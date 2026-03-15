На агонию Украины никто не обращал внимание: Россия достойно выступила на Паралимпиаде, чему многие рады

Их мало, но они с медалями. Российские спортсмены достойно представили страну на Паралимпийских играх, несмотря на провокации Украины

2026-03-15T18:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

На Паралимпиаду-2026 приехало всего 6 российских, именно российских, а не нейтральных, атлетов, поскольку впервые за 12 лет принимают участие в Играх как сборная РФ с национальной символикой. Их мало, но они выступают и за себя, и за тех, кто не получил двусторонние приглашения от Международного паралимпийского комитета и остался дома.К заключительному дню Игр российские спортсмены завоевали 9 медалей. Началось всё с двух бронзовых наград горнолыжников Варвары Ворончихиной и Алексея Бугаева в скоростном спуске. Через два дня Варвара победила в своей нелюбимой дисциплине - супергигант - и принесла России первое золото, а вместе с ним первую с домашних Игр в Сочи-2014 возможность увидеть триколор и услышать российский гимн на Паралимпиаде.Позже лыжник Иван Голубков, выступающий в категории сидя, завоевав свою первую золотую паралимпийскую медаль, скажет: "Я тренируюсь 20 лет, и теперь сбудется моя мечта — в мою честь будет звучать российский гимн".Другая героиня - лыжница Анастасия Багиян, лишившаяся зрения в 15 лет. Вместе со своим ведущим (зрячим спортсменом, который движется впереди и предупреждает об особенностях трассы) Сергеем Синякиным они стали двукратными паралимпийскими чемпионами в течение всего двух дней, победив сначала в лыжном спринте, а затем - в гонке на 10 км с раздельным стартом, опередив ближайших преследователей на 2 минуты 19,4 секунд.На обеих церемониях награждения российских паралимпийцев-лыжников поднимали флаг, звучал гимн, но они сильно отличались друг от друга по поведению остальных призёров. В первый день завоевавшие серебро немцы Линн Кацмайер и Флориан Бауман (ведущий) демонстративно не смотрели на триколор и держали дистанцию от победителей, не встали рядом для совместного фото, а потом отказались от селфи с российскими и китайскими спортсменами."Представители Германии продолжали оставаться в головных уборах даже во время исполнения гимна победителей, хотя обычно их снимают в знак уважения. Таким образом, немцы фактически сохранили открыто враждебное поведение, которое их страна демонстрирует уже задолго до церемонии открытия", - написала итальянская газета Il Giornale.Позже лыжники из ФРГ признались, что их поведение обусловлено политическими мотивами."По-человечески я очень рада за этих людей. Может быть, это очень приятные люди, с которыми мы могли бы дружить. Очень жаль, что политика всё это затмевает. Политически это просто неприемлемо. Всё это кажется странным и неправильным. Мы решили оставить шапки на голове и не поворачиваться к флагам, потому что мы это не поддерживаем. С политической точки зрения с этим невозможно согласиться. <…> Сегодня она была сильнейшей, и за это её можно уважать, но четыре года без антидопинговых проверок и есть ещё политический контекст: спорт и политику нельзя разделять", - заявила Кацмайер в интервью телеканалу ARD.В свою очередь Бауман сказал в эфире ZDF: "Четыре года назад в Пекине у нас был отличный контакт с украинцами. Мы хотели выразить им солидарность. Речь не о российских спортсменах. Для многих из них сейчас тоже всё непросто. Но решение IPC, что Россия здесь может выступать под собственным флагом, с собственным гимном и со всеми атрибутами, в то время как здесь также присутствуют украинцы, я считаю неправильным".В 2022 году российские и белорусские атлеты вообще не смогли принять участие в Паралимпиаде даже в нейтральном статусе, поскольку Международный паралимпийский комитет полностью отстранил обе команды из-за угрозы массового бойкота со стороны других стран.Комментируя произошедшее, пресс-служба Международного паралимпийского комитета (IPC) заявила, что у спортсменов нет официального обязательства делать селфи после церемонии награждения.Одиннадцатого марта, когда Багиян и Синякин стали двукратными паралимпийскими чемпионами, вместе с ними на пьедестале вновь оказались представители Германии, но уже другие - Мария Леони Вальтер и Кристиан Красман (ведущий), завоевавшие бронзу. Они в отличие от своих соотечественников Кацмайер и Баумана во время исполнения гимна РФ головные уборы сняли.Более того, Вальтер сказала добрые слова в адрес российских и белорусских атлетов: "Это правильно, что эти спортсмены могут получить медаль, но думаю, что это касается самих атлетов, а не их национальности. Так что, учитывая реальную ситуацию в мире, желаю этим спортсменам всего наилучшего, но ситуация в мире вызывает у меня некоторое недоумение".Прошли всего сутки, а такая разница в поведении членов одной сборной. По шапке что ли немецким спортсменам надавали?Зато отличились чехи Симона Бубеничкова и Давид Шрутек – головные уборы не сняли, от фото с россиянами отказались. Может, это влияние серебряных медалей? Оба раза демарши устраивали спортсмены, занявшие второе место. Однако в этой истории удивляться не приходится, поскольку Чехия на Играх заняла самую жёсткую антироссийскую позицию, что проявляется не только в запрете на общение с журналистами из РФ для своих спортсменов (увидев бейджики корреспондентов, пресс-атташе сборной заявил, что Бубеничкова не будет общаться с представителями СМИ из России), но и в активной поддержке всех претензий Украины.А последних хватает. Кто бы сомневался! 11 марта Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет в дискриминации своих спортсменов, "беспрецедентном проявлении давления по отношению к украинской команде", а также в особом партнёрстве с комитетами РФ и Белоруссии, "очевидном росте лояльности" к ним.Так, функционеры из Киева утверждают, что представитель IPC в грубой форме пытался отобрать серьги у парабиатлонистки Александры Кононовой, а затем заставил снять их перед церемонией награждения. Но это были не просто серьги."Мы поняли, что Александра Кононова собиралась подняться на подиум, и на ней были серьги (жёлто-синего цвета – ред.) с надписью Stop War. Сотрудник заметил эти серьги и понял, что это, скорее всего, нарушит наши дополнительные правила проведения демонстраций, которые были чётко доведены до сведения всех национальных комитетов до начала Игр. Ситуация была выявлена, урегулирована, и для нас это был конец дела", - пояснил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.Сама девушка сказала, что была готова к такому замечанию, а подобные символы для неё имеют личное значение и дополнительно мотивируют. К поездке в Италию она тщательно готовилась и взяла целый набор аксессуаров с политическим подтекстом, на следующий день после описанной ситуации Кононова вышла на гонку в других серьгах: жёлто-синего цвета, естественно, в виде надписи LOVE, где вместо буквы О карта Украины.Кроме того, национальный паралимпийский комитет обвиняет организаторов в том, что они отобрали у болельщиков вещи с украинской символикой. У пятерых человек, которые пришли на лыжные гонки, охрана объекта изъяла шарфы с политическим текстом (каким именно, не уточняется), а у родственников парабиатлониста Тараса Радя - украинские флаги и женские платки с национальным орнаментом.По этому поводу высказалась олимпийская чемпионка по фехтованию, мастер политизации большого спорта Ольга Харлан: "То, что сейчас происходит с украинскими флагами на Паралимпийских играх, действительно шокирует! Это всё выглядит как дискриминация украинцев".Но какая тут дискриминация, если Международный паралимпийский комитет ещё до начала Игр пояснил, что тексты национальных гимнов, мотивационные слова, публичные/политические сообщения или лозунги, относящиеся к национальной идентичности, запрещены. Регламент един для всех, изучайте и соблюдайте его.Вдобавок украинскую делегацию заставили снять огромный флаг, вывешенный на доме, где проживает команда, хотя так она делала на предыдущих четырёх Паралимпиадах, и ни у кого вопросов не возникало, но сейчас IPC стал строже подходить к соблюдению правил, а они гласят, что полотно должно размещаться внутри здания, а собрания спортсменов должны проходить в специальных залах, которые нужно предварительно бронировать, чтобы не мешать другим атлетам, а не в общих холлах, где украинцы заседали каждый вечер для подведения итогов дня и обсуждения планов на завтра.Отвечая на претензии Киева, IPC подчеркнул, что у Паралимпийского комитета Украины нет никаких доказательств в поддержку своих заявлений - Международный паралимпийский комитет поддерживает тесные рабочие отношения со всеми национальными комитетами, никаких преференций не предусмотрено."Мы уже устали на непонятные вопросы о политике отвечать. Давайте говорить о спорте. У них идёт агония - чем дальше, тем больше. Отвернулся, не отвернулся - никто не обращает внимания. Все устали, мы это видим из последних заявлений IPC", - заявил журналистам глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.Искусственно политизировать обстановку пытались чиновники Украины и отдельных западных стран, а у спортсменов в паралимпийской деревне были совсем другие настроения."Сейчас в Италии, могу сказать, нет никаких негативных моментов, политики будто вообще не существует, и это очень здорово", - поделился парасноубордист Дмитрий Фадеев.Ворончихина говорит, что от соперниц не было враждебных высказываний в адрес сборной России, поздравляли её с наградами (она завоевала почти половину всех медалей сборной: два золота, серебро и бронза).По словам Бугаева, многие на Играх рады русским, поддерживают. Более того, иностранные спортсмены считают за честь сфотографироваться с российскими коллегами, рассказал Рожков.Четырнадцатого марта представители РФ и Украины встретились на трассе. В смешанной эстафете по лыжным гонкам украинские спортсмены завоевали серебряные медали, а Иван Голубков и Анастасия Багиян, участвовавшие вдвоём против остальных команд в составе четырёх человек, заняли шестое место из 10.После гонки Сергей Синякин (ведущий Багиян) сказал журналистам, что на Паралимпиаде в Италии нет никакого давления из-за соперничества с украинскими спортсменами, а между атлетами присутствует уважительное отношение."Нам нечего стесняться. Показали себя с гордо поднятой головой. Боролись до последнего. Считаю, у нас очень даже хорошее место. Что касается борьбы с украинцами, спорт всегда должен быть вне политики, он должен объединять все страны мира. Все молодцы", - заявил Голубков после финиша.Вместо того, чтобы устраивать политические выходки и пытаться привлечь к себе внимание за счёт провокаций, сборная Украины могла бы выбрать иной путь – выяснять кто сильнее по спортивному принципу, к тому же она неплохо выступает на этих Играх, занимая в медальном зачёте седьмое место с 17 наградами (3 золота, 7 серебра, 7 бронзы), а Россия – на пятом.Но нет! Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич официально объявил, что команда будет бойкотировать и церемонию закрытия, как и церемонию открытия, из-за присутствия сборной России, назвав нынешнюю Паралимпиаду худшей в истории."На Паралимпиаде от нас выступал не полный состав, но уже лидеры, благодаря которым в Италии не раз звучал гимн России и поднимался флаг. Соперники как правило воспринимали нашу национальную символику с уважением. Это показало, что на уровне спортсменов и болельщиков никакого антагонизма нет. Атмосфера остаётся спортивной и в целом здоровой, а сторонники бойкотов и скандалисты — это крикливое меньшинство. От них устали все", - написал министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв в колонке для Р-Спорт.

Евгения Кондакова

