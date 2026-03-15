"Смогут прикрыть самолет и атаковать наземные цели": эксперт оценил новые дроны для Су-57 - 15.03.2026 Украина.ру
"Смогут прикрыть самолет и атаковать наземные цели": эксперт оценил новые дроны для Су-57
Разработанные для Су-57 дроны С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром" предназначены для сопровождения истребителей и для перехвата ракет "воздух-воздух". Они не заменят ракеты большой дальности, но смогут прикрыть самолет и атаковать наземные цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Журналист спросил эксперта, какую роль в боевых действиях российской авиации сыграют дроны воздушного базирования С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром", разработанные для Су-57.Говоря о новых беспилотниках для Су-57, эксперт пояснил их назначение. По словам Кнутова, они предназначены для сопровождения самолетов, а если потребуется — и для перехвата ракет "воздух-воздух". При этом Су-57 имеет мощное ракетное вооружение — ракеты Х-69 обладают самой большой дальностью в мире.Как отметил эксперт, это новый вид оружия, но не замена ракет большой дальности. Дроны выполняют вспомогательную функцию, повышая защищенность истребителя."Это новый вид оружия, но не замена ракет большой дальности", — резюмировал собеседник издания.
Разработанные для Су-57 дроны С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром" предназначены для сопровождения истребителей и для перехвата ракет "воздух-воздух". Они не заменят ракеты большой дальности, но смогут прикрыть самолет и атаковать наземные цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Журналист спросил эксперта, какую роль в боевых действиях российской авиации сыграют дроны воздушного базирования С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром", разработанные для Су-57.
Говоря о новых беспилотниках для Су-57, эксперт пояснил их назначение. По словам Кнутова, они предназначены для сопровождения самолетов, а если потребуется — и для перехвата ракет "воздух-воздух". При этом Су-57 имеет мощное ракетное вооружение — ракеты Х-69 обладают самой большой дальностью в мире.
"Дроны не заменят авиационные ракеты, но смогут прикрыть самолет от ракет и беспилотников противника и атаковать наземные цели", — заявил Кнутов.
Как отметил эксперт, это новый вид оружия, но не замена ракет большой дальности. Дроны выполняют вспомогательную функцию, повышая защищенность истребителя.
"Это новый вид оружия, но не замена ракет большой дальности", — резюмировал собеседник издания.
