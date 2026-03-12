https://ukraina.ru/20260312/1076688286.html
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом превратили Волчью в реку смерти для 159-й бригады ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-03-12T11:51
На Харьковском участке фронта вдоль границы с Белгородской областью продолжаются активные боестолкновения и встречные бои.Штурмовые подразделения группировки войск "Север" продвигаются по направлению к Золочеву, Казачьей Лопани, Липцам и в лесной зоне вокруг Волчанска. Авиация ВКС РФ наносит удары по скоплениям ВСУ в ряде населенных пунктов, включая Веселое, Рубежное, Верхнюю Писаревку, Песчаное и Колодезное.Погодные условия резко изменились. Прочно установилась плюсовая температура даже по ночам. Стремительно тает снег, вскрылся лед на большинстве водоемах и реках. И здесь, судя по сообщениям украинских волонтеров и некоторых местных телеграм-каналов, отчетливо высветилась очень печальная картина для родственников и близких военнослужащих ВСУ. На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ. Огромные потери, к примеру, в районе села Зыбино Волчанского района понесла 159-я отдельная бригада противника. Мониторинг некрологов в соцсетях показывает: еще в первой половине 2025 года командование ВСУ гнало штурмовые группы форсировать эту "реку смерти".По этому поводу в Кировограде уже прошла акция вдов военнослужащих 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Женщины вышли с баннерами и фотографиями около тысячи солдат этого подразделения. Большинство из них "пропали без вести" еще в минувшем году. Тем не менее доукомплектованные подразделения упомянутой бригады пыталась в очередной раз форсировать реку Волчья в районе села Чайковка. Попав под плотный огонь нашей артиллерии, потеряли свыше двадцати штурмовиков и несколько единиц инженерной техники. При форсировании реки в районе села Малая Волчья вертолеты огневой поддержки ВКС России уничтожили штурмовую группу из состава 15-го погранотряда ВСУ.Упорные боевые действия продолжаются с нарастающей интенсивностью в районе Волчанских Хуторов и лесной зоны вокруг населенного пункта Графское. На соседнем Липцевском направлении штурмовые группы северян продвигаются на четырех участках в направлении села Веселое. Перерезав эти транспортные узлы и развязки позволит нашим подразделениям выровнять линию фронта, закрепиться на новых плацдармах.Для этого надо четко определить направления сосредоточения основных усилий, грамотно распределить имеющиеся силы и средства, в полном объеме отработать вопросы материально-технического обеспечения, подготовить необходимые резервы. Можно не сомневаться в том, что Генштаб и командование группировок войск "Север" и "Запад" проводят с полным соблюдением всех необходимых мер секретности большую подготовительную работу. С окончанием весенней распутицы российская армия перейдет к более решительным наступательным действиям оперативно-тактического уровня.
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На Харьковском участке фронта вдоль границы с Белгородской областью продолжаются активные боестолкновения и встречные бои.
Штурмовые подразделения группировки войск "Север" продвигаются по направлению к Золочеву, Казачьей Лопани, Липцам и в лесной зоне вокруг Волчанска. Авиация ВКС РФ наносит удары по скоплениям ВСУ в ряде населенных пунктов, включая Веселое, Рубежное, Верхнюю Писаревку, Песчаное и Колодезное.
Погодные условия резко изменились. Прочно установилась плюсовая температура даже по ночам. Стремительно тает снег, вскрылся лед на большинстве водоемах и реках. И здесь, судя по сообщениям украинских волонтеров и некоторых местных телеграм-каналов, отчетливо высветилась очень печальная картина для родственников и близких военнослужащих ВСУ. На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ. Огромные потери, к примеру, в районе села Зыбино Волчанского района понесла 159-я отдельная бригада противника. Мониторинг некрологов в соцсетях показывает: еще в первой половине 2025 года командование ВСУ гнало штурмовые группы форсировать эту "реку смерти".
По этому поводу в Кировограде уже прошла акция вдов военнослужащих 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Женщины вышли с баннерами и фотографиями около тысячи солдат этого подразделения. Большинство из них "пропали без вести" еще в минувшем году. Тем не менее доукомплектованные подразделения упомянутой бригады пыталась в очередной раз форсировать реку Волчья в районе села Чайковка. Попав под плотный огонь нашей артиллерии, потеряли свыше двадцати штурмовиков и несколько единиц инженерной техники. При форсировании реки в районе села Малая Волчья вертолеты огневой поддержки ВКС России уничтожили штурмовую группу из состава 15-го погранотряда ВСУ.
Упорные боевые действия продолжаются с нарастающей интенсивностью в районе Волчанских Хуторов и лесной зоны вокруг населенного пункта Графское. На соседнем Липцевском направлении штурмовые группы северян продвигаются на четырех участках в направлении села Веселое. Перерезав эти транспортные узлы и развязки позволит нашим подразделениям выровнять линию фронта, закрепиться на новых плацдармах.
Для этого надо четко определить направления сосредоточения основных усилий, грамотно распределить имеющиеся силы и средства, в полном объеме отработать вопросы материально-технического обеспечения, подготовить необходимые резервы. Можно не сомневаться в том, что Генштаб и командование группировок войск "Север" и "Запад" проводят с полным соблюдением всех необходимых мер секретности большую подготовительную работу. С окончанием весенней распутицы российская армия перейдет к более решительным наступательным действиям оперативно-тактического уровня.