https://ukraina.ru/20260315/smogut-prikryt-samolet-i-atakovat-nazemnye-tseli-ekspert-otsenil-novye-drony-dlya-su-57-1076806556.html

"Смогут прикрыть самолет и атаковать наземные цели": эксперт оценил новые дроны для Су-57

Разработанные для Су-57 дроны С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром" предназначены для сопровождения истребителей и для перехвата ракет "воздух-воздух". Они не заменят ракеты большой дальности, но смогут прикрыть самолет и атаковать наземные цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-03-15T05:30

украина

россия

юрий кнутов

украина.ру

су-57

бпла

ракеты

дальнобойные ракеты

самолет

новости сво сейчас

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074686680_0:33:1024:609_1920x0_80_0_0_67260195ab1ba519e74c7736db30e345.jpg

Журналист спросил эксперта, какую роль в боевых действиях российской авиации сыграют дроны воздушного базирования С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром", разработанные для Су-57.Говоря о новых беспилотниках для Су-57, эксперт пояснил их назначение. По словам Кнутова, они предназначены для сопровождения самолетов, а если потребуется — и для перехвата ракет "воздух-воздух". При этом Су-57 имеет мощное ракетное вооружение — ракеты Х-69 обладают самой большой дальностью в мире.Как отметил эксперт, это новый вид оружия, но не замена ракет большой дальности. Дроны выполняют вспомогательную функцию, повышая защищенность истребителя."Это новый вид оружия, но не замена ракет большой дальности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в статье Дмитрия Ковалевича "Ожидают российского наступления и боятся "зеленки". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

