Россия готовится к весеннему наступлению - АР
Армия России готовит весеннее наступление в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 20 марта сообщило информагентство Associated Press
2026-03-20T18:14
Россия может начать весеннее наступление в ДНР и "в ряде других секторов", считают в западном информагентстве. Там обратили внимание на отвлечение внимания США от Украины на войну в Иране и проблемы с кредитованием киевского режима по линии ЕС.Пока президент России Владимир Путин занят планированием наступления, как полагают в AP, Владимир Зеленский попытался привлечь внимание Вашингтона, предложив свою помощь в борьбе с иранскими беспилотниками "Шахед".Зеленский направил в страны Персидского залива более 200 военных экспертов. Президент США Дональд Трамп отмахнулся от предложения Зеленского, заявив, что США в этом не нуждаются, сказано в публикации. "На фоне новых признаков раскола в западных альянсах Путин и его генералы обдумывают планы весенне-летней кампании на линии фронта протяженностью более 1200 километров (около 750 миль)", - констатировали в Associated Press.Неназванные в публикации аналитики отметили, что Россия наращивает запасы и ждёт ухода весенней влаги. Вашингтонский Институт изучения войны считает, что российские войска усилили артобстрелы и удары БПЛА, стремясь ослабить ВСУ перед наземными атаками."Украина стремится сорвать планы Кремля, начав контрнаступления в Днепропетровской и Запорожской областях, где российские войска пытаются создать плацдармы с целью продвижения к региональным столицам, являющимся ключевыми промышленными центрами", - отметило агентство.При этом директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила в среду сенатскому комитету по разведке, что "Россия сохраняет превосходство в войне против Украины". Она заявила, что переговоры между Украиной и Россией с участием США "продолжаются". "До тех пор, пока такое соглашение не будет достигнуто, Москва, вероятно, продолжит вести медленную войну на истощение, пока не сочтет, что ее цели достигнуты", - цитирует агентство заявление Габбард.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
