Собирается ли Россия побеждать? Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России

Собирается ли Россия побеждать? Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России - 16.03.2026 Украина.ру

Собирается ли Россия побеждать? Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России

В экспертном сообществе обсуждают, как скажутся на украинском театре боевых действий события на Ближнем Востоке и думают над тем, почему киевский режим снова так хорохорится, почему так явно стремится к обострению ситуации.

2026-03-16T10:57

2026-03-16T10:57

2026-03-16T10:57

И обострение налицо — ранее ВСУ был атакован Брянск, в результате атаки погибли мирные люди. В МИД РФ заявили, что этот "удар был нанесен с применением порядка семи дальнобойных британских ракет Storm Shadow"."Главарь киевского режима Зеленский уже публично отчитался перед своими хозяевами за это варварское деяние, назвав его "успешной операцией" ВСУ и цинично поблагодарив командование за её выполнение", - заявили в МИД РФ.В заявлении внешнеполитического ведомства подчёркивается, что задействование высокотехнологичных западных вооружений невозможно без прямого участия иностранных специалистов, без предоставления разведданных, потому - "западные кураторы Киева несут всю полноту ответственности за последствия этого удара, повлекшего жертвы среди гражданского населения".По всей видимости, специалисты эти — британские. Во внешнеполитическом ведомстве делают вывод: Британия "вышла за рамки норм международного права и готова руками своих марионеток перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв".В МИД РФ были вызваны послы Британии и Франции, им был заявлен… решительный протест в связи с ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведёнными совместным французско-британским концерном.Вынужденно покинувший страну украинский военный эксперт Юрий Дудкин в беседе с журналистом Александром Шелестом* высказал уверенность в том, что ракетами, атаковавшими Брянск, управляют британцы, они же определяют цели."Там ВСУ не имеют вообще к этому никакого отношения. Именно поэтому РФ считает, что она воюет с НАТО, с Западом воюет", - заявил эксперт.Впрочем, ВСУ тоже не спят. Ранее было атаковано медучреждение в ДНР, в результате десять медрабоников погибли, ещё десять получили ранения.В субботу 14 марта в МО РФ сообщили об отражении в течение дня очередной атаки беспилотников ВСУ самолётного типа, перехвачены и уничтожены 280 БПЛА, из них почти полсотни летели на Москву. В воскресенье, 15 марта, Москве снова пришлось отражать атаку украинских БПЛА.Такие налёты на московском направлении становятся обыденностью. И многие задаются вопросом — каким образом украинские беспилотники так далеко залетают?Вообще в ходе СВО есть некоторые, скажем так, странности, которые невозможно уже не замечать. Их и замечают."Россия живёт и воюет так, словно находится в трёх шагах от перемирия, - отметил в своём блоге российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин.Он продолжил: "Но она там не находится. Напротив, с наступлением весны остро чувствуется, что в недрах украинских и англо-американских штабов готовится очередная пакость вроде харьковско-купянской операции, когда нас за 2 дня вынесли с огромных территорий, или курской операции, которую мы минимум год (на самом деле больше) расхлёбывали.И мы снова опять удивимся. "Как же так случилось, мы же почти победили".Мы не победили, не побеждаем и не собираемся".В комментариях к этой записи читатель найдёт много интересного. В частности, один из читателей вспоминает антиутопию Оруэлла "1984", где "есть концепция вечной войны"."Ну а что? Удобно же. Есть враг, на происки которого можно списывать свои просчеты, есть война, из-за которой можно поднимать цены, отменять пенсии, вводить новые налоги, снижать зарплаты, профсоюзы загонять под шконку… Ведь при капитализме идёт постоянно война, то в одной части мира, то в другой", - констатирует автор комментария.Тут, что говорится, нечем крыть. Но хотим ли мы такой вечной войны и таких её "побочных" следствий? А прекратить эту войну можно только победой, подчеркивают комментаторы. Но до победы, как выясняется, ещё далеко.И определиться бы, с кем война? Вот телеграм-канал "Два майора" пишет на эту тему много интересного.Авторы канала, анализируя ситуацию, также предполагают, что Киев не просто так охотится за российскими средствами ПВО — это лишь "первый таран" против военного потенциала РФ, "который ВСУ стараются сточить перед чем-то большим".Чем это - "большим"? Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян** в своём блоге напоминает о публикации в "Украинской правде", где со ссылкой на некоего представителя от правящей партии "Слуга народа" сообщается, что Европа требует от Киева повоевать ещё полтора-два года, деньги на это дадут.Но почему именно такой срок и что потом?"Для меня ответ очевиден: через полтора-два года, т. е. примерно к концу 2027, но скорее в 2026 году ЕС планирует завершить милитаризацию и вступить в войну с Россией напрямую. И именно такой сценарий полномасштабной войны с НАТО в самое ближайшее время — это именно то, к чему нам всем нужно быть готовыми, хотя и стоит сделать всё возможное, чтобы этого избежать", - написала Монтян**.Тем временем на подконтрольной Киеву части Украины духовный и культурный апокалипсис продолжается. О некоторых нюансах языковой и финансовой политики пишет в своём блоге вынужденно скитающийся по странам Европы блогер, известный нам как "Колобок из Одессы".По его словам, "мовный (языковой — ред.) омбудсмен Ивановская призывает тарологов и астрологов вести свою деятельность на украинском языке"."Колобок" цитирует соответствующее сообщение омбудсмена: "Блогеры, психологи, тренеры, маркетологи, стилисты, тарологи, астрологи, мастера бьюти-сферы, фотографы, дизайнеры, зарегистрированные как ФЛП (физическое лицо-предприниматель — ред.), которые через свои социальные сети продают определенный товар или услугу, должны делать это на государственном языке".Ранее в Верховной Раде предложили создать реестр тарологов, нумерологов, йогов и прочих "духовных мастеров" с тем, чтобы взимать с них налоги, напомнил блогер-скиталец. И сделал вывод - к сожалению, количество сатанистов в стране зашкаливает…* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Фёдор Лукьянов: Трамп отшучивается о связях России и Ирана, но это все больше переплетается с Украиной Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украинское досье": Сползаем в ядерный ад или ещё есть надежда?

россия

украина

киев

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Сергей Зуев

россия, украина, киев, татьяна монтян, трамп и зеленский, александр шелест, вооруженные силы украины, нато, слуга народа, эксклюзив