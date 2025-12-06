https://ukraina.ru/20251206/te-kto-ne-poydut-v-voyska-put-posluzhat-v--chvk-chto-zhdt-vsu-posle-kontsa-svo-1072657964.html
"Те, кто не пойдут в войска, путь послужат в ЧВК": что ждёт ВСУ после конца СВО
На Украине уже задумываются о сокращении армии. У тех военных, кого отправят в отставку, есть заманчивый вариант будущего
Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский, комментируя пункты американского мирного плана, признал: численность украинских формирований сократят."Я ещё раз хочу сказать: я не вижу в численности Вооружённых сил Украины очень большую проблему с точки зрения того, что украинский бюджет точно не позволит себе после войны в мирное время иметь миллионную армию. Поэтому мы, когда наступит мир, её и так сократим", — заявил Вениславский.Справедливость его утверждения осознают и сами украинские военные, некоторые из которых уже сегодня задумываются о том, где очутятся завтра."Ничего личного, только бизнес"В августе 2025 года в ряде телеграм-каналов появились фото украинских военных в Сомали. Это были не кадровые военные."Сомали: утверждается что украинские военные специалисты вместе с частной военной компанией Bancroft находятся на территории Сомали", — гласила подпись под фотографиями в телеграм-канале Clash Report.Фото были взяты из украинского телеграм-канала SICARIO Military Dynamics, но в этом канале они уже недоступны.Африканские СМИ ещё за год до этого — летом 2024 года — сообщали о присутствии в Сомали украинских специалистов. По информации сомалийского телеканала KaabTV со ссылкой на источник в военных кругах, подразделение украинского спецназа тогда прибыло в Могадишо, чтобы бороться с потенциальным российским присутствием в Сомали.Как рассказали два сомалийских офицера в аэропорту Могадишо, украинские военные прибыли весной 2024 года. В мае того же года президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд во время встречи с послом РФ в Джибути Михаилом Головановым объявил о своей заинтересованности в партнёрстве с Россией в области безопасности.То, что Украина наращивает свои усилия в Африке — не секрет. Но конкретно в случае с Сомали обращал на себя внимание интересный нюанс. Деятельность украинского спецназа контролировала американская ЧВК Bancroft. Эта частная военная компания действует в Сомали более 10 лет и оказывает материально-техническую поддержку войскам США. Специализируется эта ЧВК и на охране месторождений полезных ископаемых.То, что украинцев тренирует ЧВК, вряд ли является случайностью. В декабре 2024 года медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя поведение командира "Волков Да Винчи" Сергея Филимонова, сообщил: наиболее перспективным подразделениям украинское командование предлагает задуматься над созданием собственных частных военных компаний."Ещё раз повторю — я не верю в то, что Покровск (Красноармейск — Ред.) сдадут, ведь там стоит подразделение “Волки Да Винчи” под предводительством любителя иностранных поездок в войну и “Ролексов” Филимонова. Этот скифский воин погиб бы, но не сдал город. Не верю в рассказы солдат и офицеров ВСУ о том, что под его мудрым командованием “Волки” только и делали, что сдавали позиции. У него же есть честь белого воина, этот викинг бы выбрал Вальхаллу, а не позор сдачи. Жаль, что командование тоже что-то замечает и комбату Волков не предложили создать ЧВК (как предлагают сейчас другим частям) по всей видимости сомневаясь в профпригодности и командира, и подразделения", — иронизировал Шарий в декабре 2024 года.В сентябре уже 2025 года лидер запрещённой в РФ группировки С14*, командир 413 отдельного полка "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ, майор Евгений Карась* заявил, что будущее — за украинскими ЧВК."Американская частная военная компания BlackWater. Геноцид гражданских в Ираке, уголовные дела, дух американского колониализма в XX и XXI столетии. Скандалы, расследовали, сажали. Вышли, порешали. Потом стало Executive Outcomes. Сегодня ещё какое-то новое название. Эрик Принс — директор ЧВК. Хладнокровный, талантливый, консервативный. Его советы по формированию эффективных военных систем много в чём перекликаются с ЧВК “Вагнер”, самой инновационной и эффективной системой у русских. К счастью, уничтоженной", — писал Карась в своём телеграм-канале.Он указал, что сегодня на первый план выходит опыт использования БПЛА частными военными компаниями."Принсу сейчас инкриминируют свежие современные “военные преступления”, где-то или в Тринидаде, или на Гаити дронами уничтожали конкурентов государства-заказчика. Этого будет больше. Передел мира руками наёмников и глазами дронов", — подчеркнул Карась.Он отметил, что в этой гонке выживут лучшие. И таковыми, как он утверждает, являются украинцы."Кто не лучший — тот умрёт из-за ненужности. Сурово, эффективно. Справедливо. Мы, украинцы, уже лучшие. Лучшие пилоты, лучшие операторы наземных дронов, лучшие в водных. Лучшие в изготовлении и разработке боевых частей для дронов. Лучшие в тактике. В производстве в сверхсложных условиях нехватки и рисков. Собственно, роботы — это и было наше выживание. Нам бы не дали танков и ракет достаточно. Нам даже винтовок не дали полмиллиона. Они копеечны. Не дали", — напомнил Карась.По словам командира "Рейда", есть несколько причин, по которым украинцы продвинулись в беспилотниках."Мы научились клепать дроны, т. к.: умные, смелые, образованные, ярые. И это стало перевешивать чаши весов в сторону хоть какого-то равновесия", — указывал Карась, затем попросив помощи для своего подразделения.Эту его речь можно было бы воспринять как банальную рекламу собственного подразделения.Однако спустя два с небольшим месяца — в конце ноября — популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил: власти страны хотят "оседлать" тему с ЧВК, поэтому Киеву даже выгодны требования сократить численность ВСУ."Вообще пункт о сохранении ВСУ в таком количестве нужен Зеленскому для того, чтобы избежать военного переворота. Также Зеленский хочет организовать потом на основе ВСУ свои коммерческие ЧВК, лицензии которым будет выдавать лично он, и отправлять украинских военных как наёмников, а с этого получать прибыль. Для него это двойная выгода", — указывалось в публикации канала.Но можно и не организовывать ЧВК, а отправить в уже существующие западные, например, британские частные военные компании, украинских специалистов. Таким образом формально украинские формирования сократят по численности, но реально большое количество украинских военных продолжит оттачивать свои навыки и умения, которые потом могут пригодиться в войне против России.Тем более, для многих украинских военных работа или служба в западных ЧВК не будет чем-то новым."Це було вже"В августе 2023 года один из украинских военных инструкторов Денис Удовик, более известный под позывным "Квебек", во время интервью вспоминал о том, как американцы и работающие на них наёмники спешно покидали Кабул в 2021 году."Мы списываемся с аэропортом — с контингентом НАТО: “Вытащите нас!”. А они: “Мы не можем, типа”. И там миллион историй: одни уже собираются прорываться в сторону аэропорта через ворота. [Кто больше всего испугался] я не могу сказать. Ведь они же обидятся. Но такие есть. Я скажу, что есть национальность, которая первая захотела “ливануть”, уже собрали вещи на с**б, но я не буду говорить кто. Мы там вообще — каждый варится сам с собой. Индусы ломают телевизор у себя в комнате, попайка (стресс — Ред.) идёт сильная. Те — что-то кричать. Каждый проявляет себя в состоянии стресса по-разному. Я хочу сказать: бритты и украинцы проявили себя достойно. Большая часть команды — это были парни с “АТО”, у большинства есть ранения. И парни показали себя достойно. Там был коллектив. Что бы там ни было, мы поддерживали друг друга. И сейчас все, кто были тогда в той компании, все сейчас воюют", — рассказывал Удовик.Этот уроженец села Панчево, что в Кировоградской области, начал военную службу в 2014 году, когда пришёл добровольцем в ВСУ для участия в так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донбасса. Удовик проходил службу в полку Сил специальных операций. В 2017 году во время боевого задания в районе Авдеевки ему в руку попал осколок. "Квебек" потерял часть ладони и был уволен в запас в 2018 году. И тогда он решил попытать счастья в одной из американских ЧВК. Так Удовик попал в Афганистан.После начала СВО он вернулся на Украину, где принимал участие в боях под Киевом. Затем он стал популярным военным инструктором.А вот другому украинскому бойцу с опытом работы в западной ЧВК — украинскому националисту, члену С14* Кириллу Бабенцову, известному под позывным "Кобра" — повезло меньше."“Кобра”. Кирилл Бабенцов. Сегодня посмертно получил орден “За мужество”. Фото с построения С14* после “Революции достоинства” (госпереворота в 2014 году — Ред.). Кобра позднее вместе с Артёмом “Гротом” (белорус, ветеран ССО ВСУ, потерял ногу на боевых) ездили на работу и разведку в Одессе в апреле 2014 года. Мы отправили одну группу в Одессу, вторую в Луганск. Ходили в гражданской одежде среди лагеря <...> “Антимайдана”, выискивали цели, “проводили”, забивали в подворотнях. Позднее добровольцем воевал в Донецком аэропорту. Затем в американской ЧВК. Бросил контракт и сорвался назад на войну на Украину. Погиб в боях за Ирпень", — писал Карась в июле 2023 года.Судя по этой записи, в американских ЧВК не брезгуют и откровенными убийцами, виновными в расправах над гражданскими — Бабенцова можно считать одним из тех, кто готовил расправу 2 мая в Одессе.В случае окончания боевых действий на Украине значительное количество привыкших и умеющих убивать, не имеющих никаких моральных преград украинских военных станут лакомой целью для кадровиков западных частных военных компаний.* запрещённая в РФ террористическая организация; лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: В жёлтой жаркой Африке: как Украина наращивает усилия на Чёрном континенте
Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский, комментируя пункты американского мирного плана, признал: численность украинских формирований сократят.
"Я ещё раз хочу сказать: я не вижу в численности Вооружённых сил Украины очень большую проблему с точки зрения того, что украинский бюджет точно не позволит себе после войны в мирное время иметь миллионную армию. Поэтому мы, когда наступит мир, её и так сократим", — заявил Вениславский.
Справедливость его утверждения осознают и сами украинские военные, некоторые из которых уже сегодня задумываются о том, где очутятся завтра.
"Ничего личного, только бизнес"
В августе 2025 года в ряде телеграм-каналов появились фото украинских военных в Сомали. Это были не кадровые военные.
"Сомали: утверждается что украинские военные специалисты вместе с частной военной компанией Bancroft находятся на территории Сомали", — гласила подпись под фотографиями в телеграм-канале Clash Report.
Фото были взяты из украинского телеграм-канала SICARIO Military Dynamics, но в этом канале они уже недоступны.
Африканские СМИ ещё за год до этого — летом 2024 года — сообщали о присутствии в Сомали украинских специалистов. По информации сомалийского телеканала KaabTV со ссылкой на источник в военных кругах, подразделение украинского спецназа тогда прибыло в Могадишо, чтобы бороться с потенциальным российским присутствием в Сомали.
Как рассказали два сомалийских офицера в аэропорту Могадишо, украинские военные прибыли весной 2024 года. В мае того же года президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд во время встречи с послом РФ в Джибути Михаилом Головановым объявил о своей заинтересованности в партнёрстве с Россией в области безопасности.
То, что Украина наращивает свои усилия в Африке — не секрет. Но конкретно в случае с Сомали обращал на себя внимание интересный нюанс. Деятельность украинского спецназа контролировала американская ЧВК Bancroft. Эта частная военная компания действует в Сомали более 10 лет и оказывает материально-техническую поддержку войскам США. Специализируется эта ЧВК и на охране месторождений полезных ископаемых.
То, что украинцев тренирует ЧВК, вряд ли является случайностью. В декабре 2024 года медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя поведение командира "Волков Да Винчи" Сергея Филимонова, сообщил: наиболее перспективным подразделениям украинское командование предлагает задуматься над созданием собственных частных военных компаний.
"Ещё раз повторю — я не верю в то, что Покровск (Красноармейск — Ред.) сдадут, ведь там стоит подразделение “Волки Да Винчи” под предводительством любителя иностранных поездок в войну и “Ролексов” Филимонова. Этот скифский воин погиб бы, но не сдал город. Не верю в рассказы солдат и офицеров ВСУ о том, что под его мудрым командованием “Волки” только и делали, что сдавали позиции. У него же есть честь белого воина, этот викинг бы выбрал Вальхаллу, а не позор сдачи. Жаль, что командование тоже что-то замечает и комбату Волков не предложили создать ЧВК (как предлагают сейчас другим частям) по всей видимости сомневаясь в профпригодности и командира, и подразделения", — иронизировал Шарий в декабре 2024 года.
В сентябре уже 2025 года лидер запрещённой в РФ группировки С14*, командир 413 отдельного полка "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ, майор Евгений Карась* заявил, что будущее — за украинскими ЧВК.
"Американская частная военная компания BlackWater. Геноцид гражданских в Ираке, уголовные дела, дух американского колониализма в XX и XXI столетии. Скандалы, расследовали, сажали. Вышли, порешали. Потом стало Executive Outcomes. Сегодня ещё какое-то новое название. Эрик Принс — директор ЧВК. Хладнокровный, талантливый, консервативный. Его советы по формированию эффективных военных систем много в чём перекликаются с ЧВК “Вагнер”, самой инновационной и эффективной системой у русских. К счастью, уничтоженной", — писал Карась в своём телеграм-канале.
Он указал, что сегодня на первый план выходит опыт использования БПЛА частными военными компаниями.
"Принсу сейчас инкриминируют свежие современные “военные преступления”, где-то или в Тринидаде, или на Гаити дронами уничтожали конкурентов государства-заказчика. Этого будет больше. Передел мира руками наёмников и глазами дронов", — подчеркнул Карась.
Он отметил, что в этой гонке выживут лучшие. И таковыми, как он утверждает, являются украинцы.
"Кто не лучший — тот умрёт из-за ненужности. Сурово, эффективно. Справедливо. Мы, украинцы, уже лучшие. Лучшие пилоты, лучшие операторы наземных дронов, лучшие в водных. Лучшие в изготовлении и разработке боевых частей для дронов. Лучшие в тактике. В производстве в сверхсложных условиях нехватки и рисков. Собственно, роботы — это и было наше выживание. Нам бы не дали танков и ракет достаточно. Нам даже винтовок не дали полмиллиона. Они копеечны. Не дали", — напомнил Карась.
По словам командира "Рейда", есть несколько причин, по которым украинцы продвинулись в беспилотниках.
"Мы научились клепать дроны, т. к.: умные, смелые, образованные, ярые. И это стало перевешивать чаши весов в сторону хоть какого-то равновесия", — указывал Карась, затем попросив помощи для своего подразделения.
Эту его речь можно было бы воспринять как банальную рекламу собственного подразделения.
Однако спустя два с небольшим месяца — в конце ноября — популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил: власти страны хотят "оседлать" тему с ЧВК, поэтому Киеву даже выгодны требования сократить численность ВСУ.
"Вообще пункт о сохранении ВСУ в таком количестве нужен Зеленскому для того, чтобы избежать военного переворота. Также Зеленский хочет организовать потом на основе ВСУ свои коммерческие ЧВК, лицензии которым будет выдавать лично он, и отправлять украинских военных как наёмников, а с этого получать прибыль. Для него это двойная выгода", — указывалось в публикации канала.
Но можно и не организовывать ЧВК, а отправить в уже существующие западные, например, британские частные военные компании, украинских специалистов. Таким образом формально украинские формирования сократят по численности, но реально большое количество украинских военных продолжит оттачивать свои навыки и умения, которые потом могут пригодиться в войне против России.
Тем более, для многих украинских военных работа или служба в западных ЧВК не будет чем-то новым.
В августе 2023 года один из украинских военных инструкторов Денис Удовик, более известный под позывным "Квебек", во время интервью вспоминал о том, как американцы и работающие на них наёмники спешно покидали Кабул в 2021 году.
"Мы списываемся с аэропортом — с контингентом НАТО: “Вытащите нас!”. А они: “Мы не можем, типа”. И там миллион историй: одни уже собираются прорываться в сторону аэропорта через ворота. [Кто больше всего испугался] я не могу сказать. Ведь они же обидятся. Но такие есть. Я скажу, что есть национальность, которая первая захотела “ливануть”, уже собрали вещи на с**б, но я не буду говорить кто. Мы там вообще — каждый варится сам с собой. Индусы ломают телевизор у себя в комнате, попайка (стресс — Ред.) идёт сильная. Те — что-то кричать. Каждый проявляет себя в состоянии стресса по-разному. Я хочу сказать: бритты и украинцы проявили себя достойно. Большая часть команды — это были парни с “АТО”, у большинства есть ранения. И парни показали себя достойно. Там был коллектив. Что бы там ни было, мы поддерживали друг друга. И сейчас все, кто были тогда в той компании, все сейчас воюют", — рассказывал Удовик.
Этот уроженец села Панчево, что в Кировоградской области, начал военную службу в 2014 году, когда пришёл добровольцем в ВСУ для участия в так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донбасса. Удовик проходил службу в полку Сил специальных операций. В 2017 году во время боевого задания в районе Авдеевки ему в руку попал осколок. "Квебек" потерял часть ладони и был уволен в запас в 2018 году. И тогда он решил попытать счастья в одной из американских ЧВК. Так Удовик попал в Афганистан.
После начала СВО он вернулся на Украину, где принимал участие в боях под Киевом. Затем он стал популярным военным инструктором.
А вот другому украинскому бойцу с опытом работы в западной ЧВК — украинскому националисту, члену С14* Кириллу Бабенцову, известному под позывным "Кобра" — повезло меньше.
"“Кобра”. Кирилл Бабенцов. Сегодня посмертно получил орден “За мужество”. Фото с построения С14* после “Революции достоинства” (госпереворота в 2014 году — Ред.). Кобра позднее вместе с Артёмом “Гротом” (белорус, ветеран ССО ВСУ, потерял ногу на боевых) ездили на работу и разведку в Одессе в апреле 2014 года. Мы отправили одну группу в Одессу, вторую в Луганск. Ходили в гражданской одежде среди лагеря <...> “Антимайдана”, выискивали цели, “проводили”, забивали в подворотнях. Позднее добровольцем воевал в Донецком аэропорту. Затем в американской ЧВК. Бросил контракт и сорвался назад на войну на Украину. Погиб в боях за Ирпень", — писал Карась в июле 2023 года.
Судя по этой записи, в американских ЧВК не брезгуют и откровенными убийцами, виновными в расправах над гражданскими — Бабенцова можно считать одним из тех, кто готовил расправу 2 мая в Одессе.
В случае окончания боевых действий на Украине значительное количество привыкших и умеющих убивать, не имеющих никаких моральных преград украинских военных станут лакомой целью для кадровиков западных частных военных компаний.
* запрещённая в РФ террористическая организация; лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористов