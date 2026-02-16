https://ukraina.ru/20260216/novyy-raund-peregovorov-provaly-vsu-radikalizatsiya-zapada-khronika-sobytiy-na-utro-16-fevralya-1075659849.html

Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля

Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля - 16.02.2026 Украина.ру

Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля

Украинская делегация отправилась в Женеву. ВС РФ уничтожают противника и технику. Позиция ЕС по конфликту становится радикальнее

2026-02-16T10:00

2026-02-16T10:00

2026-02-16T10:01

хроники

эксклюзив

украина

россия

женева

владимир зеленский

кирилл буданов

роберт фицо

вооруженные силы украины

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934610_0:1:1042:587_1920x0_80_0_0_5cc4d7d5b030f325a1c759031e8a0c83.jpg

Третий раунд мирных переговоров между Россией, Украиной и США запланирован на 17–18 февраля в Женеве.Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в своем телеграм-канале информировал, что украинская делегация уже отправилась в Женеву.Он также опубликовал фотографию у поезда с первым заместителем руководителя Офиса Зеленского Сергеем Кислицей и заместителем начальника главного управления разведки Минобороны Вадимом Скибицким.Буданов добавил, что по пути с коллегами они "обсудят уроки истории и будут искать правильные выводы".В минувшую пятницу Зеленский утвердил состав делегации. В нее вошел Буданов и его заместитель Кислица, глава СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский. В переговорную группу страны также войдет заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Кроме того, ожидается участие в работе в Женеве спецпредставителя президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными государствами, руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.От США в переговорах примут участие спецпредставитель президента страны Дональда Трампа — Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.Круг тем, которые планируется обсудить на переговорах в Женеве, будет шире, чем на встречах в ОАЭ. На это указывает изменившийся состав российской делегации, считает эксперт Андрей Кортунов.По его словам, если на прошлых переговорах основное внимание уделялось техническим и военным аспектам, то в Женеве повестка, вероятно, будет включать более общие политические вопросы.Можно ожидать дальнейшую детализацию уже озвученных российских требований: это тематика территорий, послевоенный статус Украины, а также статус русского языка, отметил он.Киев, со своей стороны, намерен на переговорах поднять вопрос так называемого "энергетического перемирия". Об этом сообщил Рустем Умеров на совместной с Зеленским пресс-конференции в Мюнхене.Кроме того, украинскую сторону не устраивают предложенные США условия по гарантиям безопасности. Как заявил Зеленский, Вашингтон предложил Киеву механизм гарантий сроком на 15 лет, однако власти страны рассчитывают на их продление до 30–50 лет."У украинской делегации есть необходимые рамки для разговора... Гарантии безопасности нужны Украине, это ключевой приоритет", - заявил Зеленский.Турецкий политический аналитик Энгин Озер считает, что переговоры в Женеве способны определить контуры мирного проекта и возможного референдума на Украине, который может открыть путь к завершению конфликта."Встреча в Женеве больше напоминает стамбульские переговоры, чем формат в Абу-Даби. Состав делегаций и присутствие военных экспертов говорят о приближении к четкому определению границ и параметров соглашения", - объяснил Озер.По его оценке, участие в переговорах крупных делегаций численностью до 20-25 человек, преимущественно специалистов военного профиля, указывает на переход процесса в прикладную фазу. Озер считает, что обсуждение гарантий безопасности постепенно уступает место более конкретным вопросам, связанным с линиями разграничения и механизмами контроля.Аналитик также обращает внимание на отсутствие информационных утечек в ходе предыдущего раунда в Абу-Даби. В его интерпретации - именно закрытый характер консультаций способствовал ускорению переговорного процесса и позволил сторонам сосредоточиться на согласовании технических деталей без давления публичной риторики.Дипломатический источник в Женеве сообщил, что швейцарские власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности участников диалога. В частности, Швейцария взяла на себя обязательство гарантировать безопасный пролет российской делегации.Провалы ВСУВ ночь на понедельник в Киеве и 12 областях Украины объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал звучал в столице, Киевской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях.Взрывы прогремели в Кировограде, Днепропетровске, подконтрольном ВСУ Запорожье, в Николаевcкой области.Воздушно-космические силы России нанесли бомбовый удар по целям в Харьковской области. Также россияне ударили ракетами по Киеву.Гиперзвуковые ракеты "Циркон" в ночь на понедельник поразили подстанцию "Киевская-750", пишут западные мониторинговые каналы. Подстанция является основным распределительным узлом для подачи энергии в Киев и прилегающие области.В Конотопе Сумской области россияне ракетами уничтожили объект инфраструктуры, заявил мэр города Артем Семенихин в своем телеграм-канале. Политик не уточнил, какой объект был ликвидирован.Параллельно Сумская областная военная администрация заявила об ударе по медицинскому учреждению в Конотопе.В российских силовых структурах информировали, что российские военнослужащие отразили две попытки контратаки боевиков ВСУ на Сумском направлении.Для проведения атаки были задействованы две штурмовые группы. Одна из них 119-я бригада территориальной обороны, выдвигалась по открытой местности с задачей отвлечения внимания. Вторая группа 253-го отдельного штурмового подразделения "Арей", пыталась скрытно выйти на позиции российских подразделений.Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели остатки батальона 225-го штурмового полка, прозванного "полком смерти", из Сумской области. По его словам, об этом свидетельствуют данные разведки.Причиной такого решения командования ВСУ стали большие потери батальона. Алаудинов подчеркнул, что бойцы "полка смерти" небоеспособны противостоять на этом участке, в связи с чем было принято решение о переформировании.В Минобороны России рассказали, что артиллеристы и операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск за сутки уничтожили четыре укрытия с личным составом до 15 боевиков ВСУ в районе Константиновки.Подразделения украинской пограничной службы несут высокие потери на Харьковском направлении. Наибольшие потери понес 1-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины, дислоцированный в районе населенного пункта Малая Волчья.В то же время операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север", производящие разведку в глубоком тылу ВСУ, научились обходить системы радиоэлектронной борьбы НАТО, рассказал РИА Новости командир разведывательной роты с позывным "Стрела"."Я хочу заметить, что противник использует не только произведенные на территории Украины средства радиоэлектронной борьбы, а зачастую используют стоящие на вооружении у альянса НАТО. Но это нам не мешает. Мы, в принципе, справляемся с поставленными задачами и в заданных нам районах осуществляем ведение воздушной разведки и корректировку артиллерийского огня", - пояснил разведчик.Он уточнил, что ВСУ постоянно ищет новые способы противодействия российским беспилотникам."Но в этом случае нам помогает наш достаточно богатый ассортимент бесплотных летательных аппаратов. В данный момент превалирующим комплексом является все-таки комплекс ZALA Z-16. Сейчас у него достаточно хорошо получается преодолевать средства радиоэлектронной борьбы противника, пробивать всевозможные "купола" и "шторы", залетать в глубокий тыл, вести разведку", - пояснил "Стрела".Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, накануне массированному обстрелу в очередной раз подверглась Белгородская область. Вечером власти региона зафиксировали повреждения на объектах энергетики. Сейчас выясняется масштаб нанесенного ущерба, проинформировали в оперативном штабе Белгородской области.Кроме того, пострадал мирный житель. Он получил ранения после удара FPV-дрона по автомобилю. Инцидент произошел в населенном пункте Никольское Белгородского округа. Отмечается, что мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали.Радикализация ЗападаПосол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что позиция Евросоюза по конфликту на Украине становится радикальнее."Позиция (Евросоюза - ред.) меняется только в радикальную сторону. Ожидать от них смягчения или поиска компромисса достаточно сложно. Важно понимать, насколько Европа в состоянии финансировать конфликт, какие возможности военно-промышленного комплекса европейских государств будут достаточными, чтобы поддерживать интенсивное противостояние на территории Украины", - сказал Мирошник.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, указала, что киевский режим "доигрался до международной террористической ячейки с неонацистской прошивкой".Она добавила, что киевский режим является примером международного терроризма, который подпитывают оружием, деньгами, политической поддержкой извне."Целый конгломерат стран под натовским зонтиком", - так охарактеризовала представитель МИД поддержку Киева.Накануне премьер Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе отметил, что западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать, что ошиблись, выбрав такую стратегию."Некоторым государствам-членам (Евросоюза - ред.) очень тяжело сказать: мы ошиблись с войной на Украине. Ведь стратегия была понятной… На столе в Стамбуле (вскоре после начала конфликта на Украине - ред.) было готово соглашение, которое могло войну закончить, но пришли некоторые западные политики, прежде всего из Европы, и сказали: не смейте этого делать, потому что они думали, что через эту стратегию войны, через поддержку Украины, санкции и кредиты политически и экономически ослабят Россию. Сейчас мы все знаем, что эта стратегия не работает, но у стран, которые эту стратегию с самого начала поддерживали, нет смелости сказать: хватит", - сказал Фицо.Подробнее - в материале "Коалиция желающих" раскрывает истинные планы Запада по милитаризации Украины и затягиванию конфликта на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

украина

россия

женева

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, украина, россия, женева, владимир зеленский, кирилл буданов, роберт фицо, вооруженные силы украины, ес, минобороны, всу, вс рф, наступление вс рф, потери всу, разгром всу, атака, ракеты, ракетный удар, переговоры, мария захарова