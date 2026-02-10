"Их будут добивать" — историк Юрков объяснил логику новых атак по оставшимся энергоблокам Киева - 10.02.2026 Украина.ру
Энергоснабжение Киев зависит от четырех теплоэлектроцентралей. Несмотря на серьезные повреждения, уцелевшие энергоблоки на этих объектах пытаются восстанавливать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
2026-02-10T06:10
2026-02-10T06:10
"Энергетика Киева – это четыре ТЭЦ (три городских и загородная Трипольская)", — сказал Дмитрий Юрков.Он прокомментировал заявления Украины о разрушениях. "Украина утверждает, что там все максимально разрушено. Понятно, что верить на слово им нельзя. Там есть еще какие-то уцелевшие энергоблоки, которые они спешно восстанавливают", — отметил историк.Эксперт добавил, что визуальные свидетельства подтверждают силу ударов. "И все же, судя по видеокадрам, которые выплывают в Сети, по Трипольской и Дарницкой ТЭЦ очень сильно прилетало. Там все полыхало", — констатировал он."Да. Если на этих четырех киевских ТЭЦ еще осталась какая-то энергогенерация, их будут добивать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
Энергоснабжение Киев зависит от четырех теплоэлектроцентралей. Несмотря на серьезные повреждения, уцелевшие энергоблоки на этих объектах пытаются восстанавливать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
"Энергетика Киева – это четыре ТЭЦ (три городских и загородная Трипольская)", — сказал Дмитрий Юрков.
Он прокомментировал заявления Украины о разрушениях. "Украина утверждает, что там все максимально разрушено. Понятно, что верить на слово им нельзя. Там есть еще какие-то уцелевшие энергоблоки, которые они спешно восстанавливают", — отметил историк.
Эксперт добавил, что визуальные свидетельства подтверждают силу ударов. "И все же, судя по видеокадрам, которые выплывают в Сети, по Трипольской и Дарницкой ТЭЦ очень сильно прилетало. Там все полыхало", — констатировал он.
"Да. Если на этих четырех киевских ТЭЦ еще осталась какая-то энергогенерация, их будут добивать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.
Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
