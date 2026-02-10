https://ukraina.ru/20260210/rossiya-voyuet-za-svobodnykh-lyudey-ssha-ne-platyat-dolgi-i-provotsiruyut-napryazhnnost-itogi-10-fevralya-1075471929.html

Россия воюет за свободных людей, США не платят долги и провоцируют напряжённость. Итоги 10 февраля

Россия воюет за свободных людей, США не платят долги и провоцируют напряжённость. Итоги 10 февраля - 10.02.2026 Украина.ру

Россия воюет за свободных людей, США не платят долги и провоцируют напряжённость. Итоги 10 февраля

Российские дипломаты разъяснили позицию официальной Москвы по целям СВО и другим актуальным вопросам международной повестки. Отдельные западные лидеры пришли к осознанию необходимости диалога с Москвой. Гегемон западного сообщества оказался хроническим безответственным должником. ВСУ расстреляли похоронную процессию селян.

2026-02-10T19:04

2026-02-10T19:04

2026-02-10T19:04

новости

россия

сша

арктика

мария захарова

дональд трамп

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075475038_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_ac101e3b73d08fb992ac494c253e41a9.jpg

Возрастающую напряжённость в арктическом регионе посол РФ в КНР Игорь Моргулов объяснил неоколониальным подходом США и их союзников по НАТО. Островом раздора стала датская Гренландия, которую президент США Дональд Трамп желал взять под контроль совей страны под выдуманным предлогом угрозы острову со стороны России и Китая."Рост напряженности в Арктике – следствие линии США и их союзников по НАТО, привносящих в регион конфронтационные и неоколониальные подходы и превращающих остров в зону геополитического противостояния", - заявил в интервью РИА Новости российский дипломат.ООН не проявляет внятной позиции по официально заявленным планам США отнять Гренландию у Дании. Европейские союзники королевства ограничились риторикой и демонстрационной отправкой небольших групп солдат на краткосрочную экскурсию в гренландские льды. При этом официальные лица как Дании, так и других государств заявляли об угрозе, которая якобы исходит от России.Тем временем в ООН подсчитали, что 95% задолженности по регулярному бюджету этой организации сформировали США. президент США Дональд Трап неоднократно заявлял о намернеии сократить присуствие своей страны в ООН. Он подкрепил это созданием параллельной организации под своим началом, пригласив в "Совет мира" десятки глав госудрмтв и правительсв.Задолженность США перед ООН составляет около $4 млрд. Организация заявила, что ждёт объяснений официального Вашингтона по выплатам До этого генсек ООН Антонио Гутерриш предзаказал "неминуемый финансовый крах" организации, если все её 193 члена не будут платить взносы. Еврокомиссия желает исключить китайские фирмы из выгодных государственных контрактов ЕС как внутри, так и за рубежом, сообщило издание Politico. По его информации, в марте ЕК изложит новые инструкции по введению дополнительных требований безопасности для иностранных компаний, участвующих в тендерах при заключении госконтрактов."Меры ЕС по ограничению влияния Китая в Европе являются частью более широких усилий по его сдерживанию. Параллельный законопроект комиссара по промышленности Стефана Сежурне направлен на ограничение китайских инвестиций и принуждение иностранных компаний к сотрудничеству с местными фирмами в целях возрождения промышленных секторов ЕС", - сказано в публикации. Критики антикитайских мер предупреждают, что слишком большое усердие на этом пути может привести Евросоюз к увеличению затрат и спровоцировать торговые ответные меры, а также наказать более бедные страны, получающие средства блока на развитие.Россия борется не просто за земли, а за культурные, языковые и традиционные ценности. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы сейчас ведем борьбу против тех, кто объявил нам гибридную войну без объявления, кто пытается как-то на нас стратегически нанести нам поражение, что мы боремся не просто (за) какие-то земли, которые должны нас увеличить, (а) за ценности, которые не имеют вот такого банального материального воплощения... Ценности, связанные с культурой, с языком, родной речью, с искусством, с традициями, с верой, с возможностью по-настоящему быть свободными людьми", - сказала Захарова.Она также отметила, что покушение украинских спецслужб на российского генерала Владимира Алексеева является частью гибридной войны на деньги Запада и нацелена, помимо прочего, на срыв переговоров по урегулированию украинской проблемы.Захарова отметила, что наполеоновские планы Владимира Зеленского по нанесению России "стратегического поражения" потерпели неудачу. Ранее такие планы декларировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По мнению Захаровой, европейским правительствам стоит признать ошибки и вернуться к своим национальным интересам, они превратились из счастливых вассалов в несчастных рабов.Официальный представитель МИД РФ высказалась также по скандальным "файлам Эпштейна", вызвавшим серию отставок и других мер в Евросоюзе и сбежавшей из него Британии. Также Захарова высказалась по гренландской проблеме, отметив, что о судьбе этого пока ещё датского острова стоило бы спросить местных жителей, а не торговать территорией с людьми.В такой ситуации президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Евросоюз находится в состоянии геополитического и геоэкономического чрезвычайного положения, рискует быть "сметён" американскими технологиями и китайским импортом. Макрон признал также, что направлял своего переговорщика в Москву установить контакт для обсуждения украинской проблемы.Против переговоров с Россией категорически против выступают ФРГ и Британия, сохранившая сильное влияние на повестку ЕС. Францию в идее наладить хотя бы полноценный диалог с Москвой поддерживают, как ни странно видеть многим наблюдателям, постсоветские республики Прибалтики.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил возобновление контактов России и Франции на техническом уровне. Он заверил, что эти контакты при желании и необходимости могут помочь оперативно наладить диалог на высшем уровне."Что касается других европейских столиц, то подобных инициатив до сих пор не было", - отметил Песков.Глава МИД РФ Сергей Лавров также признал наличие контактов с официальным Парижем, чего ранее Москва не делала "из солидарности" с властями французской республики. Лавров пояснил в интервью НТВ, что европейские политики пытаются установить контакты и обсудить украинскую проблему, однако ничего нового не предпринимают, не выходят за рамки своих ранее заявленных публично позиций.Лавров также заявил, что анализ конкретных действий администрации США за последний год свидетельствует о том, что российско-американские отношения развиваются по негативному сценарию. Переговоры идут на фоне конфликта интересов и умножения антироссийских санкций. Вооружённые формирования Украины продолжили кровопролитные бои в зоне проведения российской специальной военной операции. При этом продолжались атаки на мирных жителей в неподконтрольных ВСУ регионах.Так, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал мерзкой выходкой сатанистов удар ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области. Глава населенного пункта сообщил, что по похоронной процессии ВСУ ударили 10 артснарядами, корректируя огонь с дронов и видя, что мирные жители находятся на открытой местности. Западная пресса не заметила очередное военное преступление киевского режима.Минобороны РФ сообщило в сводке 10 февраля, что подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражения ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Потери противника превысили 200 военнослужащих.Подразделения российской группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ими нанесено поражение живой силе и технике ВСУ и НГУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 150 военнослужащих, не считая техники и прочей матчасти.Подразделения российской "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям ВСУ в ДНР. Потери противника в живой силе составили до 145 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ и НГУ в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских воруженных формирований превысили 295 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области. Ими нанесено поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. "Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей", - сказано в сводке МО РФ.Такм также отмечено, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Потери ВСУ в живой силе превысили 35 военнослужащих.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также наносились удары по местам сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.По данным Минобороны РФ, после освобождения Зализничного фронт отодвинулся на запад от Гуляйполя. ВС РФ расширили плацдарм для дальнейшего наступления.В такой ситуации западная пресса старается информационно поддержать киевский режим, погрязший в военных и коррупционных деяниях. Издание politico.eu с традиционной ссылкой на своих анонимных комментаторов, представленных на этот раз как "10 официальных лиц и дипломатов", сообщило, что Евросоюз якобы "разрабатывает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в блоке уже в следующем году, поскольку Брюссель пытается укрепить позиции страны в Европе и отдалиться от Москвы".Венгрия и другие государства-члены ЕС выступают категорически против принятия Украины в ЕС и, тем более, в НАТО. Они считают это невозможным по целому ряду причин, среди которых - продолжение вооружённого конфликта. Одной их многих его издержек является неопределённость границ украинского государства. Известно также, что "частичного членства" не предусмотрено ни уставными документами ЕС, ни НАТО. Тем не менее, накануне госпереворота 2014 года ("майдана") украинскую общественность заверяли, что всё возможно, а с 2022 года эти заверения западных политиков были подкреплены не только многозначительными намёками, но также оружейными поставками и финансовыми вливаниями. С тех пор запад решил несколько своих проблем. Были утилизированы огромные объёмы оружейного хлама, включая токсичные боеприпасы и технику периода холодной войны. Европейских налогоплательщиков избавили от избыточной ликвидности, грабежом российской зарубежной собственности и русофобскими санкциями подорвали западную либерально-рыночную мифологию.Украина за это время территориально стала меньше. Население её также сократилось. Деградировавшие за постсоветский период экономика, наука, образование подверглись целенаправленному разрушению не столько извне, сколько изнутри. Нынешнее руководство Украины продолжает этот курс под одобрение западных друзей и партнёров, которые так и не стали союзниками.Актуальное интервью на эту тему: Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию

https://ukraina.ru/20260210/zelenskiy-torguet-krymom-chtoby-ottyanut-peregovory-do-vyborov-ssha-khronika-sobytiy-na-1400-10-1075461506.html

https://ukraina.ru/20260210/ot-myunkhena-do-myunkhena-rech-2007-i-doklad-2026-1075463336.html

россия

сша

арктика

украина

днр

донбасс

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

новости, россия, сша, арктика, мария захарова, дональд трамп, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, эксклюзив, хроники, украина, сергей лавров, ес, оон, переговоры, новости переговоров, международные отношения, международная политика, днр, новые регионы, донбасс, военные преступления, мирные жители, всу, потери всу, минобороны рф, дмитрий песков, бывший ссср