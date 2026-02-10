https://ukraina.ru/20260210/ikh-budut-dobivat--istorik-yurkov-obyasnil-logiku-novykh-atak-po-ostavshimsya-energoblokam-kieva-1075410764.html

"Их будут добивать" — историк Юрков объяснил логику новых атак по оставшимся энергоблокам Киева

Энергоснабжение Киев зависит от четырех теплоэлектроцентралей. Несмотря на серьезные повреждения, уцелевшие энергоблоки на этих объектах пытаются восстанавливать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков

2026-02-10T06:10

"Энергетика Киева – это четыре ТЭЦ (три городских и загородная Трипольская)", — сказал Дмитрий Юрков.Он прокомментировал заявления Украины о разрушениях. "Украина утверждает, что там все максимально разрушено. Понятно, что верить на слово им нельзя. Там есть еще какие-то уцелевшие энергоблоки, которые они спешно восстанавливают", — отметил историк.Эксперт добавил, что визуальные свидетельства подтверждают силу ударов. "И все же, судя по видеокадрам, которые выплывают в Сети, по Трипольской и Дарницкой ТЭЦ очень сильно прилетало. Там все полыхало", — констатировал он."Да. Если на этих четырех киевских ТЭЦ еще осталась какая-то энергогенерация, их будут добивать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.

