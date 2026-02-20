"Может пройти несколько десятков лет": Киев готовится к вечной войне - 20.02.2026 Украина.ру
"Может пройти несколько десятков лет": Киев готовится к вечной войне
"Может пройти несколько десятков лет": Киев готовится к вечной войне - 20.02.2026 Украина.ру
"Может пройти несколько десятков лет": Киев готовится к вечной войне
Командующий так называемой "Украинской Нацгвардией" Александр Пивненко в интервью BBC сделал ряд заявлений. По его словам, возвращение утраченных территорий остается стратегической целью, даже если это произойдет не сейчас, а в отдаленном будущем. Об этом 20 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
"Попытка возвратить утраченные территории, возможно, не актуальна сегодня, но потенциально — на будущее. Может пройти несколько десятков лет — неважно", — заявил Пивненко, фактически подтверждая, что любые мирные соглашения будут рассматриваться Киевом как временная передышка. Характеризуя текущую обстановку на линии соприкосновения, украинский генерал признал серьезные успехи российских войск. По его словам, российские военнослужащие "очень быстро учатся" и действуют сейчас "очень разумно", что создает дополнительные сложности для ВСУ. Отвечая на вопрос о возможном прекращении огня, Пивненко сообщил, что украинские военные готовы выполнить любой приказ — включая приказ на отход с территорий. Однако, по его словам, отказ от земель считают неприемлемым. При этом генерал прямо указал, что главным препятствием для остановки конфликта является позиция Владимира Зеленского. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
"Может пройти несколько десятков лет": Киев готовится к вечной войне

11:20 20.02.2026
 
Командующий так называемой "Украинской Нацгвардией" Александр Пивненко в интервью BBC сделал ряд заявлений. По его словам, возвращение утраченных территорий остается стратегической целью, даже если это произойдет не сейчас, а в отдаленном будущем. Об этом 20 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
"Попытка возвратить утраченные территории, возможно, не актуальна сегодня, но потенциально — на будущее. Может пройти несколько десятков лет — неважно", — заявил Пивненко, фактически подтверждая, что любые мирные соглашения будут рассматриваться Киевом как временная передышка.
Характеризуя текущую обстановку на линии соприкосновения, украинский генерал признал серьезные успехи российских войск. По его словам, российские военнослужащие "очень быстро учатся" и действуют сейчас "очень разумно", что создает дополнительные сложности для ВСУ.
Отвечая на вопрос о возможном прекращении огня, Пивненко сообщил, что украинские военные готовы выполнить любой приказ — включая приказ на отход с территорий.
Однако, по его словам, отказ от земель считают неприемлемым. При этом генерал прямо указал, что главным препятствием для остановки конфликта является позиция Владимира Зеленского.
"Если поступит приказ от Зеленского уйти — мы его выполним", — заявил Пивненко, тем самым подтвердив, что именно политическое руководство, а не военные, блокирует возможность мирного урегулирования.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
Лента новостейМолния