти наносит ущерб Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph.«Это сильно вредит», — утверждает он.Финский политик также не смог точно ответить, вернёт ли Вашингтон санкции обратно после завершения ближневосточного конфликта.Также возмутился решением США Владимир Зеленский.«За эту же неделю из-за смягчения санкций Россия увеличила объемы продажи сырой нефти для заработка на свою войну», – заявил Зеленский.Он призвал продолжить давление на РФ и блокировать связанные с Россией нефтяные танкеры.«Поэтому давление должно продолжаться, а санкции — работать. Теневой флот России не должен чувствовать себя в безопасности в европейских водах или каких-либо других», – отметил Зеленский.По его словам, связанные с Россией танкеры «можно и нужно останавливать и блокировать, а не только отпускать».Накануне бывший советник американского президента Джордж Пападопулос заявил, что решение США временно снять запрет на закупку российской нефти и нефтепродуктов может быть началом процесса поэтапной отмены санкций против Москвы.Подробнее о войне в Иране - в статье Виктории Титовой "Акела промахнулся? Каковы стратегия и тактика иранской авантюры Трампа"

Егор Леев

Егор Леев

