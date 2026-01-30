https://ukraina.ru/20260130/nelzya-pozvolit-otkormlennoy-sobake-nas-kusat-yuriy-stankevich-ob-energeticheskom-peremirii-s-1075028402.html

Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной

Украинский режим пытается делать хорошую мину при плохой игре. Но Европа мечется, не желая решать энергетический коллапс на Украине, потому что не понимает, зачем бросать деньги в бездну. У России один путь — учесть ошибки прошлого и окончательно парализовать энергетику Украины, тем самым разрушив кровеносную систему всего организма.

интервью

энергетика

украина

россия

европа

юрий станкевич

дональд трамп

дмитрий песков

госдума

запорожская аэс

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич.Москва согласилась на просьбу Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров, сообщил 30 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— Юрий Аркадьевич, во время последних наших ударов по энергетике был нанесен удар по Киевской подстанции на 750 КВт, которая обеспечивала переток энергии от АЭС к энергетике Киева. Верно ли говорить, что мы нащупали одну конкретную точку, куда продолжим бить дальше?— На мой взгляд, так говорить не совсем верно. Потому что, во-первых, мы не знаем как следует эти точки; во-вторых, при всей сложности энергосистемы нужно понимать, что в любой стране мира эта отрасль работает по единым законам. Энергетика Украины — это часть единой энергетической системы, которая была создана в период Советского Союза.Все, что происходило последние 30 лет на Украине, — это лишь "проедание" советского наследства. А сегодняшнее внимание [западного сообщеcтва] к атомной энергетике Украины продиктовано тем, что на трех АЭС, которые функционируют там, вырабатывается около половины всей электроэнергии. Другая часть — импортируется. Поэтому действия наших вооруженных сил говорят о том, что у нас есть ресурсы нанести невосполнимый урон украинской энергетике, который приведет к окончательному краху не только экономики, но и страны в целом.То есть сейчас мы должны окончательно парализовать энергетику Украины, понимая, что это кровеносная система экономического организма. Нет энергетики — нет жизни, особенно в зимних суровых условиях, при отсутствии отопления, и так далее. Думаю, это прекрасно понимают и те люди, которые сегодня стоят у власти в Киеве и их патроны из европейских и иных государств.— Тем не менее власти Украины преуменьшают энергетическую проблему для внутренней пропаганды и одновременно преувеличивают проблему в закрытой аналитике — чтобы выбить из Европы больше денег. Но европейские страны отказались помогать Украине восстанавливать энергетику. Почему?— Ключевое слово в вашем вопросе, на мой взгляд, "пропаганда". Сложившаяся в энергетике ситуация подводит нынешний украинский режим к необходимости делать хорошую мину при плохой игре.Что касается отсутствия каких-то осязаемых решений со стороны Европы — думаю, метания еврочиновников, их попытки заигрывать с США, внезапные дискуссии о необходимости восстановления отношений с Россией говорят о том, что они не понимают, каким будет будущее Украины, даже в краткосрочной, я уж не говорю про долгосрочную перспективу. Как далеко продвинется Россия, придет ли дядя Сэм в желании что-то "скушать"?Указанные обстоятельства сдерживают Европу от дальнейшего вливания финансовых средств и оказания дополнительной поддержки Украине. Зачем просто так тратить деньги, направляя их в бездну, а потом отвечать за это перед своими налогоплательщиками?— Хорошо, а в каком направлении коммунальный коллапс в Киеве и других городах Украины может поменять политическую ситуацию вокруг украинского кризиса?— Очевидно, что киевская власть нервничает. На это указывают в том числе события, которые разворачиваются в Раде вокруг фигуры Тимошенко. Со стороны это кажется цирком. Но в своей совокупности это говорит о том, что рычаги реального влияния Киева, в том числе которые позволяли управлять экономическими процессами и нормализацией жизни в стране — они все сильнее ослабевают.Поэтому, конечно, отсутствие устойчивой работы энергетического комплекса и, как следствие, нехватка тепла в домах граждан Украины порождает дополнительное напряжение у них. То есть котел закипает все сильнее, и все сложнее удерживать крышку на нем. Я уверен, что ситуация вокруг энергетики на Украине — не последний аргумент, который используется в том числе на переговорных треках, включая и дискуссии, которые прошли в Абу-Даби.— Ранее Россия предлагала энергетическое перемирие, Зеленский отказался от него. Позже Трамп попросил Москву воздержаться от ударов по Украине, и 30 января Россия подтвердила решение сохранять тишину до 1 февраля. Как прокомментируете это?— Напомню, что данный вопрос не находится в зоне моей ответственности. Я могу лишь поделиться своим мнением. Мне бы не хотелось, чтобы это послужило поводом, который позволит Украине взять очередную передышку, а потом она, как откормленная бешеная собака, опять начнет на нас "бросаться". К сожалению, мы уже видели, как в Киеве реагировали на наши жесты доброй воли.В то же время, я убежден, что выводы из предшествующих аналогичных событий нами сделаны. Мы продолжим оказывать последовательное давление на ВСУ, и оно будет носить системный характер.— Новороссия тем временем развивается, несмотря на все трудности и попытки противника внести сумбур в интеграцию исторических регионов в экономику и промышленность РФ. Отсюда вопрос: может ли Запорожская АЭС за счет своей энергии восстановить промышленный потенциал Днепропетровска и Кировограда?— С вашего позволения, я чуть загляну в историю. СССР, а за ним и его наследница Россия, являются одними из лидеров мировой энергетики. Запорожская АЭС — жемчужина в коллекции нашей энергетики, которая была создана в начале 70-х годов: первый блок, мощностью 6000 мегаватт введен в 1984 году. Это была самая сильная станция не только в Советском Союзе, но и в Европе, и до сих пор она входит в десятку самых мощных АЭС мира.Она обеспечивала устойчивую электроэнергию Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областям — это более 10 миллионов человек, можно представить, какой объем производства там сосредоточен и какие мощности необходимы. Поэтому, когда будут урегулированы вопросы на политическом уровне и принято решение о запуске Запорожской АЭС, которая сегодня находится в режиме "холодного останова", — это станет сильным импульсом для энергоснабжения регионов, для активного развития там промышленности и в целом инфраструктуры.— Потеря Донбасса в Великую Отечественную войну нанесла нам очень большой ущерб, поскольку лишила нас коксующегося угля для выплавки стали, поэтому советское руководство в первую очередь старалось его освободить. Как там с этим сейчас? На что мы можем сделать ставку в его послевоенном восстановлении?— На недавнем заседанием в Госдуме всем депутатам раздали красочное издание под названием "Сталинград. История битвы". Почему я это говорю? На страницах издания я еще раз ознакомился с содержанием знаменитого 227-го приказа Иосифа Сталина "Ни шагу назад", который был издан в самый разгар Сталинградской битвы.Так вот, напомню нашим читателям: в этом документе потеря Донбасса была отмечена как один из ключевых моментов, который нам не позволял дальше терять территории. Это подтверждает значение региона, которое он имел и имеет сейчас для экономики России. Это металлургия, машиностроение, угольная, химическая, нефтехимическая, легкая промышленность, судостроение, пищевое производство, и так далее.Поэтому коллегам из правительства, которые сегодня занимаются восстановлением исторических территорий, я бы на полном серьезе рекомендовал повесить транспарант, который станет лозунгом, со словами "Процветание Новороссии — дело нашей чести". Будем последовательно двигаться в этом направлении.— А у вас лично и у комитета по энергетике Госдумы России прорабатываются какие-то инициативы на этом направлении?— Анна, слово "прорабатывается", на мой взгляд, в данном контексте слишком робкое. Я бы усилил его, конечно, аргументированно. Напомню, что в апреле 2025 года правительством России была утверждена новая энергетическая стратегия на период до 2050 года. Это вектор развития основных наших отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в том числе электроэнергетики и теплоэнергетики.Конечно, исторические регионы и планы по их развитию, модернизации, по восстановлению там энергетической инфраструктуры являются неотъемлемой частью как упомянутой стратегии, так и иных документов государственного планирования. Практические шаги, которые сегодня предпринимаются правительством, министерствами в части формирования планов, привлечения инвестиций, определения технологий, оборудования, которыми необходимо обеспечить Новороссию, находятся на этапе активной реализации.Если мы говорим про Государственную Думу, то мы, соответственно, принимаем правовые решения, которые позволят всю промышленность, экономику, энергетическую инфраструктуру наших исторических регионов вовлечь в единое правовое пространство и создать условия для равномерного, я бы сказал даже опережающего, их развития. Идет активная работа.— А в целом наша энергетика сейчас в каком состоянии находится?— Энергетика находится в устойчивом состоянии, обеспечивает все потребности нашей экономики.Безусловно, наши оппоненты и враги прекрасно понимают, что топливно-энергетический комплекс России в силу своего масштаба на протяжении десятилетий являлся локомотивом ее экономики. Именно поэтому значительная часть санкционной лавины, которая обрушена на Россию, направлена против нефтяной и газовой отраслей России. Но с вызовами, как я сказал выше, мы справляемся.Понятно, что ситуация далека от идеальной, но, во-первых, у нас есть запас прочности; во-вторых, мы понимаем, что обладаем всеми видами природных ресурсов, которые необходимы для производства электроэнергии. Поэтому риски, что наша энергосистема будет подвергнута критическому воздействию, я в настоящее время не вижу.

украина

россия

европа

новороссия

донбасс

Анна Черкасова

Анна Черкасова

