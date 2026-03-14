https://ukraina.ru/20260314/vs-rf-nanesli-udar-po-vremenno-okkupirovannomu-zaporozhyu-glavnoe-k-etomu-chasu-1076790911.html

ВС РФ нанесли удар по временно оккупированному Запорожью. Главное к этому часу

Армия России нанесла удар по Запорожской области, оккупированной ВСУ. Об этом и других новостях к этому часу 14 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-03-14T12:00

сво

спецоперация

россия

запорожская область

украина

дмитрий кулеба

евгений балицкий

вооруженные силы украины

украина.ру

минэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076734726_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_bee9cfe8208ca5732535656d56c880eb.jpg

🟥 За прошедшие сутки зарегистрировано шесть фактов целенаправленной атаки ВСУ на населённые пункты Запорожской области, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "В Васильевском муниципальном округе при атаке БПЛА противника в городе Днепрорудном пострадала женщина 1970 года рождения, а вблизи села Подгорное пострадал мужчина 1975 года рождения. Оба проходят лечение амбулаторно. В городе Васильевке в результате атаки повреждено остекление частного жилого дома, обошлось без пострадавших. Все службы работают в штатном режиме";🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продолжают вести активные бои на территории национального парка "Святые Горы" В лесном массиве южнее населённого пункта Александровка подразделения ГВ "Запад" отразили контратаку боевиков из состава 125 отмбр ВСУ, ликвидировав до 10 боевиков, сообщает телеграм-канал "Оперативный простор";🟥 Ночью под удар ВС РФ попала железнодорожная инфраструктура Украины. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба;🟥 Силы ПВО сбили два украинских дрона, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин;🟥 Скачки напряжения зафиксированы в районе Оболони в Киеве после ночных ударов;🟥 На Афипском НПЗ ликвидировали возгорание, возникшее из-за падения обломков БПЛА, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В результате происшествия пострадавших нет;🟥 В ряде регионов Украины после ночной атаки начались частичные отключения света, сообщает Минэнерго. Без электроснабжения остаются отдельные потребители в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.Ночью 14 марта в результате ударов ВС РФ поражению подверглись объекты энергетики и военной инфраструктуры в Киевской, Сумской и Черкасской областях. Подробнее в материале ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам на территории УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

