Десять дней, которые потрясли Трампа

Десять дней, которые потрясли Трампа

Текущая война на Ближнем Востоке отличается от стандартных войн тем, что её инициаторы (США и Израиль) имели возможность предварительно провести тестовую операцию.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/07/1076515485_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9ca396e25171d59c0f20f61ecc7cc517.jpg.webp

За восемь месяцев до текущих событий, в знаковый день 22 июня 2025 года (80 годовщина начала Великой Отечественной войны) США и Израиль уже нападали на Иран. Правда через две недели запросили мира.Вряд ли кто-то сомневался в том, что Вашингтон и Тель-Авив могли воевать ещё довольно долго. По крайней мере в тех событиях была задействована незначительная часть их совокупного потенциала. Однако нет сомнений и в том, что Иран неприятно удивил агрессоров, продемонстрировав способность прорывать систему американо-израильской ПВО/ПРО и уничтожать важные цели на территории Израиля. Очевидно, столкнувшись с непредвиденным отпором, США и Израиль приняли решение провести подготовку с учётом полученных в ходе боевых действий данных и приобретённого опыта, с тем чтобы в следующий раз раздавить Иран без особых хлопот. Естественно, иранцы также не собирались сидеть сложа руки и ждать когда их добьют, но мало кто сомневался, что общая мощь США и Израиля, да ещё и в условиях, когда быстрая и решительная победа жизненно необходима как Нетаньяху, так и Трампу с трампистами, должна сыграть решающую роль. Стандартные прогнозы последних восьми месяцев в основном отличались друг от друга лишь сроком, который отводился на сопротивление Ирана, а также оценкой ущерба, который он при этом сможет нанести США и Израилю.Несмотря на то, что первая неделя боевых действий, развернувшихся уже в текущем году и начатых ударами США и Израиля по иранскому руководству утром 28 февраля, показала что Иран не намерен сдерживаться и будет бить не только по территории Израиля, но и по американским базам на территориях арабских монархий Персидского залива, а также перекроет Ормузский прорыв, большинство наблюдателей, в том числе искренне симпатизировавших Тегерану, скептически оценивали его способность выйти из этого конфликта победителем. Слишком много техники и вооружений стянули в регион США и слишком значительной оказалась их первоначальная поддержка союзниками, несмотря на формальные призывы вернуться за стол переговоров.План американской победы выглядел не сложным и не хитрым, построенным по принципу "против лома нет приёма". США и Израиль явно решили, что Иран не успеет меньше чем за год восстановить свою военную инфраструктуру и пополнить израсходованные арсеналы, поэтому, не мудрствуя лукаво, просто увеличили количество боеприпасов в залпе и количество залпов, которые способна была произвести собранная в регионе группировка. Особый акцент делался на обезглавливающий удар, который по мысли агрессоров должен был посеять хаос в иранском руководстве и дать старт борьбе за власть различных группировок иранской элиты, каковая борьба не позволила бы объединить усилия для отпора агрессорам. Кроме того, США, как всегда, пообещали союзникам делёж трофеев.Вашингтон ожидал активной поддержки со стороны стран НАТО, зависимых от него курдов и монархий Залива, а Тель-Авив надеялся втянуть в войну против Ирана Азербайджан, который должна была прикрыть от возможных неприятностей союзная Баку Турция. В общем план был надёжный и простой, сбои не предвиделись. Тем не менее они произошли. И виноваты в этом сами американцы.В последние годы Вашингтон демонстрировал устойчивую тенденцию к абсолютному пренебрежению интересами союзников. Втянуть Украину в войну с Россией и бросить в преддверии военного поражения Киева. Втянуть Европу в экономическую конфронтацию с Россией и бросить с разорванной в клочья европейской экономикой. Каждый раз США неформально объясняли своё предательство тем, что конфликт оказался более затратным чем планировалось и Вашингтон больше не может себе позволить нести подобные расходы. При этом брошенные союзники пребывали в уверенности, что, если бы не предательство США, они могли бы свести противостояние вничью, так как общий баланс сил (с учётом американских возможностей), не оставлял бы возможность любой из сторон надеяться на однозначную победу и стимулировал бы заключение компромиссного мира, для того чтобы не скатиться к ядерному противостоянию.В этот раз союзники решили подождать и посмотреть будет ли обещанная победа быстрой и однозначной, чтобы в очередной раз не прогадать. И вот на десятый день войны похоже, что союзники не верят в близкую победу Трампа. Дело не в том, что Великобритания и Франция вначале вроде собрались активно участвовать в агрессии против Ирана, затем заявили, что свои базы в регионе предоставят США только для обеспечения логистики, а затем всё же отрядили на Ближний Восток свои авианосцы с неясной целью: то ли помогать Трампу, то ли наблюдать за ситуацией и демонстрировать флаг, чтобы обеспечить учёт свои интересов как бы ни сложилась судьба военной кампании и кто бы ни победил в конечном итоге. Дело даже не в том, что Иран демонстрирует завидную устойчивость под ударами коалиции, при этом его удары становятся более эффективными, за счёт применения меньшего количества более современных ракет, после перегрузки систем ПВО/ПРО США и Израиля, резкого сокращения их боезапаса и выведения из строя большинства радаров раннего предупреждения, а также за счёт получения данных спутниковой разведки. В конце концов, Израилю деваться некуда, по американской территории не прилетает, боезапас у Вашингтона далеко не исчерпан и окончательные выводы не то, что о потенциальном победителе, но даже о динамике развёртывания кризиса делать должно быть рано.Главным маркером оценки перспектив США служат действия зависимых от Вашингтона стран и реакция мировых рынков. В течение первой недели, монархии Залива и Азербайджан выступали с грозными заявлениями в адрес Тегерана. Баку, придравшись к непонятно откуда взявшемуся беспилотнику, запуск которого, согласно утверждениям иранских официальных лиц был израильской провокацией, грозил войной и даже стягивал войска к границе, а Алиев не стеснялся в выражениях в адрес иранских властей.Вдруг всё переменилось как по волшебству. Из стран Залива только ОАЭ вроде бы заявили о вступлении в войну с Ираном, но это не точно – они там у себя сами никак не могут разобраться, что они заявили, и они ли это заявляли. Алиев также не просто сменил гнев на милость, но в телефонном разговоре с президентом Ирана выразил соболезнования по поводу гибели как иранских политиков, так и мирных жителей и пообещал гуманитарную помощь.И как раз в это же время, нефть, котировки которой росли медленно и со скрипом, с трудом преодолевая сопротивление бирж, вдруг прыгнула к показателям 2022 года, за сутки-двое набрав больше, чем за предыдущую неделю. То есть если рынки поначалу были уверены в быстрой победе США и в том, что цены на нефть в ближайшем будущем упадут, пару дней назад они переменили своё мнение и стали ожидать резкого роста цен. Но, согласно утверждениям экспертов, специализирующихся на рынках энергоносителей, рост цен на нефть и газ следовало ожидать только в том случае, если Ормузский пролив будет перекрыт в течение не менее, чем полутора месяцев, самые глубокие скептики вообще говорили о девяноста днях. Таким образом резкий рост цен на нефть свидетельствует, что рынки больше не верят в скорую победу над Ираном и делают ставку на длительные проблемы в Ормузском проливе, а возможно и в Красном море (появились предположения, что Иран сможет полностью заблокировать вывоз нефти и газа с Аравийского полуострова).Поведение Алиева в данном контексте показательно тем, что две трети территории компактного проживания азербайджанцев находятся под иранским суверенитетом. Согласно карте "будущего Ирана", опубликованной Трампом, он обещал отдать эти территории Баку. Алиеву, недавно вернувшего Азербайджану границы АзССР, такое решение позволило бы стать самым великим азербайджанским лидером за всю историю – объединителем народа в Великом Азербайджане. Выглядело крайне заманчиво, а требовалось всего лишь под прикрытием американской и израильской авиации оккупировать входящие в состав Ирана территории проживания азербайджанцев. Напомню, что информационно-дипломатическая подготовка велась (Баку делал беспрецедентно резкие заявления в адрес Ирана), а войска стягивались к границе. И вдруг такое миролюбие.Возможно завтра или послезавтра американские союзники опять передумают, вновь начнут угрожать Ирану, а цены на нефть пойдут вниз. Ситуация в целом крайне неустойчивая, стороны пока продолжают развёртывание дополнительных сил и демонстрацию ранее скрытых козырей, так что и в общей политической ситуации, и на рынках энергоносителей возможны серьёзные и неоднократные колебания.Сегодняшняя ситуация важна тем, что это первая осмысленная реакция на результат 10 дней конфликта, первая оценка выполнения сторонами "домашнего задания" - подготовки к развитию кризиса после прошлогоднего конфликта. Как политики, так и рынки колебнулись в благоприятную для Ирана сторону, несмотря на то что США демонстрируют готовность наращивать силы в зоне конфликта. Это свидетельствует о впечатлении от первого этапа кампании, к которому Иран оказался подготовлен лучше, то есть он верно оценил стратегические замыслы своих врагов и принял адекватные меры противодействия. Это даёт Ирану шанс, но не даёт гарантии победы (а для Ирана ничья – уже победа), так как многое будет зависеть от способности США мобилизовать свои экономические возможности и нарастить производство боеприпасов, а также способность союзников Ирана и самих иранцев компенсировать потери и наращивать силу ударов.Тем не менее надо сказать, что одержанная Ираном на этапе "приграничного сражения" маленькая победа дорогого стоит, ибо вносит сомнения в умы союзников США, и без того не слишком радующихся перспективе разориться ради интересов эгоцентричной вашингтонской олигархии, а значит затрудняет Белому дому мобилизацию коалиции и даёт Ирану выигрыш во времени, что очень важно ибо Трампу надо уверенно победить до промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут уже в ноябре.О том, чем еще может стать иранская война Трампа - в статье "Не гегемония США, а еще более страшная угроза. К чему приведет крах многополярного мира"

