Чем быстрее у Киева закончатся деньги, тем больше людей останутся живы. Эксперты о перспективах Украины

В экспертном сообществе и в творческих кругах думают над тем, что будет с Украиной и Россией после завершения конфликта, когда солдаты вернутся домой — что их ждёт и что ждёт тех, кто их встретит?

2026-03-20T05:48

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Обсуждают, конечно, события на Ближнем Востоке и их влияние на Украину, на развитие украинского кризиса. Журналист и блогер Юрий Подоляка сравнивает поведение Трампа с поведением гитлеровских солдат, удивлявшихся, что русские не сдаются. Так он прокомментировал высказывание президента США о том, что "Иран не имеет права наносить удары и блокировать Ормузский пролив, потому что США его победили".По мнению Трампа, "это немного нечестно"."То есть, как я понимаю, эта подлая тварь вместе со своим подельником Нетаньяху нанеся удар по всему руководству Ирана (подло, во время проведения переговоров), поступила честно. А иранцы, ответившие ему не раболепским стоянием на коленях, а начавшие давать сдачи (больно и прямо по их наглым рожам), поступают "немного нечестно", - написал Подоляка в своем телеграм-канале.По его мнению, этим Трамп сейчас "напоминает гитлеровских солдат, которые также подло напали на СССР (без объявления войны), а потом рассуждали о "бесчестном поведении русских дикарей", которые "уже давно проиграли войну … еще в 1941 году".И приводит письмо одного такого солдата, который задает вопрос прямо по Трампу: "Как можно победить тех, кто никогда не поймёт, что он её проиграл. Советы потерпели поражение ещё в 1941-ом, но так этого не поняли и не признали. Почему русские не умеют воевать честно? За что они цепляются?"."И надо это письмо сейчас читать американским солдатам, которых перебрасывают на Ближний Восток, - сделал вывод Подоляка. - А Трампу прочитать воспоминания Гитлера. Как, он не написал воспоминаний? Ну тогда выяснить почему он их не написал. А потом посмотреть в зеркало…".А тут еще Зеленский напрашивается в помощники Трампу. Тот в ответ сказал, что не обязан помогать Украине, а его предшественник Байден это делал только потому, что его будто бы "обвели вокруг пальца".Комментируя это заявление, украинский политолог Руслан Бортник высказал мнение, что "Трамп явно не хочет торговаться с Украиной", он понимает, что Киев за свою помощь тоже чего-то попросит, например, усиления санкций против Москвы."И Трамп не хочет пускать Зеленского в эти торги", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Politeka". Кроме того, принять помощь означает в чём-то признать свою слабость.Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв заявил, что на фоне вторжения в Иран, оказавшегося авантюрой (блицкрига не получилось, а плана "Б" нет) – "Трампа начинает вести".К тому же негативное отношение Трампа к Зеленскому уже ни для кого не секрет, но теперь он сравнивает украинского лидера с известным аферистом Барнумом – и "это очень плохая новость для Киева".Золотарёв предположил, что такое отношение американского руководства не сулит киевскому режиму ничего хорошего, в скором времени это будет очевидно для всех.Что касается Ирана, то Трамп там увяз, даже ликвидация иранского руководства ничего не изменила – всех не уничтожить. Иран не собирается капитулировать, несмотря на значительные потери, сказал эксперт. По его мнению, пока всё идет к тому, что Трамп превратится в "хромую утку".Не превратился ли уже в "хромую утку" и Зеленский? Вынужденно покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в интервью журналисту Александру Шелесту* отметил, что завершения украинского конфликта можно ожидать этой осенью, поскольку "основное топливо продолжения войны – это нежелание Зеленского прекращать войну и (его желание – ред.) продолжать зарабатывать коррупционные деньги на военных потоках…".Политик также отметил, что Зеленский, продолжая войну, защищает свою собственную жизнь, поскольку "он интересен, только если выполняет функцию, которая ему отведена, в первую очередь, Великобританией, ну и так назовем – Глобальным Западом".Как только деньги из этого конфликта будут изъяты, это будет означать его окончание, оптимистично полагает Мураев. Кредит в 90 млрд евро заблокирован, европейцы пытаются сейчас найти хотя бы 30 млрд евро – но если найдут, эти деньги всё равно закончатся к середине лета.Мураев подчеркнул, что украинцам надо понимать простой факт: это деньги не для помощи Украине, но на поддержание украинского режима, "и чем быстрее эти деньги иссякнут, тем быстрее в Украине наступит мир, тем больше людей вернутся живыми с фронтов".По мнению политика, "уже даже до Зеленского это потихоньку доходит". Это видно по поведению украинских придворных социологических служб, которые начали вдруг говорить о согласии украинцев не проведение референдума и на отказ от территорий, отказаться от которых требуют от Киева Трамп и Путин.Мураев подчеркнул, что "любая социология является формирующей, является манипулятивной, поэтому власть использует её для подготовки мнений и соответствующих решений".Он добавил, что роль украинского конфликта в выяснении вопроса о месте в будущем выстраиваемом мире трех игроков - США, Китая и РФ - себя исчерпала.Что ж, рано или поздно конфликт должен закончиться. В России уже думают, что будет с людьми, которые вернутся домой с фронта, нет ли оснований опасаться повторения "афганского синдрома"? Этот актуальный вопрос — среди других, не менее актуальных - обсудили журналист и блогер Сергей Рязанов и рэпер Артём Саграда в беседе, состоявшейся в связи с выходом альбома "Гарнизон".В частности, говорили о возможной второй волне мобилизации и искали ответ на вопрос, как к этому отнесётся общество. Рэпер отметил, что многие из тех, кто пошёл по призыву в 2022 году, воюют до сих пор — те, кто остался в живых. По его мнению, новая волна мобилизации, если она случится — "это будет крайне непопулярной мерой, государство делает всё, чтобы её избежать".На подконтрольной киевскому режиму части Украины действуют людоловы, поскольку рвущиеся на фронт пассионарии там давно закончились. Точнее, пассионарии теперь отбивают людей у военкомов — только так они могут выразить свой протест в условиях установленной на Украине жёсткой диктатуры. По мнению рэпера, "это демонстрация внутреннего понимания всем народом абсурдности этой войны".Саграда подчеркнул, что, по его убеждению, люди это прекрасно понимают — можно об украинцах "говорить что угодно, но дураками они не были никогда". А действие пропаганды не может длиться вечно.Сейчас система на Украине выстроена так, что только война может обеспечить существование киевского режима, поэтому механизм принуждения очень хорошо отлажен. Тем не менее, ВС РФ методично продвигаются вперёд, а то, что пока всё не сыпется… пока да, но - когда-то может случиться так, что "всё рухнет одномоментно".Однако, добавил рэпер, "злит и ставит в тупик то, что мы так медленно их отодвигаем".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Собирается ли Россия побеждать? Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России"

