Энергетические войны. В Азии энергетический кризис, США рассчитывают заработать на этом миллиарды

Энергетические войны. В Азии энергетический кризис, США рассчитывают заработать на этом миллиарды - 17.03.2026 Украина.ру

Энергетические войны. В Азии энергетический кризис, США рассчитывают заработать на этом миллиарды

Цены на нефть продолжают рост из-за войны Израиля и США против Ирана. Ситуацию не изменило ни выведение на рынок части стратегических резервов, ни смягчение американских санкций в отношении российской нефти.

2026-03-17T06:35

2026-03-17T06:35

2026-03-17T06:35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Цены на нефть растут, несмотря на освобождение резервов и приостановку санкцийМировые цены на нефть продолжают рост из-за войны Израиля и США против Ирана. Ситуацию не изменило ни решение стран-участниц Международного энергетического агентства вывести на рынок часть стратегических резервов, ни смягчение американских санкций в отношении российской нефти.16 марта стоимость майских фьючерсов на нефть сорта Brent на электронных торгах лондонской биржи ICE Futures увеличилась на 2,46%, до 105,68 долларов за баррель. На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) фьючерсы на нефть сорта WTI на май подорожали на 1,82%, до 98,60 долларов за баррель.В предыдущий торговый день, 13 марта, стоимость фьючерсов на Brent на май на ICE Futures выросла на 2,67%, до 103,14 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах NYMEX подорожали на 2,55%, до 96,84 долларов за баррель. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 11,3%, WTI – на 8%.С начала месяца оба сорта выросли в цене более чем на 40% и обновили максимумы с 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В ответ на удары Израиля и США по своей территории Иран заблокировал проход судов по Ормузскому проливу, через который проходит приблизительно 20% всех мировых нефтяных потоков, и атаковал объекты нефтегазовой инфраструктуры в соседних странах.Пытаясь остановить резкий рост цен на нефть, 32 страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) единогласно согласовали вывод на рынок 412 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических резервов, чтобы смягчить влияние перебоев в поставках на экономику. Соответствующее заявление сделал 11 марта глава МЭА Фатих Бироль.Структура высвобождаемых запасов отражает приоритеты: 72%, или 296,5 млн баррелей, – это сырая нефть, а оставшиеся 28%, или 115 млн баррелей, – продукты её переработки. Совокупные стратегические запасы стран МЭА составляют более 1,2 млрд баррелей, не считая ещё 600 млн баррелей промышленных запасов.Однако традиционных графиков вывода и распределения резервов по странам-участницам МЭА не представило. В агентстве лишь уточнили, что единого периода, в течение которого страны МЭА выводят нефть из стратегических резервов, и, соответственно, определенности по суточным объемам поставок, не будет. МЭА оговаривает, что запасы будут поступать на рынок в течение срока, соответствующего национальным условиям каждой страны-участницы.Пока стало известно, что США планируют вывести на рынок 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней (порядка 1,4 млн баррелей в сутки), Япония – 80 млн баррелей (около 20% национальных стратегических запасов), Италия – 9,966 млн баррелей (13,5% запасов), Германия – 18,3 млн баррелей (около 12,3% запасов).При отсутствии понимания полного объёма дополнительного предложения нефти и его соотношения с выпадающими на рынке из-за войны Израиля и США против Ирана как минимум 8 млн баррелей в сутки, должного влияния на рынок решение МЭА не оказало. Впрочем, в агентстве сразу признали ограниченный эффект от вывода нефти из стратегических резервов, отмечая, что это – временная мера в отсутствие быстрого урегулирования конфликта и открытия Ормузского пролива.Кроме этого, Министерство финансов США 13 марта объявило о временном смягчении санкционного режима в отношении отдельных операций с российской нефтью и нефтепродуктами. Соответствующее разрешение оформлено генеральной лицензией GL 134, выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).Согласно документу, допускаются сделки по продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, если груз был погружен на танкер по состоянию на 12 марта 2026 года. Срок действия разрешения ограничен – до 11 апреля 2026-го. При этом лицензия не распространяется на операции, связанные с Ираном, включая сделки с участием иранского правительства, а также товаров и услуг иранского происхождения.В России считают этот шаг признанием роли российских поставок для глобального рынка. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, послабление может затронуть около 100 млн баррелей российской нефти, находящейся в транзите."США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным. На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит всё более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии", – сказал Дмитриев.В Южной Азии начинается энергетический кризисВедущие мировые центры бункеровки – сингапурский порт и терминал Фуджейра в ОАЭ – столкнулись с критическим падением резервов судового горючего. Как отметило 16 марта американское агентство Bloomberg, дальнейшее исчезновение мазута с этих терминалов способно парализовать глобальные грузоперевозки.На фоне текущей геополитической напряженности привычная корреляция между стоимостью черного золота и продуктами его переработки дала сбой. При цене барреля нефти Brent, превысившей 100 долларов за баррель, мазут в Сингапуре ушел далеко вперед, достигнув отметки около 140 долларов за баррель.В Фуджейре ситуация еще более напряжённая: там топливо для судов торгуется почти по 160 долларов за баррель, а отдельные виды, соответствующие строгим экологическим стандартам, и вовсе преодолели планку в 175 долларов. Согласно публикации, эти показатели уже превзошли антирекорды, зафиксированные в 2008 и 2022 годах.Главным фактором, спровоцировавшим обвал предложения, стало прекращение отгрузок данного вида сырья из Саудовской Аравии, которая ранее выступала одним из ключевых поставщиков для этих хабов, отметило агентство.При этом острый дефицит сжиженного углеводородного газа (СУГ), вызванный блокировкой Ормузского пролива, уже погрузил в беспрецедентный энергетический кризис страны Южной Азии. Британское издание The Financial Times 16 марта описало катастрофическую ситуацию, затронувшую все сферы жизни – от похоронных обрядов до образования.Так, в Индии крематории вынуждены отказываться от газа для сжигания тел умерших, переходя на электричество или дрова. Рестораны по всей стране, особенно в Мумбаи – мегаполисе с населением более 22 млн человек, – прекратили готовить еду во фритюре из-за нехватки топлива. Ситуация в Мумбаи достигла критической точки: около 20% ресторанов уже закрылись, а до половины заведений могут прекратить работу, если поставки не восстановятся. Национальная ассоциация ресторанов Индии предупредила о "катастрофическом закрытии" большинства заведений. Правительство Индии разрешило домохозяйствам и заведениям общепита использовать более "грязные" виды топлива: уголь, дрова и керосин.Пакистан ввёл чрезвычайные меры для сокращения потребления топлива. Премьер-министр Шехбаз Шариф объявил о переходе госслужащих на четырёхдневную рабочую неделю, закрытии всех школ до конца месяца и переводе университетов на онлайн-обучение. Государственные ведомства получили 50-процентное сокращение топливных компенсаций, половине госслужащих предписано работать удалённо, а эксплуатация 60% служебного транспорта приостановлена на два месяца. Федеральные министры отказались от зарплаты, а парламентариям урезали доходы на 25%.В Бангладеш, которая импортирует около 95% энергоносителей, шок поставок вызвал масштабное нормирование газа по всей экономике. Университеты закрыты, экзамены отменены, во всех госучреждениях введен жесткий режим экономии электроэнергии. Даже премьер-министр сократила использование света и кондиционеров в своей резиденции.На Шри-Ланке у заправочных станций выстроились километровые очереди. Местные власти признают, что запасов СУГ в стране осталось не более чем на неделю. Транспортный коллапс парализовал движение тук-туков (моторикш) и общественного транспорта, что особенно болезненно для туристической отрасли.На фоне этого американские компании договорились о многомиллиардных поставках нефти и сжиженного газа в Азию. Министр внутренних дел США Дуглас Бергам сообщил 16 марта о подписании серии крупных контрактов в сфере энергетики, заключённых в минувшие выходные в ходе Азиатско-Тихоокеанского форума по энергетической безопасности. В этом форуме, который прошёл в Токио, приняли участие 17 стран региона.По словам Бергама, общая стоимость 22 подписанных договоренностей достигла 57 млрд долларов. Как уточнил министр, партнёрами США выступили ключевые союзники в регионе, включая Японию, Австралию и Новую Зеландию. Предметом соглашений стали поставки как нефти, так и сжиженного природного газа. Кроме того, часть договоренностей предусматривает инвестиции в развитие энергетического сектора на территории Соединенных Штатов.Министр также отметил, что самым масштабным стало соглашение с Южной Кореей, сумма которого оценивается в 10 млрд долларов. Бергам отдельно подчеркнул, что проведение форума и все переговоры планировались заблаговременно. По его заверению, заключение сделок никак не связано с недавним "ухудшением обстановки на Ближнем Востоке".Напомним, что 12 марта президент США Дональд Трамп заявил: "Соединённые Штаты – крупнейший в мире производитель нефти, и это неоспоримо, поэтому, когда цены на нефть растут, мы зарабатываем огромные деньги". США действительно лидер по добыче сырой нефти. Второе и третье места занимают Саудовская Аравия и Россия, далее следуют Канада, Китай и Ирак.

сша

иран

израиль

Олег Хавич

Олег Хавич

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

сша, иран, израиль, кирилл дмитриев, юрий берг, дональд трамп, bloomberg, brent, министерство финансов, эксклюзив