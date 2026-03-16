https://ukraina.ru/20260316/paradoks-modzhtaby-khamenei-1076820000.html

Парадокс Моджтабы Хаменеи

Одним из главных промежуточных итогов операции "Эпическая ярость" стала гибель Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прямо в его резиденции в Тегеране.

2026-03-16T06:15

иран

тегеран

сша

моджтаба хаменеи

али хаменеи

дональд трамп

министерство финансов

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076602719_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_e4ec7280bf0808a9ec10717f73c627d2.jpg

Расчет Вашингтона и Иерусалима, подкрепленный мощью стелс-бомбардировщиков B-2 и роями автономных дронов был прост и ясен: обезглавить ставший костью в горле режим аятолл, посеять хаос в стране и дождаться, пока иранское общество совершит долгожданный государственный переворот. Однако в реальности "демократические" ракеты привели на политической карте мира нового Хаменеи — и для противников Ирана это определённо плохие новости.Вместо падения Иранской республики "коалиция Эпштайна" и весь мир с ней увидел консолидацию общества и власти. В полном соответствии с Конституцией был сформирован Временный совет, в который вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и спикер парламента.При этом фактический контроль над страной в условиях открытого военного противостояния перешел к тем, кто держит в руках оружие — к Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Конечно, зубоскалы из западных медиа тут же нашли здесь повод для новой шпильки: режим, рожденный в 1979 году из борьбы с наследственной монархией, внезапно обратился к династическому принципу.Так, 9 марта 2026 года новым Верховным лидером был объявлен Моджтаба Хаменеи, второй сын погибшего рахбара. И хотя назначение получилось ироничным в контексте наследия Исламской революции, Дональду Трампу и Беньямину Нетаньяху сейчас точно не до смеха — своими руками они привели к власти человека, у которого к ним не политические, а личные счёты.Что мы знаем о Моджтабе ХаменеиМоджтаба Хоссейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в священном Мешхеде и на протяжении десятилетий оставался в тени и в стороне от политических интриг Тегерана. В отличие от публичных политиков, он никогда не занимал выборных должностей, не давал интервью и крайне редко появлялся на фотографиях. Его формирование как личности пришлось на период, когда отец превращался из преследуемого шахской полицией САВАК диссидента в абсолютного правителя страны. Такое воспитание в духе "осадного менталитета" предопределило его дальнейшую карьеру.Ключевым моментом, сформировавшим политический капитал Моджтабы, стала ирано-иракская война (1980–1988). В возрасте 17 лет он вступил в ряды КСИР и служил в батальоне "Хабиб ибн Мазахир". Именно здесь он начал формировать ту сеть личных связей, на которой построена та самая "теневая власть" Ирана, на которую любят кивать западные аналитики. Его сослуживцы по батальону "Хабиб" — такие как Хоссейн Таеб и Хоссейн Нежат — стали костяком его личной гвардии, а сам Можтаба стал связующим звеном между КСИР и канцелярией Верховного лидера — Бейт-е Рахбари.После войны молодой Хаменеи отправился получать религиозное образование в Куме, где его наставниками стали такие идеологи нового режима как Махмуд Хашеми Шахруди и, что особенно важно, Мухаммед-Таги Месбаха Язди. Последний стал идеологическим вдохновителем партии "Пайдари", в рамках которой проповедовал идею абсолютной власти Верховного лидера: его легитимность подтверждена самим Аллахом, а потому не требует народного одобрения. Так у Моджтабы сформировалось видение Ирана как "единого государства", где выборные органы играют вспомогательную роль при назначенном рахбаре и его силовой опоре.С 2005 года влияние Моджтабы внутри "Бейт-е Рахбари" стало определяющим. Так, например, именно ему приписывают ключевую роль в обеспечении победы Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах, а позже — в подавлении "Зеленого движения" в 2009 году. К 2019 году, когда Министерство финансов США ввело против него санкции, Моджтаба Хаменеи уже администрировал все дела своего отца, параллельно оставаясь ключевой фигуров в иерархии иранских силовых структур.Однако его легитимность как будущего рахбара оставалась под вопросом из-за отсутствия высокого духовного титула. Традиция требовала, чтобы лидер был "Марджа-и таклид" — высшим авторитетом для подражания, но Моджтаба до последнего времени имел статус лишь "Ходжат-эль-ислама".Личное и политическоеДля нового Верховного лидера нынешняя война — это в первую очередь личная трагедия. Удары 28 февраля 2026 года уничтожили практически всю семью Моджтабы. В ходе атаки на жилой комплекс погибли его мать, сестра и супруга Захра Хаддад-Адель, а также его сын Мохаммад Багер. Сам Моджтаба получил ранения рук и ног, что сделало его образ "невидимого лидера" еще более мистическим и зловещим.В его первом публичном обращении очень легко прослеживаются ноты личной вендетты. В письменном заявлении, зачитанном диктором на государственном ТВ 12 марта 2026 года, новый рахбар провозгласил "эру непреклонного возмездия". Иран не ограничится местью за смерть своего лидера, но будет преследовать виновных за "каждую каплю крови" своих граждан, отдельно упомянув гибель детей в результате удара по школе в городе Минаб.Радикализация внешней политики при Моджтабе — уже свершившийся факт. Если Али Хаменеи ещё был договороспособен и понимал язык дипломатии, то его сын получил наглядное доказательство того, что дипломатия не работает. Главным инструментом давления на мировое сообщество стало полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и СПГ, не говоря уже о поставках других товаров. В своем обращении рахбар подчеркнул, что этот рычаг будет использоваться до тех пор, пока агрессия против Ирана не прекратится, а США не закроют свои базы в регионе.Нашёл Хаменеи поддержку в Кремле. Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Моджтабу с назначением, пообещав "неизменную поддержку" Тегерану в условиях агрессии. Вскоре после этого заявления украинский режим и западные политики начали открыто обвинять Москву в передаче разведданных Тегерану.Ядерный РубиконСамым острым для Моджтабы Хаменеи остается судьба ядерной программы. Али Хаменеи, десятилетиями балансировал на грани, создавая "порог" технологической готовности, но официально запрещая производство ядерного оружия специальной фетвой. Однако события февраля 2026 года продемонстрировали иранской элите, что эта стратегия не защитила страну от неконтролируемой агрессии.Внутриполитические "ястребы", прежде всего из партии "Пайдари", к которой Моджтаба всегда был близок, теперь открыто требуют пересмотра оборонной доктрины. Логика проста: если бы у Ирана было ядерное оружие, операция "Ревущий лев" никогда бы не состоялась. Учитывая теологическое влияние Месбаха Язди, который еще в 2005 году в своей книге оправдывал право мусульман на "специальное оружие" для прекращения монополии Запада, Моджтаба вполне может дезавуировать фетву своего отца.Аналитики из Вашингтонского института ближневосточной политики отмечают, что Моджтаба может решиться на "ядерный прорыв" как на единственный способ гарантировать выживание страны. Иран может, по аналогии с КНДР, превратиться в закрытое, милитаризованное государство с ядерным щитом. Таким образом, США и Израиль, ставившие целью уничтожение ядерных амбиций Ирана, рискуют получить прямо противоположный результат: ускоренное появление на мировой карте мира новой ядерной державы, ещё и движимой жаждой мести.Трагедия в Минабе и крах надежд ТрампаВернёмся в началу войны. Одним из самых мрачных её эпизодов стал удар по школе "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб 28 февраля 2026 года, где в результате ракетного попадания погибли около 170 человек, большинство из которых — девочки в возрасте от 7 до 12 лет. Эта трагедия позволила Моджтабе Хаменеи перевести конфликт из плоскости "выживания режима" в плоскость "народной войны против детоубийц" и окончательно похоронить надежды . Это окончательно похоронило надежды Запада на народное восстание против "клерикального гнета". Когда ракеты убивают детей, даже самые ярые критики режима встанут под знамя того, кто пообещает защиту и месть.Парадокс Моджтабы Хаменеи стал горьким уроком для западных стратегов. Попытка убрать "старого рахбара" привела к власти лидера, лишенного его осторожности, глубоко интегрированного в силовые структуры и имеющего личные счеты с Западом. Иран под руководством Моджтабы Хаменеи не стал слабее; он стал злее, сплоченнее и субъектнее. Он окончательно отказался от попыток диалога с Западом, выбрав путь "Евразийской оси" и опоры на собственные силы. Стремясь разрушить суверенитет Ирана, США и Израиль в итоге создали условия для его предельной консолидации. Новый рахбар уже продемонстрировал решимость привести страну к финальному противостоянию, в котором иранская субъектность будет отстаиваться даже ценой глобального хаоса.О том, как как в ходе иранской кампании США повел себя искусственный интеллект и что стало с его лоббистами в Пентагоне и Белом доме - "Как война в Иране спутала карты ИИ-лоббистам и уничтожила цифровую утопию"

иран

тегеран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

