https://ukraina.ru/20260220/mozhet-proyti-neskolko-desyatkov-let-kiev-gotovitsya-k-vechnoy-voyne---1075868826.html

"Может пройти несколько десятков лет": Киев готовится к вечной войне

"Может пройти несколько десятков лет": Киев готовится к вечной войне - 20.02.2026 Украина.ру

"Может пройти несколько десятков лет": Киев готовится к вечной войне

Командующий так называемой "Украинской Нацгвардией" Александр Пивненко в интервью BBC сделал ряд заявлений. По его словам, возвращение утраченных территорий остается стратегической целью, даже если это произойдет не сейчас, а в отдаленном будущем. Об этом 20 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-02-20T11:20

2026-02-20T11:20

2026-02-20T11:20

новости

киев

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

всу

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075771504_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_c35bb72bc047afd6880a11c8e61294f4.jpg

"Попытка возвратить утраченные территории, возможно, не актуальна сегодня, но потенциально — на будущее. Может пройти несколько десятков лет — неважно", — заявил Пивненко, фактически подтверждая, что любые мирные соглашения будут рассматриваться Киевом как временная передышка. Характеризуя текущую обстановку на линии соприкосновения, украинский генерал признал серьезные успехи российских войск. По его словам, российские военнослужащие "очень быстро учатся" и действуют сейчас "очень разумно", что создает дополнительные сложности для ВСУ. Отвечая на вопрос о возможном прекращении огня, Пивненко сообщил, что украинские военные готовы выполнить любой приказ — включая приказ на отход с территорий. Однако, по его словам, отказ от земель считают неприемлемым. При этом генерал прямо указал, что главным препятствием для остановки конфликта является позиция Владимира Зеленского. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, прогнозы сво