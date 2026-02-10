https://ukraina.ru/20260210/stankevich-pro-udary-po-energetike-ukrainy-my-prodolzhim-okazyvat-davlenie-na-vsu-1075442049.html

Станкевич про удары по энергетике Украины: "Мы продолжим оказывать давление на ВСУ"

Станкевич про удары по энергетике Украины: "Мы продолжим оказывать давление на ВСУ"

Передышки в ударах по украинской энергетики могут обернуться новой агрессией Киева. Россия усвоила уроки прошлого и теперь будет оказывать на противника только последовательное и системное давление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич

Комментируя перерывы в ударах по объектам украинской инфраструктуры, депутат высказал личную позицию. "Напомню, что данный вопрос не находится в зоне моей ответственности. Я могу лишь поделиться своим мнением", — начал Станкевич, говоря о решениях, касающихся ударов.Он выразил главную озабоченность. "Мне бы не хотелось, чтобы это послужило поводом, который позволит Украине взять очередную передышку, а потом она, как откормленная бешеная собака, опять начнет на нас "бросаться", — заявил депутат.Станкевич напомнил о прежней реакции властей Украины на гуманитарные инициативы России. "К сожалению, мы уже видели, как в Киеве реагировали на наши жесты доброй воли", — констатировал он.По мнению парламентария, этот опыт должен быть учтён. "В то же время, я убежден, что выводы из предшествующих аналогичных событий нами сделаны. Мы продолжим оказывать последовательное давление на ВСУ, и оно будет носить системный характер", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Вера Кузьмина: Украинец убил русского в себе и в других, а теперь пытается уничтожить саму Россию" на сайте Украина.ру.

