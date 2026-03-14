ВС РФ нанесли удар по временно оккупированному Запорожью. Главное к этому часу
Армия России нанесла удар по Запорожской области, оккупированной ВСУ. Об этом и других новостях к этому часу 14 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-14T12:48
12:00 14.03.2026 (обновлено: 12:48 14.03.2026)
🟥 За прошедшие сутки зарегистрировано шесть фактов целенаправленной атаки ВСУ на населённые пункты Запорожской области, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В Васильевском муниципальном округе при атаке БПЛА противника в городе Днепрорудном пострадала женщина 1970 года рождения, а вблизи села Подгорное пострадал мужчина 1975 года рождения. Оба проходят лечение амбулаторно. В городе Васильевке в результате атаки повреждено остекление частного жилого дома, обошлось без пострадавших. Все службы работают в штатном режиме";
🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продолжают вести активные бои на территории национального парка "Святые Горы"
В лесном массиве южнее населённого пункта Александровка подразделения ГВ "Запад" отразили контратаку боевиков из состава 125 отмбр ВСУ, ликвидировав до 10 боевиков, сообщает телеграм-канал "Оперативный простор";
🟥 Ночью под удар ВС РФ попала железнодорожная инфраструктура Украины. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба;
🟥 Силы ПВО сбили два украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин;
🟥 Скачки напряжения зафиксированы в районе Оболони в Киеве после ночных ударов;
🟥 На Афипском НПЗ ликвидировали возгорание, возникшее из-за падения обломков БПЛА, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В результате происшествия пострадавших нет;
🟥 В ряде регионов Украины после ночной атаки начались частичные отключения света, сообщает Минэнерго. Без электроснабжения остаются отдельные потребители в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.
Ночью 14 марта в результате ударов ВС РФ поражению подверглись объекты энергетики и военной инфраструктуры в Киевской, Сумской и Черкасской областях. Подробнее в материале ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам на территории Украины
