Великолепная шестёрка: сборная России на Паралимпиаде взяла третье место в медальном зачёте

Великолепная шестёрка: сборная России на Паралимпиаде взяла третье место в медальном зачёте - 16.03.2026 Украина.ру

Великолепная шестёрка: сборная России на Паралимпиаде взяла третье место в медальном зачёте

Сборная России, за которую на Паралимпийских играх в Италии выступали шесть спортсменов, завоевала третье место в общем медальном зачете. О героическом для российских паралимпийцев завершении игр 15 марта сообщает РИА Новости

2026-03-16T02:08

2026-03-16T02:08

2026-03-16T02:08

Зимние Паралимпийские игры 2026 года, которые проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта, завершились торжественной церемонией на олимпийском стадионе для керлинга в Кортина-д'Ампеццо. Сборную России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, на церемонии возглавляли горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков с государственным флагом РФ.Немногочисленная российская команда в бескомпромиссных состязаниях на грани человеческих возможностей завоевала восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Это стало для российских спортсменов первым участием в Играх за последние 12 лет под национальной символикой.Наибольший вклад в медальный результат команды внесла горнолыжница Варвара Ворончихина, завоевавшая четыре олимпийские награды — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.Горнолыжник Алексей Бугаев принес в копилку сборной одно золото и две бронзы. Лыжница Анастасия Багиян стала трёхкратной паралимпийской чемпионкой, а лыжник Иван Голубков завоевал для сборной России ещё две золотые медали.Первое место в медальном зачёте заняла команда Китая с результатом 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте сборная США, в активе которой 12 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.Подробнее о выступлении российских паралимпийцев в Италии в материале Евгении Кондаковой - На агонию Украины никто не обращал внимание: Россия достойно выступила на Паралимпиаде, чему многие рады.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

италия

кортина-д'ампеццо

украина.ру, новости, россия, италия, кортина-д'ампеццо, спорт, паралимпиада, спортсмены, победа, флаг, гимн, олимпиада, олимпийские игры