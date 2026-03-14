"Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 марта
"Самая мощная" бомбардировка в истории Ближнего Востока. Хроника событий на утро 14 марта

09:47 14.03.2026 (обновлено: 10:47 14.03.2026)
 
Президент США Дональд Трамп заявил об одном из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока.
"Несколько минут назад по моему приказу Центральное командование США провело одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на жемчужине Ирана – острове Харк", – заявил Трамп вечером 13 марта.
Он также пригрозил продолжением ударов.
"Из соображений приличия я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако если Иран или кто-то другой предпримет какие-либо действия, препятствующие свободному и безопасному проходу кораблей через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение", – предупредил Трамп.
Он заявил, что во время своего первого президентского срока и теперь перестроил американские Вооружённые силы "в самые смертоносные, мощные и эффективные силы во всём мире".
"У Ирана нет возможности защитить всё, что мы хотим атаковать. Они ничего с этим не могут поделать. У Ирана никогда не будет ни ядерного оружия, ни возможности угрожать Соединённым Штатам Америки, Ближнему Востоку, или, что важно, миру", – указал Трамп.
Он также призвал иранских военных сложить оружие, чтобы "спасти всё то, что осталось в их стране".
Корпус стражей исламской революции уже ответил на заявление Трампа. Там заявили, что на острове Харк продолжает работать система ПВО. В КСИР указали, что во время атаки было слышно более 15 взрывов, целью американского нападения стали диспетчерская вышка, морская база, вертолетная площадка.
"Иран предупреждал о последствиях атаки на энергетические объекты страны, заявляя, что в таком случае все нефтегазовые объекты региона, в которых заинтересованы США и их союзники, будут охвачены огнем и уничтожены", – гласило заявление КСИР.
Российский инженер и ракетостроитель Алексей Васильев обратил внимание на то, что речь Трампа касалась острова Харк.
"Учитывая что этот остров примерно 4х8 км, то военные цели - это несколько казарм пограничников и охраны объектов нефтепрома. Возможно огневые точки. Но за показной заботой об инфраструктуре, может стоять вполне циничный расчет, "такая корова нужна самому". И если предположения о высадке десантников 82-й дивизии США на этот остров подтвердятся, то просматривается и будущая комбинация аргументов про успешный успех - Донни заявит что, так как они захватили инфраструктуру целой, и он её перед этим не бомбил, то это мегауспех и прозорливость, ну и прочая бла-бла-бла. И типа подумали про экономику, чтоб не было сильной просадки", – отметил Васильев.
По его словам, президент США преподнесёт высадку американского десанта на иранский остров как "успешный успех".
"А вот дальше, с этого острова, силы США смогут точечно диверсионными группами на катерах и вертолётах работать по побережью, подбирая оптимальную локацию для захвата плацдарма. И переходу к ключевому эксперименту этой "испытательной" войны - формирование прокси сил из местных. Которые сейчас вполне себе кажутся монолитными, и меры по сплочению населения со стороны режима были вполне разумными, и очень на руку в этом плане удар по школе с девочками, это тоже заметно добавило злости и сплочённости населению. Но для американской концепции войны шестого поколения (бесконтактной войны), которой они намереваются сокрушать Китай, критически важно проверить технологию генерации биодронов для прокси сил из местных, и костяком из СпН США (и Израиля)", – отметил Васильев.
По его словам, это и будет "ключевой развилкой": смогут ли США воспользоваться островом как плацдармом для развития сухопутного вторжения в Иран.
"Поэтому для Тегерана, если они хотят устоять, крайне важно сосредоточиться на подготовке антитеррористических сил. Если они это прощелкают, то пойдут по пути Ливии и Сирии, где элементы этой концепции проходили первую обкатку", – подытожил эксперт.
Ранее о том, что Белый дом обсуждает установление контроля над островом Харк сообщило издание Axios со ссылкой на источники среди американских чиновников. По информации издания, через него проходит около 90% поставок нефти из ИРИ (Исламской Республики Иран) на мировой рынок, что делает его одним из наиболее стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры страны.
До этого о том, что США могут готовить десант на остров Харк, сообщало и американское издание The Washington Post. Как рассказали газете официальные лица, в начале марта американская армия внезапно отменила крупные учения штабного подразделения элитного десантного отряда, что подогрело слухи в министерстве обороны о возможной отправке на Ближний Восток солдат, специализирующихся на наземных боевых действиях и выполнении ряда других задач.
Издание упомянуло 82-ую воздушно-десантную дивизию, базирующуюся в гарнизоне Форт-Брэгг, что в Северной Каролине, которая включает в себя бригадную боевую группу численностью от 4000 до 5000 военнослужащих, готовых к развёртыванию в течение 18 часов для выполнения самых разнообразных задач. Среди таких задач: захват аэродромов и другой критически важной инфраструктуры, укрепление посольств США и обеспечение экстренной эвакуации.
По состоянию на 6 марта никаких приказов о развёртывании не было отдано, сообщили изданию на условиях анонимности официальные лица. Они отметили, что армия, как ожидается, вскоре объявит о ранее запланированном развёртывании на Ближнем Востоке вертолетного подразделения 82-й дивизии, но это произойдёт не раньше конца весны.
Другие солдаты 82-й дивизии в начале марта продолжали тренировки в Луизиане. Однако неожиданная смена планов штаба — подразделению было приказано остаться в Северной Каролине вместо участия в учениях в Форт-Полке в Луизиане — и заметная роль 82-й дивизии в прошлых конфликтах усилили ожидания, что силы быстрого реагирования дивизии могут быть задействованы, отмечалось в публикации.
"Мы все к чему-то готовимся — на всякий случай", — сказал один из чиновников, знакомый с ситуацией.
Представители армии перенаправили вопросы в Пентагон, который опубликовал краткое заявление, отказавшись предоставить подробности.
"В связи с оперативной безопасностью мы не обсуждаем будущие или гипотетические перемещения", — говорилось в заявлении.
Представители Центрального командования США, которое курирует операции на Ближнем Востоке, отказались от комментариев.
Подробнее о войне США и Израиля с Ираном – в статье Юрия Милославского "Эпическая ярость рычащего льва и доктрина Вулфовица в исполнении коалиции Эпштейна. Тайны иранской войны".
