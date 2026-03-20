Акела промахнулся? Каковы стратегия и тактика иранской авантюры Трампа

"Когда вождь стаи промахивается, его зовут мёртвым волком, хотя он ещё жив, потому что жить ему уже остаётся недолго", - написал в своём знаменитом романе Киплинг. Совершил ли Трамп в Иране роковую ошибку, пока не очевидно. Но уже понятно, что главный просчёт США – это, пожалуй, начать войну в Иране, не закончив на Украине.

2026-03-20T06:10

Главная перспектива США в Иране сегодня — это мучительный поиск достойного выхода из затянувшегося кризиса. Война, начатая для демонстрации силы, обнажила уязвимость Америки: ее зависимость от мировой нефтяной конъюнктуры, нежелание союзников следовать за Вашингтоном и неспособность достичь политических целей военными средствами. Независимо от выбранного пути, стратегические позиции США в регионе уже претерпели серьезные изменения, и возврата к прежнему статусу-кво, скорее всего, не будет.Анализ текущей военно-политической ситуации вокруг Ирана рисует крайне сложную картину для Соединенных Штатов. То, что задумывалось как быстрая кампания по смене режима, превратилось в затяжной конфликт с неясными перспективами. Сегодня перед США стоят три взаимосвязанные проблемы: военный тупик, экономическая война в Ормузском проливе и растущая международная изоляция.Главная политическая цель Вашингтона — свержение текущего руководства Ирана — не была достигнута. Американское разведывательное сообщество признает: аятоллы сохраняют контроль над страной. Более того, внешняя агрессия привела к консолидации населения вокруг властей, а не к внутреннему взрыву, на который рассчитывали в Белом доме.На поле боя ситуация развивается по сценарию, который эксперты называют "стратегическим тупиком". С одной стороны, официальный Вашингтон заявляет об успехах. Президент Трамп допускает скорое завершение активной фазы операции, а спикер Палаты представителей объявил, что миссия "почти выполнена".Тем временем Иран нанес удар по самому уязвимому месту Америки — экономике, применив "асимметричную стратегию" блокады Ормузского пролива. Через эту узкую артерию проходит около 20% мировой нефти. Результаты оказались шокирующими: рост цен на нефть более чем на 40% приблизил их к психологической отметке в 100 долларов за баррель. Попытки администрации сбить цены за счет распечатывания стратегических резервов или даже временного ослабления санкций против России не решают проблему кардинально. Рынок понимает, что риск перебоев с поставками из Залива остается высоким.Пожалуй, самым тревожным сигналом для Вашингтона стал отказ ключевых союзников втягиваться в конфликт. Франция, Финляндия, Япония, Южная Корея и другие страны НАТО и Азии проигнорировали призыв направить свои военно-морские силы для защиты судоходства в проливе. Фактически, союзники оставили США один на один с Ираном, что подрывает позиции Вашингтона как глобального лидера и гаранта безопасности в самом важном энергетическом регионе мира. Это молчаливое, но отчетливое признание того, что европейские и азиатские партнеры не готовы жертвовать своей экономической стабильностью ради американских геополитических амбиций.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаАмерикано-израильская коалиция приступила к структурному разрушению экономики Исламской Республики Иран. В первую очередь агрессоры взялись за её нефтегазовую инфраструктуру. Вечером 17 марта Израиль ударил по нефтехранилищам в Тегеране, а 18 марта атаковал нефтегазовое месторождение "Южный Парс" и объекты нефтехимии в Ассалуйе. Нефтяные запасы трансграничного "Южного Парса" оцениваются в 45 млрд баррелей, а газовые — в 28 трлн кубических метров. Это месторождение является не только крупнейшим в мире, но и крупнейшим источником внутренней энергии в Иране.В ответ КСИР 18 марта предложил эвакуировать персонал и пригрозил ударами по нефтегазовым и нефтехимическим в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. И исполнил свои угрозы уже в ночь на 19 марта. В частности, были атакованы крупнейший в мире комплекс газового конденсата и НПЗ "Рас-Лаффан" в Катаре, а также НПЗ "Самреф" в КСА. Комплекс "Рас-Лаффан" — самый крупный в мире завод по производству СПГ, который обеспечивает около 20% его мировых поставок.Ответные удары Ирана по Катару задели за живое. На них лично отреагировал Трамп, заявив, что США "не знали об этой конкретной атаке" Израиля на "Южный Парс". Он также заверил, что израильтяне "больше не будут нападать на это чрезвычайно важное и ценное месторождение". Но если иранские атаки на катарский СПГ повторятся, то, по словам американского президента, США готовы к жёсткому ответу — вплоть до полного уничтожения "Южного Парса".Важный момент. Поражённый иранцами саудовский НПЗ "Самреф", совместное предприятие Saudi Aramco и Exxon Mobil, расположен в Янбу на Красном море. На этом порту держались все поставки сырой нефти из Залива, альтернативные перекрытому маршруту через Ормузский пролив и маршруту через уже остановленный терминал в Фуджейре (ОАЭ). Теперь поставки через Янбу также остановлены.Можно констатировать, что асимметричная стратегия Ирана работает. Но ещё важнее другое наблюдение: начало ударов американо-израильской коалиции по инфраструктуре Ирана — один из признаков того, что их тактические успехи в поражении военных целей не смогли дать значимый стратегический результат, а военно-политическое руководство ИРИ сохранило волю и способность к активному сопротивлению.Впрочем, впадать в иллюзии не стоит. Всё-таки агрессоры кратно превосходят Иран по военной, экономической и политической мощи. Вопрос упирается в предел издержек, на которые готовы пойти США и Израиль в данной войне. Если Тегеран сможет высоко задрать эту планку, то, не исключено, что и выстоит в неравной схватке.Публицист Алексей ПилькоАдминистрация Трампа явно находится в своего рода прострации и до конца не понимает как именно ей надо действовать после провала блицкрига в Иране. Отсюда нелогичные метания, которые приводят к противоречивым и дискредитирующим Белый дом заявлениям: от "Иран уже полностью разгромлен" до "страны, заинтересованные в восстановлении судоходства в Ормузском проливе, должны сами этим заниматься". Последнее выглядит несколько позорным лично для Дональда Трампа, который как из пулемёта стреляет в медиапространство тезисами о непобедимости американской армии и флота. Пока же выходит, что они очень даже победимы. Вернее, неспособны выполнить задачу разблокировки Ормузского пролива. Кроме того, никогда в истории США после Второй мировой войны не наблюдалось такого массового погрома американских военных баз, какой устроил за прошедшие две недели Иран. На пятнадцатый день войны он по-прежнему имеет возможность наносить ущерб американской военной инфраструктуре в Персидском Заливе, громить нефтегазовый сектор арабских союзников США (и их силовая крыша в виде Вашингтона ничего не может с этим поделать) и даже угрожать расширением географии вооружённого конфликта (судя по всему, йеменские хуситы уже готовятся вступить в бой). Военная победа так явно не выглядит и чем больше о ней заявляет администрация Трампа, тем более нелепо она выглядит в глазах своих международных партнёров, оппонентов и собственных граждан. Необходимо что-то предпринять, но что именно? Пока Вашингтон в раздумьях и возможно готовит ограниченную сухопутную операцию в Иране, которая сопряжена с большими рисками для него. Вероятно также, что США рассчитывают договориться с Ираном о ничьей, то есть о прекращении боевых действий (как в июне прошлого года), но здесь уже иранская сторона категорически против. Тегеран не выпускает Соединённые Штаты из войны, которую те развязали. И чем больше она длится, тем больше США теряют свой международный авторитет и имидж глобального актора, единолично определяющего правила игры в мировой политике и крышующего своих союзников. Происходит эрозия однополярного мира из-за утраты доверия к американской военной мощи. Потому что союзники Соединённых Штатов, а в особенности их арабские партнёры, начинают думать вот о чём: а зачем нам такая силовая крыша на международной арене, если она дырявая?И неизбежно начнут думать о перестраховке рисков в сфере глобальной безопасности. От таких мыслей до выстраивания параллельных отношений с Москвой и Пекином - только один шаг. Ведь как мы знаем из интервью спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа известному журналисту Такеру Карлсону, Катар даже не брал с американцев денег за аренду военной базы Эль-Удэйд на своей территории. Разумеется, за обеспечение защиты. Но с ней у США получилось как-то не очень. Поэтому теперь задумается Катар и не только.Политолог Михаил ЧаплыгаНынешняя зацикленность Трампа на Кубе - попытка найти стратегию выхода из ближневосточного тупика. Блицкриг против Ирана завяз, назвать его однозначной победой не получается. Даже Ормузский пролив разблокировать не выходит, приходится просить помощь у Китая. Вот и остаётся метаться по всему миру в поисках новых ветряных мельниц, с которыми можно повоевать. Причём в контексте Кубы Белый дом уже готов на самые мягкие условия. Лишь бы сместить нынешнего президента острова, но одновременно сохранить у власти династию Кастро.Экономический аналитик Алексей КущОперация США в Иране - это уникальный пример правильной стратегии при неверной тактике. То есть стратегический замысел предельно понятен - собрать "большой нефтяной шлем", установив контроль за потоками нефти из Венесуэлы и Ближнего Востока в Китай.В сердцевине - глобальное противостояние США с Китаем. Создать механизм нефтяной удавки на шее у Пекина для ограничения роста его производительных сил. Примерно тоже самое Америка делала с Японией накануне Второй мировой войны. Конечно, в этом уравнении остается одно неизвестное - нефть из РФ. С помощью одного лишь Анкориджа США не смогут заблокировать геополитическую ресурсную синергию Пекина и Москвы.Но даже контроль за потоками венесуэльской нефти и ближневосточной - это уже "почти удавка", петля которой на шее у Пекина, а возможность выбить табуретку - у Вашингтона.Добавим сюда и стратегию формирования ресурсной взаимозависимости между США и Китаем: Америка понимает, что стать самодостаточной по редкоземельным металлом у нее, в ближайшее время, вряд ли получится. Да особо и не хочется заниматься этим "грязным делом" (в прямом смысле). Поэтому, намного выгоднее сформировать на ближайшие десять лет ресурсную взаимозависимость: США зависят от поставок китайского редкозема, а Китай - от потоков нефти, которые прямо или косвенно контролируются американцами. То есть, стратегия США на Ближнем Востоке понятна и, главное, логична.Это элемент построения Града на Холме - проекта Америки от Гренландии до Антарктиды, которая продолжит доминировать в мире. Так в чем же вопрос? А вопрос в тактике. Нельзя начинать новую войну, не завершив старую, то есть зажигать Ближний Восток не завершив войну в Украине. Нельзя уповать лишь на бомбы и ракеты. Политика по свержению политического режима - это Большая игра "в долгую". В рамках этой "игры", задача США - заручиться поддержкой соседей Ирана, создать сильное протестное движение внутри Ирана, подготовить внутренние этнические группы сопротивления (курды, азербайджанцы, белуджи, туркмены, арабы). Это системная работа на примерно 10 лет. США в рамках такой стратегии должны были синхронизировать внутренние протесты в Иране с ходом внешней военной операции и точечных действий спецназа. А так, они дали режиму аятолл возможность зачистить лидеров протестов и лишь после этого начали свою военную операцию. Логики никакой. Точнее сказать, это алогично.Также алогично накануне операции в Иране (зная, что, возможно, придется обращаться к курдам в Ираке), "кидать" курдов в Сирии за пару недель до бомбовых ударов. Это тоже, алогично. Посредничество США в заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном и создание Зангезурского коридора "имени Трампа", должно было включать в себя и опцию поддержки Азербайджаном действий США в Иране. Ничего этого сделано не было. Трамп решил идти напролом, чтобы к 01 апреля привести в Пекин трофей в виде Ирана и Венесуэлы. Но что-то пошло не так. Более того, Трамп раскрыл свои карты и теперь Китай и РФ в контексте Ирана будут действовать более радикально.А битва за Иран с прицелом на Китай, "внезапно" превратилась в битву за арабский Ближний Восток и с прицелом на энергетическое влияние на ЕС. К чему США явно не готовились.Публицист Олег ЯсинскийСамые естественные и нормальные вещи в этом мире вызывают наибольшее удивление и изумление. Иран действительно сопротивляется. Как любое живое здоровое существо, которое тащат на убийство, он бьет чем может, царапается, кусается и всеми силами борется за жизнь, не обращая никого внимания на демократическую прессу, мировое общественное мнение, уважаемые международные организации и остальных сообщников убийц. Иран знает, что в этих условия и при этих обстоятельствах - не с кем и не о чем договариваться и его маленький шанс на спасение - в пылающих дворцах, аэродромах и нефтехранилищах тех, кто его атакуют или предоставили атакующим свое пространство, а сейчас строят из себя оскорбленную невинность. Главное оружие врага - не его авианосцы и ракеты с ядерными боеголовками, а цены на нефть, определяющие судьбы правительств и корпораций. Чтобы воевать успешно, необходимо понимать логику, ценности и приоритеты врага. Надо знать природу капитализма ХХI века. Когда-то предки нынешних демократических вождей мира вели переговоры с разными народами в процессе их грабежа и завоевания. На церемониях заключения мира с индейцами Патагонии к столу подавались накачанные ядом китовые туши, а в холодных горах Северной Америки другим племенам приносились в дар зараженные оспой одеяла и одежда. От Минска для России и до Женевы для Ирана, миротворческие традиции "цивилизованного мира" за все это время ничуть не изменилась. Поэтому, к сожалению, единственными реальными переговорщиками становятся сегодня ракеты.О других особенностях иранской авантюры Трампа - в статье Елены Мурзиной "Отупляющее оружие России: новый капкан для Трампа! Кто влияет на мозг президента США. Весь Запад -в труху"

