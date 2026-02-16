https://ukraina.ru/20260216/myunkhenskiy-sammit-evropa-ischet-vraga-ne-v-tom-polusharii-1075662422.html
Мюнхенский саммит: Европа ищет врага не в том полушарии
Мюнхенский саммит: Европа ищет врага не в том полушарии - 16.02.2026
Мюнхенский саммит: Европа ищет врага не в том полушарии
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что главной угрозой для Европы является не Россия, а ее собственная неспособность конкурировать с развивающимися экономиками Глобального Юга. Об этом 16 февраля он написал в своем Телеграм-канале
"Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света", — заявил Дерипаска. Поводом для такого вывода стали выступления западных политиков. В частности, глава МИД Швеции Мария Стэнергард призвала к усилению санкционного давления на Москву, включая полный запрет морских услуг для российского энергетического экспорта и эмбарго на импорт удобрений, выразив недовольство медлительностью ЕС. Американский сенатор Ричард Блументаль, в свою очередь, предложил сконцентрироваться на давлении на страны, продолжающие торговлю с Россией, выделив Китай и Индию. Дерипаска назвал такие подходы "абсолютно ошибочными", полагая, что они не учитывают реальный расклад сил в мировой экономике. Кроме того, бизнесмен затронул тему замороженных российских активов. Он повторил свою ранее высказанную позицию о необходимости жесткого наказания для тех, кто пытается ими распорядиться. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля.
"Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света", — заявил Дерипаска.
Поводом для такого вывода стали выступления западных политиков. В частности, глава МИД Швеции Мария Стэнергард призвала к усилению санкционного давления на Москву, включая полный запрет морских услуг для российского энергетического экспорта и эмбарго на импорт удобрений, выразив недовольство медлительностью ЕС.
Американский сенатор Ричард Блументаль, в свою очередь, предложил сконцентрироваться на давлении на страны, продолжающие торговлю с Россией, выделив Китай и Индию. Дерипаска назвал такие подходы "абсолютно ошибочными", полагая, что они не учитывают реальный расклад сил в мировой экономике.
Кроме того, бизнесмен затронул тему замороженных российских активов. Он повторил свою ранее высказанную позицию о необходимости жесткого наказания для тех, кто пытается ими распорядиться.
"Наказание должно включать не только тюремные сроки, но и конфискацию имущества", — подчеркнул он, добавив, что замороженной суммы хватило бы для развития Сибири, и предложил при необходимости привлечь к делу юристов из западных стран.