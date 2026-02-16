https://ukraina.ru/20260216/vs-reshayut-sekundy-zimniy-koshmar-dimitrova-1075662870.html
"Всё решают секунды": зимний кошмар Димитрова
Телеканал "Россия 1" 16 февраля представил специальный репортаж Александра Сладкова из города Димитров, где идут тяжелые городские бои
2026-02-16T11:05
2026-02-16T11:05
2026-02-16T11:05
сво
спецоперация
наступление вс рф
вс рф
бои
где сейчас идут бои на украине
О других новостях с фронта — в ежедневном обзоре Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля.
СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, ВС РФ, бои, где сейчас идут бои на Украине
Стало известно, как российским штурмовым группам приходится действовать в условиях, когда каждый метр превращается в ловушку. По словам военкоров, город накрыт "туманом войны" в прямом и переносном смысле: плохая видимость скрывает передвижение штурмовиков, но не спасает от круглосуточной слежки с беспилотников.
Бойцы заходят в городской массив тройками, чтобы не нести лишних потерь: улицы простреливаются, подходы заминированы, а операторы дронов противника могут часами ждать цель, спрятав коптер на крыше.
"Здесь воюют иначе: сначала удар FPV-дронов, затем мгновенный штурм — всё решают секунды", — описывает происходящее Сладков.