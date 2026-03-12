Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом превратили Волчью в реку смерти для 159-й бригады ВСУ - 12.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260312/1076688286.html
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом превратили Волчью в реку смерти для 159-й бригады ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-03-12T11:51
2026-03-12T11:51
эксклюзив
спецоперация
россия
харьков
белгородская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
вкс
волчанск
река
На Харьковском участке фронта вдоль границы с Белгородской областью продолжаются активные боестолкновения и встречные бои.Штурмовые подразделения группировки войск "Север" продвигаются по направлению к Золочеву, Казачьей Лопани, Липцам и в лесной зоне вокруг Волчанска. Авиация ВКС РФ наносит удары по скоплениям ВСУ в ряде населенных пунктов, включая Веселое, Рубежное, Верхнюю Писаревку, Песчаное и Колодезное.Погодные условия резко изменились. Прочно установилась плюсовая температура даже по ночам. Стремительно тает снег, вскрылся лед на большинстве водоемах и реках. И здесь, судя по сообщениям украинских волонтеров и некоторых местных телеграм-каналов, отчетливо высветилась очень печальная картина для родственников и близких военнослужащих ВСУ. На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ. Огромные потери, к примеру, в районе села Зыбино Волчанского района понесла 159-я отдельная бригада противника. Мониторинг некрологов в соцсетях показывает: еще в первой половине 2025 года командование ВСУ гнало штурмовые группы форсировать эту "реку смерти".По этому поводу в Кировограде уже прошла акция вдов военнослужащих 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Женщины вышли с баннерами и фотографиями около тысячи солдат этого подразделения. Большинство из них "пропали без вести" еще в минувшем году. Тем не менее доукомплектованные подразделения упомянутой бригады пыталась в очередной раз форсировать реку Волчья в районе села Чайковка. Попав под плотный огонь нашей артиллерии, потеряли свыше двадцати штурмовиков и несколько единиц инженерной техники. При форсировании реки в районе села Малая Волчья вертолеты огневой поддержки ВКС России уничтожили штурмовую группу из состава 15-го погранотряда ВСУ.Упорные боевые действия продолжаются с нарастающей интенсивностью в районе Волчанских Хуторов и лесной зоны вокруг населенного пункта Графское. На соседнем Липцевском направлении штурмовые группы северян продвигаются на четырех участках в направлении села Веселое. Перерезав эти транспортные узлы и развязки позволит нашим подразделениям выровнять линию фронта, закрепиться на новых плацдармах.Для этого надо четко определить направления сосредоточения основных усилий, грамотно распределить имеющиеся силы и средства, в полном объеме отработать вопросы материально-технического обеспечения, подготовить необходимые резервы. Можно не сомневаться в том, что Генштаб и командование группировок войск "Север" и "Запад" проводят с полным соблюдением всех необходимых мер секретности большую подготовительную работу. С окончанием весенней распутицы российская армия перейдет к более решительным наступательным действиям оперативно-тактического уровня.
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На Харьковском участке фронта вдоль границы с Белгородской областью продолжаются активные боестолкновения и встречные бои.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Штурмовые подразделения группировки войск "Север" продвигаются по направлению к Золочеву, Казачьей Лопани, Липцам и в лесной зоне вокруг Волчанска. Авиация ВКС РФ наносит удары по скоплениям ВСУ в ряде населенных пунктов, включая Веселое, Рубежное, Верхнюю Писаревку, Песчаное и Колодезное.
Погодные условия резко изменились. Прочно установилась плюсовая температура даже по ночам. Стремительно тает снег, вскрылся лед на большинстве водоемах и реках. И здесь, судя по сообщениям украинских волонтеров и некоторых местных телеграм-каналов, отчетливо высветилась очень печальная картина для родственников и близких военнослужащих ВСУ. На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ. Огромные потери, к примеру, в районе села Зыбино Волчанского района понесла 159-я отдельная бригада противника. Мониторинг некрологов в соцсетях показывает: еще в первой половине 2025 года командование ВСУ гнало штурмовые группы форсировать эту "реку смерти".
По этому поводу в Кировограде уже прошла акция вдов военнослужащих 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Женщины вышли с баннерами и фотографиями около тысячи солдат этого подразделения. Большинство из них "пропали без вести" еще в минувшем году. Тем не менее доукомплектованные подразделения упомянутой бригады пыталась в очередной раз форсировать реку Волчья в районе села Чайковка. Попав под плотный огонь нашей артиллерии, потеряли свыше двадцати штурмовиков и несколько единиц инженерной техники. При форсировании реки в районе села Малая Волчья вертолеты огневой поддержки ВКС России уничтожили штурмовую группу из состава 15-го погранотряда ВСУ.
Упорные боевые действия продолжаются с нарастающей интенсивностью в районе Волчанских Хуторов и лесной зоны вокруг населенного пункта Графское. На соседнем Липцевском направлении штурмовые группы северян продвигаются на четырех участках в направлении села Веселое. Перерезав эти транспортные узлы и развязки позволит нашим подразделениям выровнять линию фронта, закрепиться на новых плацдармах.
Для этого надо четко определить направления сосредоточения основных усилий, грамотно распределить имеющиеся силы и средства, в полном объеме отработать вопросы материально-технического обеспечения, подготовить необходимые резервы. Можно не сомневаться в том, что Генштаб и командование группировок войск "Север" и "Запад" проводят с полным соблюдением всех необходимых мер секретности большую подготовительную работу. С окончанием весенней распутицы российская армия перейдет к более решительным наступательным действиям оперативно-тактического уровня.
