Вера Кузьмина: Украинец убил русского в себе и в других, а теперь пытается уничтожить саму Россию

Понятно, что пока с украинцами говорить не о чем – надо побеждать. Но о том, что будет потом, надо думать уже сейчас. Я часто слышу точку зрения, что мы должны украинцам что-то предлагать, влиять и чуть ли не воспитывать. Нет. Мы должны помнить определенные вещи

2026-02-01T06:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель телеканала "ТВ Центр", лауреат премии Правительства РФ в области СМИ, автор документального фильма о предыстории украинского конфликта "Убить русского в себе" Вера Кузьмина- Вера, в нашем политическом словаре есть термины "СВО", "вооруженный конфликт", "противостояние". Но если речь идет об информационной составляющей, то мы прямо говорим про информационную войну. Как вы считаете, эту информационную войну с Украиной мы выигрываем, ведем на равных или все-таки проигрываем?- К сожалению, пока точно не выигрываем. Кто бы что ни говорил, мы умеем в информационные войны. Но мы поздно являемся на поле боя и даем противнику гандикап, которым он активно пользуется. Более того, мы все время стараемся говорить с определенным кругом лиц: либо с элитами, либо с теми, кто интересуется вопросом. На самом деле таких людей не так много. Информационная война должна в первую очередь затрагивать тех, кого в советское время называли "широкими народными массами". А мы с ними говорить не очень любим.- Вы имеете в виду украинское или российское общество?- И российское, и украинское. У нас часто есть разрыв между повесткой рядового гражданина с его чисто бытовыми проблемами и правильными вещами, которые мы часто слышим из СМИ. И вот в эту нишу как раз влезают наши враги. Приведу глупенький и пошленький пример, который, тем не менее, говорит о многом.У меня есть несколько знакомых, которые до определенного момента не интересовались политикой вообще. Дача, кошки, вышивки – сугубо мирная жизнь. Еще они любили женские форумы в духе: "Я любила, она отбила, как вернуть". И как-то раз одна психологическая гуру им ответила: "Зачем тебе это нужно? Это как знамя над Рейхстагом. Ничего не решает, но два полка положишь". То есть вряд ли простые люди пойдут читать книги и смотреть документальные фильмы об истории. Но вот эта фраза про бессмысленность знамени над Рейхстагом у них в голове отложилась.И таких ниш, которые мы считаем незначительными и ненужными – "тьмы, и тьмы, и тьмы". А противник с ними работает. Когнитивные войны – это именно поведенческие войны. И сам факт того, что СВО приходится проводить горячими методами, говорит о том, что идеологическую войну мы проводим не так успешно, как хотелось бы.Понятно, что сейчас российских журналистов не пустят на Украину. Понятно, что сейчас говорить не о чем – надо побеждать. Но о том, что будет потом, надо думать уже сейчас. Я часто слышу точку зрения, что мы должны украинцам что-то предлагать, влиять и чуть ли не воспитывать. Нет. Мы должны помнить определенные вещи.Единственное общение с украинцами сегодня возможно только в интернете на платформе типа "Чат-рулетка". Нашу точку зрения там отстаивают только частные люди, а с их стороны работают профессионалы. Они создают целый корпус мемов, которые, в отличие от фейков, разоблачить очень трудно.Наиболее распространенный мем такой: "Я всю жизнь любил Россию, но теперь я ее ненавижу, потому что она на меня напала". То есть мы имеем дело с кугуцкой психологией: "Есть только мой маеток. Я знать не хочу о том, что происходило за его стенами. Прилетело ко мне – вы все сволочи". Они явно не интересовались политикой, когда Порошенко* говорил: "Ваши дети будут сидеть в подвалах". А ведь СВО началась в том числе потому, что украинцы сами проголосовали за президента, который хотел, чтобы наши дети (Украина сама доказала всем, что Донбасс ничем не отличается от Курска и Белгорода) сидели в подвалах. И они спрашивают: "А нас-то за что?", потому что не понимают, что если прилетело сюда, то прилетит и туда.Повторюсь, у них этой связки нет. Она и не возникает.- Вы затронули тему "Чат-рулетки" и других нетрадиционных способов общения с украинской аудиторией. Вы их для себя как-то систематизируете? Боюсь, что о деятельности на этом направлении очень многие из тех, от которого зависит принятие ключевых решений, просто не знают.- Не знают и не хотят знать.Украинство – это не национальная черта, а партийное сектантство. У нас таких "украинцев" тоже на 100 лет вперед припасено. Когда в 1939 году Шульгин написал статью "Украинствующие и мы", он имел в виду не Киев, а всех подряд. И надо признать, что эта система работает.Они запретили определенный пласт информации, и его не стало. Теперь в этом информационном пузыре осталось только то, что нужно тем, кто запрещает. Не будет никто прорываться через эти заслоны. Они будут жить в этом пузыре.Что с этим делать? В Великую Отечественную войну нашли, что с этим делать.Когда после Сталинградской битвы запустили радиостанцию, на которой работал в том числе Паулюс, в Германии она была запрещена. За ее прослушивание были жесткие репрессии. Но там в конце каждой передачи зачитывали списки пленных. А поскольку в Германии про поражение под Сталинградом не говорили вообще, и семьи военнослужащих не знали, что случилось с их близкими, они вынуждены были слушать эту передачу до конца, чтобы узнать о судьбе своих.Помогло/не помогло – не знаю. Но это однозначно помогло обойти этот запрет на прослушивание. Хочешь/не хочешь, а до конца дослушаешь. И когда рядом с окопами мимо окопов ездил метроном с громкоговорителем и включал запись типа: "Каждые 10 секунд на Восточном фронте гибнет столько-то немецких солдат", на психику личного состава врага это тоже действовало.Повторюсь, методы есть, потому что люди не меняются. С той стороны этим занимаются боевые психологи. Они изучают, как будет проходить принятие решений в состоянии неизвестности, в состоянии большого количества выбора и в состоянии очень небольшого количества выбора. И выясняется, что человеку проще отказаться от большого количества выбора, потому что это давит на психику, и принимать решения из двух вариантов: "Я за Россию" или "Я против России".А мы все время предлагали украинцам огромное количество выбора. "А хотите в ЕАЭС?", "А хотите в ШОС?" или "А хотите в Евросоюз? Только с нами, пожалуйста, поддерживайте нормальные отношения". Чем это закончилось? Украинцы ответили: "Мы вообще выбирать не хотим. Мы не с вами".Причем проявляться это начало не в 2014 году.Без ложной скромности скажу, что когда еще в 2008 году я снимала фильм "Убей русского в себе", я впервые использовала термин АнтиРоссия. Мне уже тогда было понятно: сначала русского убивают в себе, потом – в других, потом стараются убить Россию. И когда я показала этот фильм своему редактору, он очень удивился: "Фашизм на Украине? Да ты сгущаешь краски. Этого не может быть".- То есть то, что на Украине фашизм, вы чувствовали уже тогда?- Это не просто чувствовалось. Тогда еще можно было поехать во Львов и взять интервью у Юрия Шухевича. Это был слепенький дедушка. Причем соседи рассказывали, что этот слепенький дедушка не любит собак и любит в них пострелять. И вот он говорил о том, как подвигал своих соотечественников отстаивать украинские интересы в Чечне, Абхазии и Южной Осетии. Я у него прямо спросила: "А какие могут быть национальные интересы у Украины в Чечне, Абхазии и Южной Осетии?". И он мне прямо на камеру отвечает: "Убивать русских".- Их же тогда считали "одиозными личностями, которые не определяют политику Украины". Это было нашей ошибкой.- Вот именно. Нам казалось, что их мало и что они ни на что не влияют. Да еще как влияют. Тогда же еще смеялись над выходцами с западной Украины, которые занимались гуманитарной сферой, в то время как "серьезные дядьки с Юго-Востока взяли под контроль "трубу" и нефтянку". Но оказалось, что они сделали гораздо больше, чем серьезные дядьки с "трубой".- Мне есть, что сказать на эту тему. Я помню, как меня, в ту пору директора одного украинского телеканала, уничтожал Совет по телевидению и радиовещанию за то, что у нас в эфире было слишком много русского языка. Слишком много – больше 1%.- Конечно. Это еще в советской Украине было. Судоплатов в своих мемуарах рассказывает интереснейшие вещи, как последних бандеровцев добивали. Можно перевести на сегодняшний день. Последний бандеровский отряд ушел сначала в Чехию, потом – в Германию, а потом – в Лондон, где их обучали диверсионным работам. Этот отряд ликвидировали, а его главаря допрашивают в тюрьме МГБ в 1951 году.Этого главаря удивило, что в тюрьме стоял телевизор. Но еще больше его удивило, что по телевизору показывали оперу "Богдан Хмельницкий" из Большого театра на украинском языке, чего не было ни в Чехии, ни в Германии, ни в Лондоне. Его отвезли в советскую Украину, чтобы показать, что это не то, что он себе представлял.Главарь жил под надзором, гулял по улицам, а потом сбежал. Тем не менее, через какое-то время от вернулся и сдался сам. "Я пошел по адресам и явкам, которые вам не сказал на допросе. На самом деле их и не существовало. Это нужно было, чтобы получить финансирование от Лондона".И в конце у Судоплатова есть такое замечание, сделанное в 1992 году. "Вся эта цветущая советская Украина стала независимой, потому что ни с одной другой республикой больше так не цацкались".Повторюсь, сейчас все то же самое. Просто надо уметь этим пользоваться.- В качестве доказательства ваших слов про "цацкались". Как житель Донецка 1970х годов я прекрасно помню, что все вывески в нашем русскоговорящем городе были на украинском языке. "Взуття", "Перехiд", "Хлiб". Украинизация Донецка шла уже тогда.- Да я сама "Трех мушкетеров" и "Собаку Баскервилей" впервые прочитала на украинском, потому что в Москве на русском языке эти книги было не достать.Конечно, наши противники еще в 1923 году неслучайно открыли "Институт создания языка", рассуждая так: "Пусть украинский язык сейчас корявый, зато потом он приведет к формированию украинской нации". Но не надо с водой выплескивать ребенка. То, что наши небратья называют "суржиком" — это диалект, который делает русский язык красочнее и богаче. Гоголевский Вакула летал в Петербург не за сапогами, кедами и лабутенами, а за черевичками. Это как с особенностями Сибири. У Виктора Астафьева есть книга "Затеси". Не зарубки, не заметки, не записки, а именно затеси.Понятно, что сейчас невозможно смешивать два ремесла: воевать и пытаться влиять. Сейчас уже надо бить по сопатке лопатой, а не выяснять, почему же украинцы так поступили. А что будет после победы – тут уже надо думать, на каком языке говорить, с кем и как.Я считаю, что на малороссийском. Надо возрождать Малороссию как часть большой России со своими языковыми и культурными особенностями. Да хоть с кухней со своей. Потому что нельзя взять и сразу все это перечеркнуть.- Вы сказали, что когда идет горячая фаза войны, то цацкаться с украинской аудиторией не надо. Правильно ли я понимаю, что мы на Украине должны обращаться только к сторонникам России?- Нет. Общаться нужно всегда и со всеми. Вопрос в том, как общаться. Раньше мы всем пытались понравиться. Считалось, что мы должны были предложить какой-то вариант развития. "Ну вы, пожалуйста, извините, что мы ваш большой брат". Да с чего вдруг? Мы такая же часть Русского мира, как Украина и Белоруссия. Произошла ситуация, когда убивают наших людей. За это мы не должны извиняться. Мне глубоко наплевать, что было в голове у украинских артиллеристов, из-за которых оторвало ноги Кристине Жук и ее грудному ребенку. А потом уже можно будет выяснять, кто, как писал Шульгин, "честные и незнающие", кто откровенные фанатики, а с кем еще из молодого поколения можно работать.- У меня большой скепсис именно в отношении молодого поколения. Люди моего возраста еще могут здоровые отношения в Советском Союзе. А те, кто рос в этой Украине, на мой взгляд, давно потеряны.- Понятно, что у тех всушников, которые кричат "Русские не сдаются", перестройка в мозгах слишком далеко зашла. Но не надо делать вид, что у нас ничего не получится. Получится. В 1990е годы нам тоже казалось, что с русские не смогут жить в мире с чеченцами. А теперь на бетонных ограждениях в Мариуполе пишут "Ахмат Сила". Тогда это невозможно было представить.А ГДР? Казалось бы, Восточная Пруссия – оплот немецкого милитаризма во главе с Гитлером. Но восточные немцы оказались самими преданными союзниками СССР, пока сам СССР их не предал.Я могу еще привести пример из истории после разделов Речи Посполитой, когда часть Волыни и современной Белоруссии перешла в состав Российской Империи.Там униатская религия была одной из главенствующих. Это не нравилось Петербургу. Но было принято решение, что мы ни на кого не давим. Поэтому сначала инициировали дискуссию внутри самих униатов в духе "Нам надо еще больше латинизировать обряды или все-таки искать византийские корни?". В этой дискуссии они между собой перепугались. И та часть, которая за Византию, стала пугать оппонентов: "А мы сейчас вообще в православие уйдем". То есть окошко Овертона уже открылось. А потом по распоряжению Ватикана их признали отдельной церковью. Правда, Ватикан потом очухался, но было уже поздно.Потом у местного духовенства возникли опасения, что их заставят носить бороды и неприемлемое для них церковное облачение. Поэтому было принято решение запретить носить бороды без высочайшего соизволения – только за особые заслуги.И все. Никакой униатской церкви в Российской Империи не было до определенного момента. А Волынь стала территорией, на которой была самая большая организация "Черной сотни".В общем, есть у нас методы против Кости Сапрыкина. Надо просто не бояться ими пользоваться.- Мы с вами обсуждали недостатки российской информационной политики по Украине. При этом вы привели очень хороший пример с "Чат-рулеткой", о которой я даже не задумывался. Может быть, вы вспомните еще какой-то удачный опыт из новейшей истории, который следовало бы масштабировать?- Весь процесс возвращения Крыма – это удачный пример работы в том числе информационных технологий. Никакого Крыма не было бы, если бы там не открывались филиалы МГУ, не приходили русские книги и не проводились русские фестивали. В конце концов, это территория, откуда пошло русское православие. Об этом тоже помнили. А там, где все отдали на откуп "просветителям" с западной Украины, ничего не получилось.В 2014-2015 году Владимира Путина на большой пресс-конференции прямо спросили: "Почему мы остановились у Перекопа и не пошли дальше?". Он прямо ответил: "А нас там ждут?". А сейчас ситуация изменилась.Конечно, новые регионы не подлежали мобилизации в 2022 году. Но они сами создали добровольческий батальон имени Павла Судоплатова и назвали в честь Судоплатова улицу, которая ранее носила имя Донцова. Это уже много.- Вы еще активно интересуетесь историей Донбасса с 2014 года и по сей день. За это вам низкий поклон. Но мне как дончанину все же кажется, что в 2014-2015 годах мы могли бы присоединить большую часть Украины с меньшими военными и политическими потерями.- Я сама на эту тему долго думала. В то время я сама снимала митинги в Харькове, где кричали: "Харьков – русский город". Про 300 запорожцев мы тоже помнили. Но я все время задаю себе вопрос: "Я видела всю картину? Или только то, что хотела видеть". В том же Харькове я лично видела, где чуть поодаль от пророссийского митинга собралась огромная толпа с пятиметровым транспарантом "Украина по над усе". Никто не пытался их остановить. Милиция шла сзади и махала касками как корзинками для грибов.Да, в Одессе были люди на Куликовом поле. 500 человек сожгли 5 тысяч. Но в этот момент в городе было 250 тысяч мужского населения. И если ты узнаешь, что 5 тысяч отморозков загнали в здание 500 человек и жгут живьем, какие-то человеческие инстинкты у тебя должны были включиться. Ты возьмешь дубинки и лопаты и пойдешь их спасать. Почему этого не было?Одесситы на это отвечают: "Ты не понимаешь, все уехали на майские праздники". Не понимаю. В Крыму на случай, если к ним приедут "поезда дружбы", была четкая договоренность: "Ты предупреждаешь этого, я предупреждаю вот этого, встречаемся там-то". Одесситы думали, что их это не коснется? Это как так?Кроме того, Крым – это еще и пример, когда с международной точки зрения комар носа не подточит. Верховный Совет Крыма был единственной действующей властью, которая была на стороне народа. А в Донецке элиты так себя не повели. Ахметов пять минут поговорил с Нуланд и сказал: "Слава Украине". Просто дончане поднялись, поэтому так получилось. И в Харькове Кернес лично флаги срывал.Я не говорю, что не надо было начинать СВО в 2014 году. По-человечески мне тоже хочется возмутиться: "Ну что мы тянули? Надо было сразу". Я просто имею в виду, что эти психологические моменты тоже надо было учитывать. Мы бы пришли, а эти люди нам бы потом предъявляли претензии: "Вы убили нашу мечту про Европу с молочными реками и кисельными берегами".И это я еще не берусь судить о том, выдержала бы наша экономика в 2014 году западные санкции образца 2022 года.- Вернемся к вашему журналистскому опыту. Очевидно, что вы на нашей стороне. А все ли работники российских СМИ на нашей стороне? Может быть, есть люди, которые, мягко говоря, ждут изменения ситуации?- Я в начале беседы уже говорила, что украинство – это не про национальность, а про партийность. Почему мне всегда была интересна Украина? Не только потому, что это часть русской культуры и у меня там куча родственников. Украина – это вариант реализации всех посылов, о которых все время говорила наша либеральная светлоликая общественность.Кто на Украине герой? Бандера. Так в России кое-кто тоже говорил, что надо сделать героем Власова. А кто сказал фразу: "На Украине белые хатки, а в России серые избы. Границу между ними даже с самолета видно"? Не украинцы. Это была одна российская писательница, у которой книги в магазинах лежат на самых видных местах.У нас тоже хватает людей, которые считают себя в праве казнить и миловать. Их у нас на 100 лет вперед припасено. Просто на Украине это привело совсем уж радикальную форму: "Мы украинцы, мы генетически лучше. Мы независимые, а вы рабы".К сожалению, российские либералы до сих пор имеют вес. После начала СВО был скандал, когда донецкого поэта не пустили в Москве на фестиваль "Нон Фикшн".Когда идет война, положительные моменты найти сложно. Ни один нормальный человек этому радоваться не будет. Но меня радует, что после 24 февраля этот нарыв прорвался. Полутонов стало меньше. Стало хорошо видно, кто есть кто. Кто отправляет помощь в Донбасс и вооруженным силам, а кто "заходит не в ту дверь".- Как вы относитесь к слову "пропагандист", которое сегодня имеет отрицательную коннотацию?- Отрицательная коннотация этого слова – это тоже часть информационной войны. На самом деле "пропаганда" – это распространение. Я распространяю точку зрения моего государство. Почему я должна за это извиняться? В России вот так: "Если вы убиваете наших, "Орешник" прилетит к вам". Да, у меня есть много вопросов к действующей власти. Но если я распространяю такую же точку зрения, которой придерживаются многие мои товарищи, мне не стыдно считаться пропагандистом.* внесён в РФ в список террористов и экстремистов

