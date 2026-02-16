"Всё решают секунды": зимний кошмар Димитрова - 16.02.2026 Украина.ру
"Всё решают секунды": зимний кошмар Димитрова
"Всё решают секунды": зимний кошмар Димитрова
"Всё решают секунды": зимний кошмар Димитрова
Телеканал "Россия 1" 16 февраля представил специальный репортаж Александра Сладкова из города Димитров, где идут тяжелые городские бои
2026-02-16T11:05
2026-02-16T11:05
Стало известно, как российским штурмовым группам приходится действовать в условиях, когда каждый метр превращается в ловушку. По словам военкоров, город накрыт "туманом войны" в прямом и переносном смысле: плохая видимость скрывает передвижение штурмовиков, но не спасает от круглосуточной слежки с беспилотников. Бойцы заходят в городской массив тройками, чтобы не нести лишних потерь: улицы простреливаются, подходы заминированы, а операторы дронов противника могут часами ждать цель, спрятав коптер на крыше. "Здесь воюют иначе: сначала удар FPV-дронов, затем мгновенный штурм — всё решают секунды", — описывает происходящее Сладков.О других новостях с фронта — в ежедневном обзоре Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля.
11:05 16.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии спецназа "Ахмат" МО РФ на Сумском направлении
Боевая работа артиллерии спецназа Ахмат МО РФ на Сумском направлении - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Телеканал "Россия 1" 16 февраля представил специальный репортаж Александра Сладкова из города Димитров, где идут тяжелые городские бои
Стало известно, как российским штурмовым группам приходится действовать в условиях, когда каждый метр превращается в ловушку. По словам военкоров, город накрыт "туманом войны" в прямом и переносном смысле: плохая видимость скрывает передвижение штурмовиков, но не спасает от круглосуточной слежки с беспилотников.
Бойцы заходят в городской массив тройками, чтобы не нести лишних потерь: улицы простреливаются, подходы заминированы, а операторы дронов противника могут часами ждать цель, спрятав коптер на крыше.
"Здесь воюют иначе: сначала удар FPV-дронов, затем мгновенный штурм — всё решают секунды", — описывает происходящее Сладков.
О других новостях с фронта — в ежедневном обзоре Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля.
Лента новостейМолния