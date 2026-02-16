https://ukraina.ru/20260216/myunkhenskiy-sammit-evropa-ischet-vraga-ne-v-tom-polusharii-1075662422.html

Мюнхенский саммит: Европа ищет врага не в том полушарии

Мюнхенский саммит: Европа ищет врага не в том полушарии - 16.02.2026 Украина.ру

Мюнхенский саммит: Европа ищет врага не в том полушарии

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что главной угрозой для Европы является не Россия, а ее собственная неспособность конкурировать с развивающимися экономиками Глобального Юга. Об этом 16 февраля он написал в своем Телеграм-канале

2026-02-16T10:40

2026-02-16T10:40

2026-02-16T10:40

новости

россия

запад

европа

олег дерипаска

мид

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075604808_0:21:2572:1467_1920x0_80_0_0_2981c1bfeab59d6de1ab481ef61e7f98.jpg

"Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света", — заявил Дерипаска. Поводом для такого вывода стали выступления западных политиков. В частности, глава МИД Швеции Мария Стэнергард призвала к усилению санкционного давления на Москву, включая полный запрет морских услуг для российского энергетического экспорта и эмбарго на импорт удобрений, выразив недовольство медлительностью ЕС. Американский сенатор Ричард Блументаль, в свою очередь, предложил сконцентрироваться на давлении на страны, продолжающие торговлю с Россией, выделив Китай и Индию. Дерипаска назвал такие подходы "абсолютно ошибочными", полагая, что они не учитывают реальный расклад сил в мировой экономике. Кроме того, бизнесмен затронул тему замороженных российских активов. Он повторил свою ранее высказанную позицию о необходимости жесткого наказания для тех, кто пытается ими распорядиться. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля.

россия

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, европа, олег дерипаска, мид, ес