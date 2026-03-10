https://ukraina.ru/20260310/energeticheskie-voyny-rynok-nefti-i-gaza-likhoradit-rossiya-garantiruet-partnram-nadzhnost-postavok-1076592561.html

Энергетические войны: Рынок нефти и газа лихорадит, Россия гарантирует партнёрам надёжность поставок

Энергетические войны: Рынок нефти и газа лихорадит, Россия гарантирует партнёрам надёжность поставок - 10.03.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Рынок нефти и газа лихорадит, Россия гарантирует партнёрам надёжность поставок

Цены на нефть и газ в понедельник достигли максимумов трёх-четырёхлетней давности. Но если нефть к концу дня почти вернулась к показателям минувшей недели, то газ в ЕС остаётся дороже на 20%.

2026-03-10T08:19

2026-03-10T08:19

2026-03-10T08:19

россия

европа

сша

дональд трамп

владимир путин

александр новак

bloomberg

ес

газпром

brent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074336970_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_9182ab45a0a3ac6952430b34be9c4dfe.png

Цена газа в Европе взлетала почти на 30%Биржевая цена газа в Европе взлетела на фоне войны США и Израиля против Ирана. В моменте его стоимость превышала $840 долларов за 1000 кубометров, чего не было более трёх лет.Стоимость апрельских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах утром 9 марта взлетела на 29,4% – до €69,5 за 1 МВт·ч, или $842,7 за 1 тысячу кубометров по текущим курсам обмена валют. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures на 10:01 мск. В последний раз газ торговался на таком уровне более трёх лет назад – 13 января 2023 года. Позднее динамика цен на газ замедлилась: цена контракта выросла на 20,82% к закрытию предыдущей торговой сессии, до $782,08 за 1 тыс. куб. м.Как указывает Bloomberg, толчком для роста цен на газ послужила ситуация на нефтяном рынке, где на торгах был преодолен ценовой порог в $100 за баррель. Ближневосточные страны, включая Кувейт, Ирак и ОАЭ, вынуждены сокращать добычу, поскольку их хранилища топлива могут вскоре оказаться переполненными. Значительная часть поставок оказалась заблокирована из-за фактического перекрытия Ормузского пролива, тогда как по нефтяной инфраструктуре региона продолжают наноситься удары.По мнению аналитиков Societe Generalе Commodities Research, продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке будут по-прежнему оказывать решающее влияние на динамику цен. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и ОАЭ сократились из-за нестабильной обстановки в Ормузском проливе. Кроме того, по израильским трубопроводам газ в настоящий момент поставляется также в ограниченных объемах, в связи с чем растет спрос на СПГ в Египте и Иордании. "Рынок постепенно осознает, что перебои поставок всех энергоносителей будут продолжительными. Мы полагаем, что они продлятся около трех месяцев", — отметила стратег Rabobank Флоренс Шмит.Пока текущие цены значительно ниже максимальных показателей времен прежних энергетических кризисов, успокаивает публику Bloomberg, Исторический пик превышал цену в €300 за мегаватт-час. Нынешний кризис пока остается несоизмеримо меньшим по масштабам даже по сравнению с 2022 годом, когда еще до начала российской СВО на Украину газ в Европе подорожал до €90 за мегаватт-час.Разброс цен на нефть 9 марта составил почти 30 долларов за баррельВ понедельник, 9 марта 2026 года, в начале торгов мировые цены на нефть выросли примерно на 20%, на пике достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. Однако к концу дня цены резко упали на фоне заявлений Дональда Трампа и совещания министров финансов стран G7.В частности, цена на нефть марки Brent выросла на 18,35 доллара (+19,8%) до $111,04 за баррель, а на пике достигая $119,5 – впервые с лета 2022 года. Цены на нефть марки WTI выросли на 15,27 доллара (+16,8%) до 106,17 доллара за баррель после кратковременного скачка до $111,24 доллара (+22,4%) – это самый сильный внутридневной рост за последние годы. Примечательно, что на предыдущей неделе до этого последнего скачка цены на нефть марки Brent выросли на 27%, а на нефть марки WTI – на 35,6%.Однако к полуночи по Москве стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель. К 00:59 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $89,70 за баррель.Снижение цен на нефть после рекордного скачка произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Кроме того, по данным трёх источников британского агентства Reuters, администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении российской нефти, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители.В интервью CBS News Трамп заявил, что, по его мнению, война с Ираном почти завершена. "У них нет флота, связи, военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось", – сказал он.В интервью телеканалу Трамп также заявил, что США могут предпринять решительные шаги в отношении Ормузского пролива. Он отметил, что судоходство в этом районе практически парализовано, хотя через пролив транспоровалось около 20% всей мировой нефти. По словам Трампа, проход по проливу, разделяющему Иран и Аравийский полуостров, пока открыт, однако он рассматривает возможность его "захвата".Кроме этого, министры финансов государств G7 по итогам онлайн-переговоров в понедельник выразили готовность принять различные меры для стабилизации ситуации на энергетических рынках, включая высвобождение нефти из стратегических резервов."Мы готовы пойти на необходимые меры, в том числе поддержать глобальный спрос на энергоресурсы таким способом, как высвобождение резервов. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и динамикой на энергетических рынках. Мы будем проводить встречи при необходимости для обмена информацией и для координации шагов в рамках G7 и с международными партнерами", – приводит американское агентство Bloomberg выдержки из совместного заявления министров.В переговорах также приняли участие главы МВФ, Группы Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Международного энергетического агентства (МЭА). 32 страны, являющиеся членами МЭА, держат стратегические запасы нефти в рамках коллективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, созданной для преодоления кризисов на нефтяном рынке.Стратегические запасы нефти были созданы МЭА в 1974 году после арабского нефтяного эмбарго, которое привело к росту цен на нефть и вызвало дефицит топлива. Эти запасы предназначены для того, чтобы позволить крупным странам-потребителям нефти реагировать на "значительные энергетические потрясения". С момента создания МЭА члены организации пять раз проводили высвобождение запасов нефти, последние два раза – в 2022 году на фоне российской военной операции на Украине.Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти. По словам одного из источников британского издания The Financial Times, ряд американских чиновников считает уместным высвобождение 300-400 млн баррелей, то есть 25-30% резервов.В Кремле прошло совещание о ситуации на мировом рынке нефти и газаПрезидент России Владимир Путин провел в Кремле совещание, посвященное текущей ситуации на мировых рынках нефти и природного газа и возможным действиям страны в условиях роста цен на энергоресурсы. Столь представительной встречи руководства российского ТЭК в Кремле не было уже давно.В совещании приняли участие представители правительства, финансово-экономического блока и крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса. Среди них – первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, а также председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.Присутствовали руководители крупнейших компаний ТЭК: гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, руководитель "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент Транснефти Николай Токарев, а также гендиректор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов. Удивило лишь отсутствие главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона или других представителей этой компании.Кроме того, в обсуждении участвовали руководители финансовых и страховых организаций, включая генерального директора "Ингосстраха" Константина Соколова и председателя правления АО "СОГАЗ" Антона Устинова.Владимир Путин на совещании отметил, что Россия не раз предупреждала: попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливно-экономический комплекс, поднимут цены на нефть и газ, а также ограничат поставки этих ресурсов по всему миру и нарушат долгосрочные инвестиционные планы.При этом Россия понимает и учитывает, что нынешние высокие цены на энергоресурсы носят временный характер. Баланс спроса и предложения на рынке углеводородов меняется из-за конфликта на Ближнем Востоке, что приведет к новой устойчивой ценовой реальности.По словам российского лидера, Москва сейчас увеличивает поставки энергоресурсов своим надежным партнерам в нескольких регионах мира, и продолжит поставлять нефть и газ тем странам, которые являются надежными покупателями, в том числе Словакии и Венгрии.Путин подчеркнул, что Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от союза о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере. При этом российская сторона может решить перевести поставки энергоресурсов с европейского на более интересные направления, не ожидая, пока Евросоюз сам "захлопнет дверь".Глава государства отметил, что конкуренция за надежных поставщиков энергоресурсов обостряется. "В этой связи, конечно, не могу не сказать и не напомнить не только сидящим в этом зале коллегам, но и вообще всем нашим потребителям, что как раз стабильностью этой всегда и отличались российские энергетические компании", – подчеркнул президент РФ.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

россия

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

россия, европа, сша, дональд трамп, владимир путин, александр новак, bloomberg, ес, газпром, brent, эксклюзив