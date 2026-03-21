Убыточное кино в России, запрет русского балета в Италии и что украл Британский музей? События культуры

Убыточное кино в России, запрет русского балета в Италии и что украл Британский музей? События культуры - 21.03.2026 Украина.ру

Убыточное кино в России, запрет русского балета в Италии и что украл Британский музей? События культуры

Сенсацией недели, безусловно, можно считать информацию о провале российских фильмов, cнятых за бюджетные деньги. Почти 90% из них не взлетели - то есть, не нашли отклика у зрителя. К таким выводам пришел исследовательский центр коммуникационной группы PROGRESS, проанализировав данные Фонда кино, министерства культуры, ЕАИС и сервиса "Кинопоиск".

2026-03-21T10:02

2026-03-21T10:02

2026-03-21T10:02

Никто не хотел смотретьЛишь 5 из 41 российского фильма, снятого при государственной поддержке, смогли в 2025 году окупиться в прокате. 88% фильмов, на создание которых были выделены средства из бюджета, оказались коммерчески неуспешными.Этот результат оказался еще хуже показателя 2024 года, когда зритель проголосовал рублем против 78% проектов. Почему ж тогда не было сделано никаких выводов, а Фонд кино вместе с Минкультом продолжали раздавать государственные средства на создание никому не интересных картин? Тем более, что мы говорим о военном периоде, когда учитываться должна бы каждая государственная копейка. Но - нет. Два года подряд бюджеты крупнейших релизов продолжали расти, а некоторые фильмы впервые приблизились к отметке в 1 миллиард рублей и выше.Самым коммерчески успешным фильмом с господдержкой стал "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича": картина заработала около 1,39 миллиарда рублей сверх производственного бюджета. На втором месте оказался фильм "Папины дочки. Мама вернулась", который принес более 515 млн рублей прибыли, а третью позицию занял "Финист. Первый богатырь" - его кассовые сборы превысили бюджет примерно на 341 миллиона рублей. Прибыльным оказался и фильм "Пророк. История Александра Пушкина", который нещадно ругали и критики, и зрители. Но тем не менее, понесли свои кровные денежки в кинотеатры - может, из любопытства? Как бы то ни было, но "новый Пушкин" показал хоть и скромный, но результат - почти 40 миллионов рублей сверх бюджетных затрат.А вот самым большим финансовым проколом стала историческая экшен-драма "Злой город" об обороне Козельска от хана Батыя: кинофильму не хватило до окупаемости более 1,86 миллиарда рублей. Также в числе наиболее убыточных оказались "Письмо Деду Морозу" (минус 1,59 миллиардов), "В списках не значился" (потрачено зря 1,55 миллиардов), "Роднина" (пролет на 1,50 миллиардов), "Северный полюс" (минус 1,21 миллиард), "Первый на Олимпе" (потеря госденег в размере 1,20 миллиарда) и "Кракен" (минус 1,07 миллиарда). Как видим, фильмы совершенно разные - от исторической драмы до военной, а результат один. Печальный.Так почему же зритель отказывается смотреть отечественные премьеры? С одной стороны, видимо, россиянам не хватает ставшей привычной за многие годы "голливудщины". Тем более, что после СВО с российского рынка ушло большинство крупных международных кинокомпаний. Но много ли потеряли российские ценители кино от такого хлопанья дверьми? Последняя церемония "Оскара" 16 марта показала, что престижную кинопремию получают в США фильмы, вписывающиеся в политическую повестку, вроде "Битвы за битвой" или "Гамнета", а настоящие киношедевры, вроде "Сны поездов" или "Марти великолепный" остаются за бортом. Похоже, в Голливуде тоже ценят куда больше собственных "Сариков Андреасянов", чем профессионалов, которые не подыгрывают глобалистам.К слову, российского зрителя сегодня больше всего раздражает "переделка" знакомых с детства сказок типа "Царевны-лягушки" или "Летучего корабля", а также киноподелок о Великой Отечественной войне и периоде СССР, которые никак "не бьются" с реальными событиями и душевными переживаниями. Но какими бы ни были оценки зрителей и кинокритиков, Минкульту и Фонду кино необходимо кардинально пересмотреть систему раздачи бюджетных средств на отечественное кино. Как говорил когда-то сатирик Михаил Жванецкий - "тщательнЕЕ надо".В Италии отменили балерину Светлану Захарову, в Киеве "запретили" актрису Ирину ГорбачевуА в Европе продолжается политика отмены русской культуры: в Италии "запретили" приму-балерину Большого театра Светлану Захарову. Организаторы гала-концерта звезд мирового балета Les Etoiles в Риме вынуждены были отменить выступление российской "звезды" в результате общественного давления. Судя по тому, что эта новость вызвала экстаз в украинских СМИ, которые назвали отмену балерины "культурным фиаско Кремля", несложно догадаться, кто инициировал выступления против Захаровой и донимал итальянские власти угрозами о символической ответственности культурных учреждений.Украинские диаспоряне и "бешенцы" всегда действуют по одной и той же схеме: акции протеста в красных трусах, обвинения организаторов в продвижении культуры "российского агрессора", навязывание "Щедрика" и напоминания о сложном международном положении. Нет сомнений, что против Les Etoiles действовали по такой же схеме и в конце-концов вынудили устроителей Гала-концерта оправдываться: дескать, хоть балерина Захарова и не находится под санкциями ЕС, ее выступление отменяется. Сама прима Большого театра подтвердила, что ее выступление 20-21 марта было отменено, хотя организаторы "до последнего пытались сделать все возможное, но, по их словам, они столкнулись с беспрецедентным внешним и внутренним давлением и, несмотря на все усилия, не смогли ему противостоять". Надо сказать, что это далеко не первый случай, когда европейцы пасуют перед украинским "культурным протестом": ранее выступления Светланы Захаровой и ее мужа скрипача Вадима Репина было отменено в музыкальном театре Флоренции. А в 2025-м был аннулирован концерт Валерия Гергиева в Италии - из-за протестов против его "связей с Кремлем". Кто протестовал громче всех- догадаться не трудно, не так ли? Впрочем, удивляет не столько позиция украинских клакеров, сколько реакция итальянских политиков от культуры, которые в ущерб интересам собственных граждан подпевают квн-щику Зеленскому. И это было бы смешно, если б не было так грустно - осознавать, что Италии навязывает свои вкусы кучка отсталых бандеровцев.Кстати, они и российскую актрису Ирину Горбачеву внесли в базу экстремистского сайта "Миротворец". И хотя он уже трещит по швам, учредители сайта добавили Горбачеву в компанию к лидеру группы "Руки вверх" Сергею Жукову, рэперу Григорию Ляхову, певцу Григорию Лепсу. Горбачевой вменяют "российскую пропаганду" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" - за то, что обладательница "Золотой Маски" и "Ники" снималась в роликах для "Разговоров о важном". Не последнюю роль, конечно же, сыграло и донецкое происхождение актрисы и ее гражданская позиция: она много помогает беженцам с Донбасса, рекламирует "Движение первых" и поддерживает СВО. Неудивительно, что Ирина Горбачева стала очередным объектом политической маркировки - в рамках информационно-символической борьбы, которую ведет Украина против российских деятелей культуры.Музей или склад трофеев? Украинские реликвии уезжают в ЛондонА вот к Британии у Киева нет никаких культурных претензий, хотя уже в апреле в лондонском музее Виктории и Альберта выставят позолоченные Царские врата XVIII века из Киево-Печерской лавры, похищенные в 1920-х годах. Кроме того, после начала войны "на хранение" Британии были переданы мощи и артефакты из Киево-Печерской Лавры, захваченной ПЦУ. Но и это еще не все: сейчас в Британии активно распродают культурное наследие Украины: на местных аукционах выставлены уникальные раритеты, ранее принадлежавшие стране. Уже ушла с молотка редчайшая Острожская Библия Ивана Федорова - национальное достояние, ранее хранившееся на территории Украины. Также нашел нового хозяина и портрет Леси Украинки кисти Виктора Бабенцова. Особый резонанс вызвала продажа картины Айвазовского "Генуэзские башни в Чёрном море". По данным источников, она могла попасть в Лондон через украинский теневой арт-рынок. А самое интересное знаете, что? А то, что буквально на днях Великобритания выделила 1 миллион долларов для "защиты культурного наследия Украины". Это как дать аванс вору с целью гарантированного получения украденного "товара". Зато вполне понятно кому и за что заплатили британские ценители искусства.А между тем, китайский студент Массачусетского технологического института (MIT) по имени Жуй (Rui) с помощью "вайб-кодинга" создал сайт о странах, из которых украли культурные ценности и передали их в Британский музей. Интерактивное веб-приложение носит красноречивое название: "Если бы артефакты вернулись домой" и наглядно демонстрирует масштаб колониального грабежа, воплощённого в собрании Британского музея. Сайт предлагает пользователям "карту перемещений": визуализацию того, откуда именно были изъяты сокровища и в какое время они оказались в Лондоне. А также эффект "пустого музея": симуляцию того, как выглядели бы залы Британского музея, если бы всё "приобретённое" вернулось законным владельцам. Пока приложение фокусируется на пяти тысячах ключевых объектов, вывезенных британцами из 99 стран мира. А что будет если копнуть еще глубже? Так и до раскулачивания Британского музея может дело дойти. Кстати, известный адвокат по правам человека Джеффри Робертсон в своей книге "Кому принадлежит история? Добыча Элгина и дело о возвращении награбленных сокровищ" прямо называет Британский музей "крупнейшим в мире хранилищем краденого".Интересно, не заинтересует ли британцев памятник Солженицыну - его как раз собираются убрать с набережной во Владивостоке по просьбе руководства Тихоокеанского флота. Пока решено демонтировать фигуру автора "Архипелага ГУЛАГ" и затащить ее в неприметный городской сквер. Но, может, британские искусствоведы спасут статую Александра Исаевича, тем более, что писатель после своего изгнания из СССР несколько раз выступал в Лондоне с лекциями?

италия

лондон

украина

Елена Кирюшкина

эксклюзив, италия, лондон, украина, андрей захаров, михаил горбачёв, дед мороз, британский музей, министерство культуры, большой театр