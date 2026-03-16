Великолепная шестёрка: сборная России на Паралимпиаде взяла третье место в медальном зачёте
Сборная России, за которую на Паралимпийских играх в Италии выступали шесть спортсменов, завоевала третье место в общем медальном зачете. О героическом для российских паралимпийцев завершении игр 15 марта сообщает РИА Новости
02:08 16.03.2026
 
Сборная России, за которую на Паралимпийских играх в Италии выступали шесть спортсменов, завоевала третье место в общем медальном зачете. О героическом для российских паралимпийцев завершении игр 15 марта сообщает РИА Новости
Зимние Паралимпийские игры 2026 года, которые проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта, завершились торжественной церемонией на олимпийском стадионе для керлинга в Кортина-д'Ампеццо. Сборную России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, на церемонии возглавляли горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков с государственным флагом РФ.
Немногочисленная российская команда в бескомпромиссных состязаниях на грани человеческих возможностей завоевала восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Это стало для российских спортсменов первым участием в Играх за последние 12 лет под национальной символикой.
Наибольший вклад в медальный результат команды внесла горнолыжница Варвара Ворончихина, завоевавшая четыре олимпийские награды — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.
Горнолыжник Алексей Бугаев принес в копилку сборной одно золото и две бронзы. Лыжница Анастасия Багиян стала трёхкратной паралимпийской чемпионкой, а лыжник Иван Голубков завоевал для сборной России ещё две золотые медали.
Первое место в медальном зачёте заняла команда Китая с результатом 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте сборная США, в активе которой 12 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.
