Убить побольше людей и продолжить войну. Циничное нападение на Брянск и его последствия

Киевский режим, вместе со своими западными кураторами, впервые ударил крылатыми ракетами Storm Shadow по международно признанной территории России. Это произошло 10 марта в Брянске. Корреспондент Украина.ру после поездки в этот город раскрывает истинные цели этой атаки.

2026-03-21T09:23

"Это был невероятный звук, а потом ужасный взрыв, от которого все тряслось. Наверное нет улицы в городе, где не было бы слышно этого взрыва". Так жителям Брянска запомнилась атака с использованием крылатых ракет Storm Shadow, которой 10 марта подвергался их город.Снаряды были выпущены с фронтовых бомбардировщиков Су-24 украинских ВВС. В сотрудничестве с британцами Киев эти самолеты советской разработки ранее приспособил к тому, чтобы именно они стали носителями крылатых ракет. Предположительно, самолеты взлетели с аэродрома Староконстантинов, который с начала СВО многократно находился под прицелом российских воздушно-космических сил.По последним данным в результате удара погибли восемь человек, 47 получили ранения. Некоторые из пострадавших до сих пор находятся в критическом состоянии. По данным местных властей, в результате атаки повреждены 33 здания и 244 квартиры. Ракетами также были уничтожены торговый центр, кафе и ряд отдельно стоящих магазинов.Западные СМИ со ссылкой на заявления украинской стороны утверждают, что целью атаки был один из крупнейших заводов микроэлектроники "Кремний-Эль", который ранее уже подвергался нападениям украинских дронов. Однако время атаки свидетельствует о том, что заявленная Киевом цель отнюдь не была единственной и главной в этом кровавом преступлении.Удар произошел в час-пик, когда большинство людей возвращается с работы. При этом пришелся он по одной из самых оживленных транспортных артерий города, где в это время суток множество машин стоит в пробке. По всей видимости, враг намеревался убить как можно больше мирных жителей и вызвать панику среди населения.Уже в первые дни после трагедии городские власти приложили максимум усилий для того, чтобы устранить следы разрушений и вернуть жизнь в городе в его обычное русло. Однако жилые дома без одного уцелевшего окна и осколки стекла на асфальте все еще напоминают о произошедшем. А для пострадавших и для родственников погибших 10 марта 2026 года навсегда останется днем, который перевернул всю их жизнь.Сразу после трагедии брянские новостные порталы и жители города на своих страницах в соцсетях стали призывать граждан поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для пострадавших. Здесь мы увидели историю молодого человека, работающего в кафе "Капибара" на площади, которая оказалась в эпицентре ракетного удара.Он выжил, но потерял правую руку. Дома у молодого человека жена и двухмесячный сын. Наша редакция пыталась связаться с пострадавшим и попросила его рассказать о том, что с ним произошло, о его переживаниях, спросить, в какой помощи он нуждается. Однако нам было сказано, что молодой человек не желает общаться с прессой, так как не хотел бы вспоминать и еще раз переживать то, что произошло. И его можно понять, так как в один миг его жизнь разделилась на "до" и "после".Почему Storm Shadow?Ракетная атака на Брянск 10 марта — это первый случай использования британско-французских высокоточных ракет большой дальности Storm Shadow для поражения целей на международной признанной территории России. До сих пор разработка европейского концерна MBDA использовалась для поражения целей на территории Крыма, Луганска, но не на той территории Российской Федерации, чья принадлежность не вызывает споров ни у одной страны мира, в том числе у стран НАТО.Кроме того, Storm Shadow относится к числу дорогостоящего и технологически сложного оружия. Стоимость одной ракеты составляет несколько миллионов долларов, а для атаки на Брянск было использовано, по разным данным, от семи до десяти ракет. Их производство ограничено, и в распоряжении Киева не так много этих ракет.Еще до того, как страны НАТО в рамках военной помощи отправили на Украину первую партию Storm Shadow, российские СМИ уже подробно описали специфику их боевого применения — пуск данного типа ракет не может осуществляться без согласия страны-поставщика. Поэтому причастность Великобритании и Франции к ракетному удару по Брянску ни у кого не вызывает сомнения.Тем не менее, фотографии обломков ракет, использованных для атаки на Брянск, которые появились в соцсетях, раскрывают интересные подробности. Оказывается, что речь идет о ракетах, которые были модернизированы совсем недавно — в 2024 году. Об этом свидетельствуют знаки и надписи, сохранившиеся на обломках.Получается, что Запад уже не отправляет на Украину только старое вооружение, которое давно пора отправить на утилизацию, как это было в начале конфликта. К тому же поставки вооружения никогда не прекращались, несмотря на все заявления западных стран о необходимости срочного урегулирования украинского конфликта.Особо циничной выглядит атака французско-британскими ракетами российской территории в момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о необходимости возобновления диалога с Россией и отправляет своих представителей в Москву, чтобы обсудить присоединение Евросоюза к действующему формату российско-американских переговоров по Украине.По всей видимости, трагедия в Брянске произошла не случайно. У нее политическая подоплека и она лежит на совести у тех стран Запада, которые вместо достижения мира на Украине желают спровоцировать эскалацию конфликта.О последних заявлениях Зеленского и о том, к чему может привести новая модернизация и внедрение новых систем вооружений - в статье Василия Стоякина ""Быстрый глобальный удар": как США обнуляют ядерное оружие"

Татьяна Стоянович

