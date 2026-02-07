Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа - 07.02.2026 Украина.ру
Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа
Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа - 07.02.2026 Украина.ру
Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа
Миротворческая риторика Трампа по Украине и Ирану связана именно с публикацией “файлов Эпштейна”. Администрация Белого дома затаилась и ждет, как это дело переварит Америка. По Украине возможен секретный договор за кулисами.
2026-02-07T12:47
2026-02-07T12:54
интервью
иран
украина
дональд трамп
джеффри эпштейн
америка
пентагон
переговоры
ближний восток
сша
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев.В Маскате, столице Омана, завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике, сообщило IRIB. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.— Владимир Сергеевич, как вы оцениваете перспективы договориться у США с Ираном? Взял ли Трамп паузу в своем силовом давлении на республику? Или он действительно понимает, что провоцирует эскалацию военных действий в регионе?— Переговоры будут продолжены. Американцы, правда, подтянули все свои силы для удара по Ирану. Также есть ощущение, что и Иран может ударить по американским базам, по Израилю. То есть может начаться новая затяжная эскалация, к которой Пентагон не факт, что готов: все-таки логистика не самая ближняя. Америка в последнее время явно стремилась к молниеносным операциям.Однако носит ли отход Трампа от силового фактора тактический характер или это какой-то элемент стратегии, пока сказать сложно. На внутриполитическом и внешнем треках (Куба, Венесуэла, Украина) пока что все разговоры идут о мире. Более того, Трамп отправил в мусорную корзину договор СНВ-3, но при этом завел переговоры о новом соглашении — опять, так сказать, про мир.Поэтому в данном случае пауза в отношении Ирана, если так можно выразиться, будет тоже действовать. И, по моим ощущениям, ставка сделана на дипломатическое решение.Тут еще один важный момент. Самый главный фактор, ограничивающий американское военное присутствие на Ближнем и Среднем Востоке — это то, что авианосные группы, персонал американских военных баз не может находиться в постоянной боевой готовности. Это расслабляет армию.То есть, грубо говоря, если сегодня объявляется мобилизация, силы перебрасываются на участие в военных операциях — это одно. Ради этого они созданы. А сидеть в кабинах пилотов и ждать отдадут или нет тебе приказ — это расхолаживает вооруженные силы во всем мире. Америка не исключение.Поэтому Пентагон может сказать: давайте решайте — либо ведите переговоры, тогда значительную часть сил мы отожмем обратно; либо, если принято решение о военных действиях, давайте начинать их здесь и сейчас. Поэтому все, что нам предстоит сегодня выяснить, учитывая абсолютную непредсказуемость Трампа — на что он готов.— Вы упомянули Договор о ядерном сдерживании РФ и США, который закончился, и Трамп предложил договориться на эту тему по-новому. Это было продуманное или спонтанное решение?— Сложно сказать. Американцы, как я понимаю, ничего не подготовили, в Госдепе чехарда. Видимо, была идея отказаться от старого [договора] в пользу нового, но команда, которой поручили это сделать, ничего путного не подготовила.Государство Америка за всю историю давало стандарты долгосрочного, среднесрочного решения. Год назад в январе новая администрация пришла в Белый дом. Трамп сказал, что старый договор не нужен, потому что это должно быть новое соглашение — имени Трампа, а не Обамы. За этот срок могли бы что-то свежее подготовить, но ничего не сделано. И так на всех треках, в том числе на иранском — импровизация.Когда шли переговоры по ядерной сделке, согласно мемуарам Бернса, они длились с 2013 по 2015 год. Возможно, американская дипломатия этот опыт учитывает в переговорах с Ираном, хотя Трамп и не сторонник долгих переговоров. А с другой стороны, опыт Украины показывает, что кота за хвост можно тянуть долго.— Кстати, у меня создается впечатление, что все разговоры о желании Запада договориться по Украине — пыль в глаза. И они все-таки готовятся к войне с Россией. Что вы думаете об этом?— Я абсолютный пессимист, что касается мирного решения каких-то проблем. Здесь [в урегулировании украинского кризиса] никакого прогресса нет и быть не может. Позиции сторон диаметрально противоположны, и никто не считает необходимым сделать первый шаг навстречу.Российская сторона продолжает говорить, что наши условия не изменились. Украина живет по тому же принципу, потому что любого рода соглашение с Россией будет являться политическим концом для Зеленского и всей камарильи, которая за ним стоит. Это может тянуться еще долго, поэтому, повторюсь, считаю этот трек бесперспективным.А вот военные действия — другой вопрос. Они идут по своей логике, и, возможно, нам где-то стоит ускориться, а где-то поднажать. Военные действия могут двигаться по пути эскалации, но это военная логика.Максимум, что сегодня можно сделать — обратиться к опыту Молотова-Риббентропа.[Пакт Молотова-Риббентропа — договор о ненападении между СССР и Германией, подписанный 23 августа 1939 года в Москве наркомом иностранных дел СССР В.М. Молотовым и министром иностранных дел Германии И. фон Риббентропом. Включал секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе, включая Польшу, Прибалтику и Бессарабию.]То есть могут быть заключены какие-то секретные соглашения между сторонами. Но такие договоренности не имеют юридической силы. Возможны договоренности по сложной архитектуре: будет некая официальная озвучка — для того, чтобы каждая из сторон не потеряла свое лицо и могли сказать, что остались при своем. И будут и секретные приложения, в рамках которых, возможно, будет достигнут какой-то компромисс, о котором стороны на публику говорить не хотят.Кроме того, с киевской стороны прозвучало, что американцы готовы к 15 мая что-то заключить. Если исходить из этого у нас впереди еще три месяца потягивания кота за хвост.— Рейтинги Трампа между тем падают. Для переговорного трека и в целом для России это может иметь негативные последствия?— Это самый большой неопределенный фактор. Он несомненно связан с делом Эпштейна. Америка сейчас переваривает, обсуждает, анализирует преданные гласности файлы; именно они будут фактором, который может многое определять в будущем. С моей точки зрения, миротворческая риторика Трампа связана именно с публикацией “файлов Эпштейна”.Демократы к этому готовились, сегодня с их стороны идёт установка, что Трамп невменяемый президент. Это может побудить их оказывать на него давление, используя общественное мнение, импичмент объявить, и так далее. Также демократы решили сдать Клинтона (который стал балластом для Демпартии, мог бы исчезнуть с радаров американской политики, но все ещё хорохорится), видимо в обмен на Трампа, и будут активно раскручивать все, что связано с последним.Администрация Белого дома и Трамп затаились, ждут, как будет развиваться ситуация вокруг дела Эпштейна. Хотя многие, самые опасные файлы, все-таки были скрыты, выброшенной в публичное поле информации достаточно для зацепки, раскрутки, переваривания американской общественностью и политическими игроками.Поэтому, что называется, миролюбие, более сегодня востребовано и более понятно для людей, потому что оно работает на фактор адекватности. Дескать, я, Трамп, выступаю за мир — значит, адекватен. Силовой же сценарий говорит об обратном.
иран
украина
америка
ближний восток
сша
Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа

12:47 07.02.2026 (обновлено: 12:54 07.02.2026)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВладимир Васильев интервью
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Миротворческая риторика Трампа по Украине и Ирану связана именно с публикацией “файлов Эпштейна”. Администрация Белого дома затаилась и ждет, как это дело переварит Америка. По Украине возможен секретный договор за кулисами.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев.
В Маскате, столице Омана, завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике, сообщило IRIB. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.
— Владимир Сергеевич, как вы оцениваете перспективы договориться у США с Ираном? Взял ли Трамп паузу в своем силовом давлении на республику? Или он действительно понимает, что провоцирует эскалацию военных действий в регионе?
— Переговоры будут продолжены. Американцы, правда, подтянули все свои силы для удара по Ирану. Также есть ощущение, что и Иран может ударить по американским базам, по Израилю. То есть может начаться новая затяжная эскалация, к которой Пентагон не факт, что готов: все-таки логистика не самая ближняя. Америка в последнее время явно стремилась к молниеносным операциям.
Однако носит ли отход Трампа от силового фактора тактический характер или это какой-то элемент стратегии, пока сказать сложно. На внутриполитическом и внешнем треках (Куба, Венесуэла, Украина) пока что все разговоры идут о мире. Более того, Трамп отправил в мусорную корзину договор СНВ-3, но при этом завел переговоры о новом соглашении — опять, так сказать, про мир.
Поэтому в данном случае пауза в отношении Ирана, если так можно выразиться, будет тоже действовать. И, по моим ощущениям, ставка сделана на дипломатическое решение.
Тут еще один важный момент. Самый главный фактор, ограничивающий американское военное присутствие на Ближнем и Среднем Востоке — это то, что авианосные группы, персонал американских военных баз не может находиться в постоянной боевой готовности. Это расслабляет армию.
То есть, грубо говоря, если сегодня объявляется мобилизация, силы перебрасываются на участие в военных операциях — это одно. Ради этого они созданы. А сидеть в кабинах пилотов и ждать отдадут или нет тебе приказ — это расхолаживает вооруженные силы во всем мире. Америка не исключение.
Поэтому Пентагон может сказать: давайте решайте — либо ведите переговоры, тогда значительную часть сил мы отожмем обратно; либо, если принято решение о военных действиях, давайте начинать их здесь и сейчас. Поэтому все, что нам предстоит сегодня выяснить, учитывая абсолютную непредсказуемость Трампа — на что он готов.
Владимир Васильев
9 ноября 2022, 19:21
Владимир Васильев: кто онНаучный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук
— Вы упомянули Договор о ядерном сдерживании РФ и США, который закончился, и Трамп предложил договориться на эту тему по-новому. Это было продуманное или спонтанное решение?
— Сложно сказать. Американцы, как я понимаю, ничего не подготовили, в Госдепе чехарда. Видимо, была идея отказаться от старого [договора] в пользу нового, но команда, которой поручили это сделать, ничего путного не подготовила.
Государство Америка за всю историю давало стандарты долгосрочного, среднесрочного решения. Год назад в январе новая администрация пришла в Белый дом. Трамп сказал, что старый договор не нужен, потому что это должно быть новое соглашение — имени Трампа, а не Обамы. За этот срок могли бы что-то свежее подготовить, но ничего не сделано. И так на всех треках, в том числе на иранском — импровизация.
Когда шли переговоры по ядерной сделке, согласно мемуарам Бернса, они длились с 2013 по 2015 год. Возможно, американская дипломатия этот опыт учитывает в переговорах с Ираном, хотя Трамп и не сторонник долгих переговоров. А с другой стороны, опыт Украины показывает, что кота за хвост можно тянуть долго.
— Кстати, у меня создается впечатление, что все разговоры о желании Запада договориться по Украине — пыль в глаза. И они все-таки готовятся к войне с Россией. Что вы думаете об этом?
— Я абсолютный пессимист, что касается мирного решения каких-то проблем. Здесь [в урегулировании украинского кризиса] никакого прогресса нет и быть не может. Позиции сторон диаметрально противоположны, и никто не считает необходимым сделать первый шаг навстречу.
Российская сторона продолжает говорить, что наши условия не изменились. Украина живет по тому же принципу, потому что любого рода соглашение с Россией будет являться политическим концом для Зеленского и всей камарильи, которая за ним стоит. Это может тянуться еще долго, поэтому, повторюсь, считаю этот трек бесперспективным.
А вот военные действия — другой вопрос. Они идут по своей логике, и, возможно, нам где-то стоит ускориться, а где-то поднажать. Военные действия могут двигаться по пути эскалации, но это военная логика.
Максимум, что сегодня можно сделать — обратиться к опыту Молотова-Риббентропа.
[Пакт Молотова-Риббентропа — договор о ненападении между СССР и Германией, подписанный 23 августа 1939 года в Москве наркомом иностранных дел СССР В.М. Молотовым и министром иностранных дел Германии И. фон Риббентропом. Включал секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе, включая Польшу, Прибалтику и Бессарабию.]
То есть могут быть заключены какие-то секретные соглашения между сторонами. Но такие договоренности не имеют юридической силы. Возможны договоренности по сложной архитектуре: будет некая официальная озвучка — для того, чтобы каждая из сторон не потеряла свое лицо и могли сказать, что остались при своем. И будут и секретные приложения, в рамках которых, возможно, будет достигнут какой-то компромисс, о котором стороны на публику говорить не хотят.
Кроме того, с киевской стороны прозвучало, что американцы готовы к 15 мая что-то заключить. Если исходить из этого у нас впереди еще три месяца потягивания кота за хвост.
Дмитрий Краснов интервью - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
5 февраля, 11:32
Дмитрий Краснов: Гротескный фюрер пошел на переговоры по Украине, пойдет и на вывод ВСУ из ДонбассаЗеленский и русофобия получили второй щелчок по лбу. Пока Европа пытается застолбить украинские территории под потенциальный грабёж, Россия ударила кувалдой по русофобской пропаганде — когда сдержанно подтвердила энергетическое перемирие с Украиной.
— Рейтинги Трампа между тем падают. Для переговорного трека и в целом для России это может иметь негативные последствия?
— Это самый большой неопределенный фактор. Он несомненно связан с делом Эпштейна. Америка сейчас переваривает, обсуждает, анализирует преданные гласности файлы; именно они будут фактором, который может многое определять в будущем. С моей точки зрения, миротворческая риторика Трампа связана именно с публикацией “файлов Эпштейна”.
Демократы к этому готовились, сегодня с их стороны идёт установка, что Трамп невменяемый президент. Это может побудить их оказывать на него давление, используя общественное мнение, импичмент объявить, и так далее. Также демократы решили сдать Клинтона (который стал балластом для Демпартии, мог бы исчезнуть с радаров американской политики, но все ещё хорохорится), видимо в обмен на Трампа, и будут активно раскручивать все, что связано с последним.
Администрация Белого дома и Трамп затаились, ждут, как будет развиваться ситуация вокруг дела Эпштейна. Хотя многие, самые опасные файлы, все-таки были скрыты, выброшенной в публичное поле информации достаточно для зацепки, раскрутки, переваривания американской общественностью и политическими игроками.
Поэтому, что называется, миролюбие, более сегодня востребовано и более понятно для людей, потому что оно работает на фактор адекватности. Дескать, я, Трамп, выступаю за мир — значит, адекватен. Силовой же сценарий говорит об обратном.
Трамп не блефует, и нанесет военный удар по Ирану. Сейчас он рассматривает разные варианты масштаба иранской спецоперации: от кратковременной, как было сделано летом 2025 года, до более сложной. Он все же склоняется ко второму варианту. Об этом в интервью Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс.
Больше материалов по теме:
ИнтервьюИранУкраинаДональд ТрампДжеффри ЭпштейнАмерикаПентагонпереговорыБлижний ВостокСШАмирный пландемократыЯдерное оружиеСНВ-3СВОпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозы
 
