Дальше слов Трамп не пойдет. Что говорят на Украине о критике Зеленского из Вашингтона
Дальше слов Трамп не пойдет. Что говорят на Украине о критике Зеленского из Вашингтона
На днях президент США Дональд Трамп снова раскритиковал Зеленского, заявив, что тот не хочет заключать сделку. С российским же президентом, по его словам, в этом плане работать легче. На прошлой неделе Трамп также называл Зеленского основным препятствием для окончания войны на Украине. Он также вновь подчеркнул, что у Зеленского нет козырей.
Дальше слов Трамп не пойдет. Что говорят на Украине о критике Зеленского из Вашингтона

06:45 17.03.2026
 
Дмитрий Ковалевич
На днях президент США Дональд Трамп снова раскритиковал Зеленского, заявив, что тот не хочет заключать сделку. С российским же президентом, по его словам, в этом плане работать легче. На прошлой неделе Трамп также называл Зеленского основным препятствием для окончания войны на Украине. Он также вновь подчеркнул, что у Зеленского нет козырей.
Кроме того, Трамп дважды отвергал попытки Зеленского быть полезным для американцев в войне с Ираном, причем в достаточно резкой форме. "Последний человек, от которого нам нужна помощь - это Зеленский", - сказал Трамп.
На Украине его слова были восприняты как давление со стороны администрации США. Сам Зеленский говорит, что и Вашингтон, и Москва давят на него с требованием вывести войска из Донецкой области, но он этого делать не собирается. Telegram-каналы офиса президента обвиняют в давлении на Зеленского не только Трампа, но и ряд депутатов из фракции "Слуга народа".
Вслед за Трампом и экс-президент Петр Порошенко* заявил, что Зеленский не желает мира, хотя его депутаты тоже выступают против вывода ВСУ с Донбасса и отличаются воинственной риторикой.
Украинское издание "Страна" в связи с критикой Трампа отмечает, что подобные словесные выпады на Зеленского не действуют.
"Пока, судя по заявлениям Зеленского, он на такие изменения идти не готов. Надеясь, видимо, на то, что война в Иране скоро закончится, цены на нефть упадут, санкции против РФ вернут, а ракеты к ПВО продолжат поставляться", - отмечает "Страна".
Украинские эксперты связывают критику Трампа с желанием "отсечь" Россию от Китая или хотя бы снизить объем поставок российских энергоносителей Поднебесной. С другой стороны, Трамп уже второй год ограничивается лишь словесной критикой Зеленского, но разведданные США продолжают передавать Киеву.
Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, пишет, что Трамп ослабляет санкции против российской нефти, что улучшает переговорную позицию между Вашингтоном и Кремлем, и вызывает раздражение в Европе и Киеве. В свою очередь, упорство Зеленского, по мнению нардепа, не может не вызывать раздражения в Вашингтоне, где понимают, что без давления на Зеленского, ситуацию не разрешить. "И пока Зеленский играет в проект “анти-Трамп”, в Белом доме соображают, как решить проблему в его лице", - пишет Дубинский.
Опальный депутат также отмечает, что Зеленский не умеет сдавать назад - если он занял какую-то публичную позицию, то он с нее не свернет, чего бы это ему не стоило.
Также, по его мнению, упрямство Зеленского связано с желанием похоронить политические перспективы Трампа на ноябрьских выборах в Конгресс, чтобы сбить республиканское большинство. "Но цель этих действий не в том, что такая рокировка приведет к улучшению украинских перспектив. Нет, Украина не может уже ничего. За счет Украины и Зеленского его кукловоды сейчас пытаются решить свои тактические задачи", - подчеркивает депутат.
Украинские СМИ, ориентирующиеся на Демпартию США, целиком и полностью поддерживают упрямство Зеленского, критикуя Трампа за дружбу с Москвой. "Похоже, король peacedeal’ов в бешенстве. Друг Владимир [Путин] готов принять капитуляцию, и только непонятное упрямство Зеленского из какой-то непонятной Украины, которая почему-то не хочет сдаваться, мешает воплотить давнюю мечту — осваивать придуманное им же российское Эльдорадо", - пишет украинское издание "Зеркало недели".
Вместе с тем украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель" считает, что выпады Трампа свидетельствуют о том, что война в Иране перестает быть отсрочкой для Зеленского по реализации мирной сделки и вопроса выборов в Украине.
"Таким образом, две ключевые надежды Киева, связанные с иранским конфликтом, пока не оправдываются. Первая, что США заинтересуются украинскими разработками в сфере борьбы с беспилотниками и в обмен на это продолжат или даже расширят поставки вооружений, включая ракеты для систем Patriot. Вторая, что война на Ближнем Востоке отвлечёт внимание Вашингтона и снизит давление на Зеленского по вопросу мирных переговоров и выборов", - пишет "Картель".
В то же время Telegram-канал "ЗеРада" считает, что Трамп не пойдет дальше слов в отношении Зеленского, так как завяз в войне с Ираном.
"Если бы Трамп не начал свою Иранскую авантюру, вполне возможно, что мы бы уже увидели новую волну давления Трампа на Зеленского через НАБУ. А так Зеленский получил драгоценное время, пока мирные переговоры фактически на паузе", - отмечает паблик.
Зеленский, похоже, это понимает, и последнее время слишком осмелел, раздавая налево и направо критические комментарии в адрес администрации США и даже европейских союзников, которые его фактически кормят.
*Внесен в список экстремистов и террористов
