Иранский шанс Зеленского

Начало американской операции в Иране обычно рассматривают в контексте рисков для Зеленского и его террористического режима. Однако кризис – это не только риски, но и возможности. И Зеленский пытается ими воспользоваться, даже несмотря на то, что его возможности крайне ограничены

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076408173_0:410:2912:2048_1920x0_80_0_0_c73437af220f054cf4152c65a7731d54.jpg

Заявление Зеленского, сделанное 2 марта в интервью Bloomberg (т.е. – это не официальное обращение, а прощупывание реакции), на первый взгляд выглядит несколько странно – он предложил руководителям стран Персидского залива, страдающим от ответных ударов Ирана, уговорить российское руководство объявить перемирие и предоставить Украине ракеты ЗРК Patriot. В ответ Киев предоставит "лучших операторов по перехвату беспилотников в страны Ближнего Востока".Российский МИД охарактеризовал эту инициативу как блеф и пиар. С этой характеристикой можно согласиться – Россия по просьбе заливных монархий объявлять перемирие не будет, а пиар – естественный продукт жизнедеятельности шоумена Зеленского. Однако, при этом, с общим уничижительным тоном заявления мы не согласны – именно с точки зрения пиара Зеленский всё делает правильно.Начнём с того, что один из главных рисков для Украины состоит в том, что он отвлекает от Украины внимание. Зеленскому же важно любой ценой сохранить тему Украины в информационном пространстве. Для него представляет угрозу любой кризис – что венесуэльский, что гренландский, что иранский. Разумеется, перебить всю повестку мировых СМИ ему нечем, остаётся хоть чучелом, хоть тушкой вписаться в повестку.Во время гренландского кризиса Зеленский, например, предложил топить проплывающие мимо острова российские корабли. На днях он продемонстрировал способность подчинённых ему террористических организаций действовать далеко за пределами Чёрного моря, атаковав российский газовоз в Средиземном море.Сейчас Зеленский делает ставку на тему ПВО. И если тема перемирия – самоочевидный блеф, то предложение отправить на Ближний Восток выглядит значительно серьёзнее. Понятно, что отправка украинских специалистов в момент продолжения боевых действий вряд ли обрадует украинское общество и военных, но компенсировать этот негатив довольно просто.С одной стороны, если действительно речь будет идти об остродефицитных (и очень дорогих) зенитных ракетах, то как бы ничего особенно плохого в этом нет.С другой стороны, украинские наёмники действуют в Африке и, по их утверждениям, даже сталкиваются там с бойцами российского африканского корпуса. Участие украинских военных в конфликте на Ближнем Востоке вполне можно выдать за войну с "союзником России" – на Украине Иран рассматривают именно как часть "оси тоталитарных режимов". Опять же – "шехеды", в смысле – "герани", которые Россия научилась производить в таких количествах, что поставляет самому Ирану.С чисто технической точки зрения Украина действительно является сейчас одним из мировых лидеров в использовании БПЛА и борьбе с ними. У ВСУ есть и отработанная тактика отражения атак БПЛА и серийно выпускаются несколько типов дронов-перехватчиков.Можно сколько угодно говорить о том, что ВСУ не в состоянии обезопасить собственные объекты от атак российских БПЛА, но факт остаётся фактом – и ближневосточные монархии, и США в этом смысле и вовсе находятся в прошлом веке. CNN пишет:"Представители администрации Трампа сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии, что иранские ударные дроны Shahed представляют серьезную угрозу и системы противовоздушной обороны США не смогут перехватить их все".Иранцам же удалось поразить несколько важных целей, включая радары самой дорогой в мире системы ПВО THAAD. Между тем, эффективность сравнительно дешёвых беспилотников была выявлена именно в ходе СВО – большие "стаи" беспилотников дезорганизуют ПВО, перегружая её большим количеством целей, а главное, пользуясь возможностью низко и медленно летать способны прорывать ПВО на большую глубину. Страдают от этого обе стороны.Фактически сейчас армии всего мира оказались в ситуации, когда дорогие и мощные комплексы ПВО/ПРО, предназначенные для перехвата крылатых и баллистических ракет, сами нуждаются в защите от БПЛА. Внятного ответа на этот вызов пока нет ни у кого – отсутствуют как технические (перспективными средствами борьбы с беспилотниками считаются лазеры, но о крупносерийном их выпуске речь пока не идёт), так и организационные (архитектура ЗРК) решения.В этой ситуации украинский опыт, пусть даже паллиативный и сооружённый из веток и гумуса, уже востребован. Это следует из сообщений СМИ.The Financial Times делится инсайдом – США и минимум одно из государств Персидского залива ведут переговоры с некой украинской компанией о закупке дронов-перехватчиков. Что за компания – неизвестно (наиболее раскручен производитель "Генерал Черешня", но раскрученный – не значит востребованный). Поскольку источник украинский можно, конечно, усомниться, но мы считаем, что вероятность такого развития событий велика.The Daily Telegraph сообщает, что Лондон перебрасывает на Ближний Восток элитную группу своих военных, специализирующуюся на охоте за дронами:"Это британцы, которые имеют опыт работы на Украине и с украинцами, и они смогут дать специализированные рекомендации, в частности, по тому, как можно усилить обнаружение, предупреждение и нацеливание на дроны".Владимир Корнилов обращает внимание, что британцы тем самым спалились – раньше они уверяли, что из их военных на Украине присутствует только охрана посольства. Впрочем, возможно эта группа скомпонована из бывших наёмников и "отпускников". Но, так или иначе, это люди, имеющие опыт войны на Украине и свои приёмы они вырабатывали с учётом опыта ВСУ. Причём должно быть очевидно, что у украинских военных опыт этот больше и разнообразнее.Так что процесс пошёл, и даже если предложение Зеленского не будет удовлетворено, его услышали и свой выигрыш, как минимум – медийный, он уже получает – тема Украины привязана к теме иранской операции.Ну а если к предложению Зеленского отнесутся серьёзно это открывает перед Украиной широкие перспективы торговли подготовленной к современной войне живой силой. Напомним, что Зеленский предлагал взять на себя часть функций по защиты ЕС, а в стратегическом соглашении с Великобританией прямо указано, что ВСУ могут принять участие в конфликте, если на королевство кто-то нападёт. В переводе на русский значит, что украинцы будут воевать вместо британцев, если Британии потребуется напасть на кого-то – сегодняшняя же функция Украины в Европе именно так подаётся.Если же украинские военные будут отправлены на Ближний Восток это будет первый эксперимент с легальным использованием ВСУ в качестве ЧВК. Это же открывает широкие перспективы западного финансирования украинской военной организации и влияния украинской власти на своих незадачливых "союзников" и позволит киевскому руководству сохранять политическое влияние, значительно большее, чем следует из места Украины в мировой экономике. О послевоенных перспективах ВСУ можно прочитать в статье Егора Леева "Те, кто не пойдут в войска, путь послужат в ЧВК": что ждёт ВСУ после конца СВО"

Новости

