Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075452658_158:20:813:389_1920x0_80_0_0_7ddaeec41edebc784f882d1a85e785e1.jpg

Подробнее об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист ливанского телеканала Al Mayadeen Шеайто Муссаллам. Первый раунд переговоров между США и Ираном, который прошел 6 февраля, не привел к видимым результатам, так как стороны сохраняют жесткие позиции. Президент США Дональд Трамп не отказывается от намерений ударить по Ирану, если тот не пойдет на уступки.- Господин Муссаллам, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в сложившейся обстановке?- Все проблемы на Ближнем Востоке провоцируют только США. Именно США первыми вышли из соглашения по иранской ядерной программе во времена первого президентского срока Трампа. Цель США не только Иран, а полный контроль над Ближним Востоком и его ресурсами. Хорошо известно, что стратегическое партнёрство с Ираном имеет очень большое значение для России с точки зрения логистики.За последнее время становится очевидным, что станы НАТО начинают окружать Россию со стороны Прибалтики, Черного моря, Азербайджана. Чтобы замкнуть это кольцо, осталось взять под контроль Иран. Поэтому США стараются разрушить эту страну, чтобы создать проблемы в том числе России. Исходя из этого, я думаю, что у американцев есть план, они не намерены останавливаться и продолжат нагнетать обстановку.Ситуация очень напоминает украинский конфликт. США только платят деньги, а воюют украинцы. Также и на Ближнем Востоке есть Израиль, который готов воевать. От США требуются только деньги. Решить вопрос мирным путем тяжело или невозможно. Штаты будут давить на Иран военными методами. Только если Иран будет согласен полностью сдаться и согласиться на американские условия, то есть прекратить отношения с Россией и закрыть коридор Север-Юг, войны удастся избежать.- Во время 12-дневной войны в июне прошлого года США были вынуждены отправить большое количество средств ПВО и ПРО Израилю, за счет чего пострадали поставки на Украину. Насколько важно для Трампа сейчас погасить конфликт на Украине, чтобы полностью сосредоточиться на проблеме Ближнего Востока?- Это будет тактический шаг. Трамп не собирается решать украинскую проблему. США выгодна эта война. Таким образом Трамп отвлекает Россию от проблем в других странах. Смотрите, Венесуэла уже почти стала проамериканской. Разрушены Ирак, Ливия, Сирия, Йемен. Все это друзья России, но Россия из-за войны на Украине не может заниматься другими вопросами. Поэтому вопрос мира на Украине американцы не стараются быстро решить. У США есть возможность и ресурсы вести такую игру.- МИД Украины жестко критиковал иранское руководство во время борьбы с массовыми протестами в Иране. Киев таким образом пытается заручиться поддержкой Трампа, сыграв в пользу американцев в ближневосточном конфликте?- Украинцы ведут себя как вассалы США в конфликте с Ираном. Мы не забыли, как украинцы помогали террористам в Мали и Сирии. Это задача украинского руководства. Народ Украины страдает и умирает ради США и Израиля. Поэтому украинские власти хотят показать, что готовы бороться везде.- Какие настроения по поводу украинского конфликта и взаимоотношений с Россией характерны для арабского мира?- Выпускники советских вузов, создали в арабских странах комитеты по поддержке России после начала спецоперации на Украине. Можно сказать смело, что 80% населения арабских стран поддерживают Россию, независимо от правящих режимов, в том числе проамериканских, в этих государствах.- С чем связана такая симпатия к России? Люди помнят, как Советский Союз помогал арабским государствам в борьбе с Израилем?- Не только. Еще во времена Российской империи Императорское православное палестинское общество построило 120 школ на Ближнем Востоке. И преподавание там велось на арабском языке во время османского ига, когда этот язык уничтожался. Люди помнят об этом. За тысячу лет отношений арабов с Россией не было конфликтов. Мы помним, что Россия часть Востока. Наши страны объединяет христианство и ислам, религии, которые берут свое начало на Востоке. И Россия защищает традиции, которые очень дороги нам. Мы считаем, что Россия ближе нам, чем Запад.- Эксперты отмечают, что сейчас на Ближнем Востоке формируются два центра силы во главе с Турцией и Израилем, которые будут противостоять друг другу. Что это значит для мира в регионе?- Это очень хороший вопрос. Три года назад в регионе было несколько важных игроков. Это Иран, Турция, Израиль. Иран понес большие потери в Сирии, в Ливане ослабла партизанская партия Хезболлы. На Ближнем Востоке остались Турция и Израиль. Они воюют между собой, чтобы больше захватить арабских территорий. К сожалению, арабские страны отказались от своего суверенитета и национальных интересов в пользу Турции и Израиля.Поэтому Израиль и Турция в конце концов столкнутся на Ближнем Востоке. Проблема в том, что это будет влиять на Россию. Поэтому, когда сирийская армия вернула контроль над курдскими районами, Россия поддержала Сирию. Если бы курды смогли отделиться и создать свое государство, тогда Израиль смог бы контролировать территорию от Каспийского до Средиземного моря.Американцы будут помогать Израилю. Сейчас намечаются новые коалиции Турции, Саудовской Аравии и Египта. Коалиция, которую создает Израиль очень странная: Израиль, ОАЭ и Азербайджан.- Какие задачи в связи с этим стоят перед российской дипломатией на Ближнем востоке, ведь Россия стремится сохранить партнерские отношения с Турцией и диалог с Израилем?- Глава МИД России Сергей Лавров отмечает, что необходимо создать Палестинское государство. После этого арабы договорятся с Израилем. Создание Палестинского государства разрушит американские планы. Планы США основаны на том, чтобы Израиль господствовал в регионе. Палестина ограничить возможности Израиля. Против создания Палестинского государства только США, Израиль и проамериканская часть Запада.Создание Палестинского государства не будет противоречить отношениям России и Израиля. Наоборот, это исполнение резолюции ОО 1947 года.- Но для России это будет означать серьезную конфронтацию с США в регионе.- Конечно. Без сдерживания США на Ближнем Востоке мира не будет. С Ближнего Востока может начаться третья мировая война. И на Ближнем Востоке можно решить все мировые вопросы. Все важные темы сконцентрированы именно там.Также на эту тему - Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа

