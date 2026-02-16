https://ukraina.ru/20260216/vs-reshayut-sekundy-zimniy-koshmar-dimitrova-1075662870.html

"Всё решают секунды": зимний кошмар Димитрова

Телеканал "Россия 1" 16 февраля представил специальный репортаж Александра Сладкова из города Димитров, где идут тяжелые городские бои

2026-02-16T11:05

сво

спецоперация

наступление вс рф

вс рф

бои

где сейчас идут бои на украине

Стало известно, как российским штурмовым группам приходится действовать в условиях, когда каждый метр превращается в ловушку. По словам военкоров, город накрыт "туманом войны" в прямом и переносном смысле: плохая видимость скрывает передвижение штурмовиков, но не спасает от круглосуточной слежки с беспилотников. Бойцы заходят в городской массив тройками, чтобы не нести лишних потерь: улицы простреливаются, подходы заминированы, а операторы дронов противника могут часами ждать цель, спрятав коптер на крыше. "Здесь воюют иначе: сначала удар FPV-дронов, затем мгновенный штурм — всё решают секунды", — описывает происходящее Сладков.О других новостях с фронта — в ежедневном обзоре Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

