Для ЕС и Киева - это катастрофа. Как ЕС готовится к войне с Россией. Украина в международном контексте

Война на Ближнем Востоке отвлекла внимание президента США Трампа от мирных переговоров по Украине. Он уже не настроен давить на своего российского коллегу Путина, а его война с Ираном подняла цены на российскую нефть, привела к послаблению санкций и стремительному истощению необходимых Киеву американских арсеналов, утверждают иностранные СМИ.

2026-03-19T16:13

На переговорном треке - без измененийВойна Трампа с Ираном неожиданно стала для России спасательным кругом, взвинтив мировые цены на энергоносители и обеспечив Кремлю дополнительные доходы в размере до 150 миллионов долларов в сутки, пишет британский Financial Times.Целая флотилия танкеров взяла курс на Индийский океан, после того, как США ослабили санационный нажим на Индию и позволили ей приобретать российскую нефть, отмечает газета."Для нас и для Киева это катастрофа", - оценил ситуацию в разговоре с журналистами издания один из высокопоставленных европейских чиновников.По его словам, странам ЕС было сказано, что поставки американского оружия, в частности средств ПВО, будут отложены, поскольку для Вашингтона в приоритете заказчики на Ближнем Востоке."Это определенно проблема, потому что на самом деле между Ближним Востоком и Украиной назрела конкуренция за одни и те же военные средства. И очевидно, что внимание Америки сейчас приковано к Ближнему Востоку", — сказала Financial Times верховный дипломат ЕС Кая Каллас.Европейские лидеры пытаются поддерживать интерес США к Украине и укрепить одновременно собственную роль на переговорах, но Россия этому сопротивляется, констатируют британские журналисты. Они напоминают, что встреча советников президента Франции Эммануэля Макрона с главным внешнеполитическим помощником Путина Юрием Ушаковым в прошлом месяце в Москве закончилась весьма неудачно для французской стороны.По информации издания, тогда французские официальные лица убеждали Москву, что европейские союзники Киева обязаны занять положенное им место за столом переговоров."Российский ответ из уст Ушакова, по сути, сводился к следующему: "Извините, мы так не считаем. Так что пошли вы… !", - заявил в интервью британской газете высокопоставленный европейский дипломат.Financial Times также обратился к пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать нежелание Москвы поменять формат переговоров в пользу Евросоюза. По его словам, европейцы не настроены помогать мирному процессу, и представители Франции также не принесли никаких позитивных сигналов в Москву."Мы убеждены, что европейцы совершают ошибку с точки зрения своего собственного будущего", - сказал Песков.С другой стороны Украина полагает, что Россия не настроена на прекращение боевых действий. Об этом изданию заявил высокопоставленный украинский чиновник. При этом он умалил опасения, что повышенное внимание Вашингтона к Ирану сорвет переговоры с Россией. По словам чиновника, Киев намерен "выждать время и оценить ситуацию".Для того, чтобы начать войну с Россией, Европа готова реформироватьсяСудя по содержанию интервью комиссара ЕС по вопросам обороны Андреса Кубилюса изданию Der Tagesspiegel, Москва имеет все основания утверждать, что Евросоюз не настроен на мир.В разговоре с немецкими журналистами Кубилюс говорит о намерении Европы построить единые вооруженные силы, независимые от США. При этом он признает, что одна их главных целей ЕС — ведение наступательных действий против России.По словам Кубилюса, это единственно возможный путь в условиях, когда Вашингтон смещает свой стратегический фокус на Индо-Тихоокеанский регион. Он признает, что Европе предстоит многое наверстать, и одной из самых неотложных задач является создание мощной системы противовоздушной обороны, потенциал которой необходимо наверстать на сотни процентов.Отвечая на вопрос о конкретных областях, где зависимость от США наиболее критична, комиссар привел цифры, демонстрирующие масштаб проблемы. По его мнению, Европе необходимо срочно развивать собственное производство в сфере ПВО, так как текущие мощности США не способны покрыть даже потребности Украины."В прошлом году Россия выпустила по Украине около 2000 ракет, 900 из них были баллистическими. Их трудно перехватить, поскольку они летят очень быстро. Надежную защиту от них в принципе могут обеспечить только системы Patriot”, - сказал Кубилюс.При этом он отметил, что точность попадания ракеты-перехватчика составляет около 40%. Чтобы эффективно отразить атаку, обычно требуется две ракеты-перехватчика, продолжил комиссар."Таким образом, в 2025 году Украине понадобилось не менее 1800 таких ракет. В Европе производятся ракеты для систем ПВО IRIS-T и SAMP-T, но мы не производим ракеты Patriot. В настоящее время эти системы производятся только в США — по 750 штук в год. Многие из них сейчас используются в войне против Ирана для отражения атак Исламской Республики на страны Персидского залива и американские базы. Как видите, разрыв между производством и потребностью огромен", - констатирует Кубилюс в интервью немецкому изданию.Помимо технологического отставания, комиссар указал на глубокие институциональные проблемы: оборонная сфера до сих пор остается в ведении национальных государств, что ведет к раздробленности. Отвечая на вопрос журналиста о том, почему за десять лет разговоров о реформах ничего не изменилось, Кубилиюс напомнил слова экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, произнесенные в 2017 году в Праге.Юнкер тогда призывал ЕС ввести голосование большинством голосов в вопросах внешней политики (вместо действующей системы полного консенсуса) и укрепить сотрудничество государств-членов в военной сфере."Сегодня мне бы сказали: какая актуальная и точная речь. (...) Европа начинает действовать только тогда, когда ее настигает кризис", - сказал Кубилиюс.Для исправления ситуации Кубилюс предлагает создать Европейский оборонный союз, который позволил бы перейти от добровольного сотрудничества к настоящей интеграции. Ключевым элементом этого союза должна стать единая европейская армия. Комиссар убежден, что нынешняя структура с 27 национальными армиями не просто неэффективна, а фатально ослабляет континент, и проводит яркую аналогию, чтобы проиллюстрировать свою мысль:"Что сейчас больше всего ослабляет Европу, так это военная раздробленность. Сегодня у Евросоюза 27 армий, 27 оборонных программ и 27 бюджетов. Представьте себе, что в США каждый из 50 штатов имел бы собственную армию и не существовало бы единой структуры на федеральном уровне. Стали бы они тогда сверхдержавой в военном отношении? Ни в коем случае. Точно так же и безопасность Европы укрепится, если нам удастся добиться большего единства", - рассказал он.Кубилюс при этом подчеркивает, что создание единых сил не является конкуренцией НАТО, а представляет собой необходимое усиление европейской опоры альянса. Даже в случае перемирия на Украине, предупреждает он, Европа не сможет расслабиться из-за "продолжающейся милитаризации российской экономики" и необходимости выстраивать собственную надежную оборону, которую поддерживает большинство граждан стран ЕС.Украина "улучшает" имидж в глазах Сербов и наоборотОтносительно недавно Украина отправила в Сербию нового посла — бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывшего главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко. Новый глава украинской дипмиссии тут же развернул в местных СМИ настоящую кампанию в пользу своей страны.Теперь к кампании по улучшению имиджа Украины в Сербии присоединился и посол Сербии на Украине Андон Сапунджи. Он 15 марта дал большое интервью газете Blic, финансируемой западным капиталом.Поводом для разговора с сербским дипломатом стало возобновление работы сербской дипломатической миссии в Киеве спустя три года после эвакуации. Господин Сапунджи признает, что у него как у главы этой миссии, весьма непростая задача: как объяснить украинцам позицию Белграда, который поддерживает территориальную целостность Украины, но не присоединяется к санкциям против России.По мнению посла, здесь главное сделать так, чтобы для украинских граждан та помощь, которую Сербия оказывает Украине в настоящее время, стала видимой. По его словам, простые украинцы о ней не знают, но зато знают, что некоторые сербские добровольцы участвуют в конфликте на стороне России."Украинцы не знают о помощи, которую отправляет Сербия, но знают, что несколько наших наемников или добровольцев, как хотите их называйте, воюют на другой стороне. По моему мнению, абсолютный приоритет — присутствовать, посещать как можно больше мест, знакомиться с людьми и, конечно, помогать", - заявил Сапунджи.В частности, посол сообщил о новом транше помощи: Сербия выделяет два миллиона евро через программу развития ООН на закупку трансформаторов для восстановления энергосети Украины, а также около 700 тысяч евро на медикаменты. По словам дипломата, открытие посольства позволяет лучше информировать о таких шагах.Отдельно Сапунджичи затронул тему сербских добровольцев. По его данным, если в 2014 году их были сотни, то сейчас, по оценкам западных структур, речь идет не более чем о десяти человека. Он подчеркнул, что сербы не являются самой многочисленной группой иностранных бойцов и их реальное влияние на поле боя и пропаганду больше не является проблемой, хотя и признал наличие громких инфоповодов, создаваемых отдельными лицами.Говоря о восприятии политики Белграда, посол отметил разницу между официальным Киевом и обществом. Украинское руководство, включая президента Зеленского, с которым у Сапунджи состоялась встреча, понимает сложное положение Сербии, зависимой от мировых игроков и имеющей собственные проблемы с территориальной целостностью. Однако в обществе, особенно в условиях войны, позиция страны, сохраняющей связи с противником, часто воспринимается в черно-белых тонах."Когда вы находитесь в состоянии войны и видите третью страну, которая поддерживает более или менее нормальные или хорошие отношения с вашим врагом, который вас бомбардирует, вы не можете просто так легко это принять и "проглотить"", — констатировал дипломат.Интересно, что, по словам посла, контакты между Белградом и Киевом на высшем уровне достаточно интенсивны: президенты Вучич и Зеленский за последние полтора года общались семь раз. Это, а также личные связи первых леди, создает, по мнению Сапунджича, основу для позитивного восприятия сербского присутствия.Учитывая позицию большинства сербских граждан, которые поддерживают действия России в украинском конфликте, тема Украины в будущем может превратиться в очередной повод для раскола сербского общества, которое уже длительное время разъедают внутренние противоречия. Однако сербские СМИ, выделяющие пространство для позиции Киева и для обсуждения природы двухсторонних сербско-украинских отношений, очевидно выполняют запрос на ускорение процесса евроинтеграции Сербии. Ведь единая европейская политика подразумевает и единую поддержку Украины.

Татьяна Стоянович

