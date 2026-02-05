https://ukraina.ru/20260205/1075230401.html

Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения

Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения - 05.02.2026 Украина.ру

Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения

Степень разрушений объектов украинской энергетики всегда можно оценить только снаружи. Что внутри – мы не знаем. Но последствия в плане отключений очевидные. С каждым таким массированным ударом им все тяжелее и тяжелее

2026-02-05T06:56

2026-02-05T06:56

2026-02-05T06:56

интервью

украина

киев

владимир зеленский

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вкс

энергетика

аэс

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065518375_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_0a9b12d417c7cade2080a91e1cb624cf.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий ЮрковРанее Владимир Зеленский после массированной атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля анонсировал изменения в работе украинских переговорщиков. По его мнению, Москва нарушила энергетическое перемирие. Однако в Кремле напомнили, что Вашингтон просил воздержаться от ударов по Украине только до 1 февраля. Дмитрий Песков подчеркнул, что наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима.- Дмитрий, наверняка коммунальные проблемы в Киеве начались не только из-за огневого воздействия ВКС РФ по энергетике, а еще и по тому, что местные власти не делали многого из того, что регулярно делается в Москве. Поясните, пожалуйста, все эти моменты в формате ликбеза.- Тут все очевидно. Украина в плане энергетики за все годы независимости в том же Киеве не создавала ничего глобального. Как были в основе Киевского энергоузла старые советские теплоэлектростанции, так они и функционировали.Что касается мелкой коммуналки, то когда совсем уже выходил из строя какой-то теплопровод, его заменяли. Я сам наблюдал в 2010 году при Януковиче, как в Киеве на низовом уровне перекладывали теплосети. Но когда у Украины возникли более серьезные проблемы, это уже ни на что не могло повлиять.Повторюсь, устойчивость украинской энергетики не росла ни в 1990е, ни в 2000е, ни в 2010е. Поэтому наши удары средней мощности довольно быстро все это выводят из строя.- Тем не менее, она была устойчивой последние четыре года. В какой степени это было связано с тем, что мы целенаправленно какие-то объекты не трогали? А в какой – с тем, что у нас стало гораздо больше ракет и "Гераней"?- Сложно сказать наверняка. А что касается результатов, то здесь есть и накопительный эффект. Ударили раз, ударили два, а теплоэлектростанции не бесконечные. Их небольшое количество осталось.Более того, судя по мощной атаке 3 февраля, помимо ТЭС (генерации энергетики), активно выбивали подстанции. По подстанциям и раньше были удары. И когда удары по подстанциям Киевского энергоузла накапливаются, складывается ситуация, когда он оказывается в полуизоляции на пути из Ровенской, Хмельницкой или Южно-Украинской АЭС, которые составляют 60% энергетики Украины.Повторюсь, работающих подстанций уже не остается. Какую-то часть подстанций разрушили в 2024 году, какие-то украинцы восстановили, какие-то мы добили в 2025 году. А сейчас наши мощные удары приводят к тому, что этот накопительный эффект начинает сказываться. Там разрушено, там разрушено, переток энергии невозможен, и уже в каком-то районе Киева свет отключают не на 10 часов, а на все 24.- С этим связано то, что в сообщениях об ударах по энергетике Киева фигурируют одни и те же объекты (ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС и подстанция "Киевская-750")?- Еще ТЭЦ-6. Энергетика Киева – это четыре ТЭЦ (три городских и загородная Трипольская).Украина утверждает, что там все максимально разрушено. Понятно, что верить на слово им нельзя. Там есть еще какие-то уцелевшие энергоблоки, которые они спешно восстанавливают. И все же, судя по видеокадрам, которые выплывают в Сети, по Трипольской и Дарницкой ТЭЦ очень сильно прилетало. Там все полыхало.Да, степень разрушений всегда можно оценить снаружи. Что внутри – мы не знаем. Но последствия в плане отключений очевидные. С каждым таким массированным ударом им все тяжелее и тяжелее.- Выходит, мы продолжим бить по одним и тем же объектам?- Да. Если на этих четырех киевских ТЭЦ еще осталась какая-то энергогенерация, их будут добивать. Кстати, мы еже еще по Ладыжинской ТЭС били (Винницкая область). Это одна из крупнейших оставшихся ТЭС. Через нее переток энергии в Киев тоже проходит. По ней прилетало все на свете. Если дела так пойдут и дальше, на Украине останутся работать только одни атомные станции на свою округу. Скажем, Ровенская АЭС будет работать только на Ровенскую область.Понятно, что энергетика будет восстанавливаться. Если мы, например, возьмем паузу на месяц и не станем по ней бить, за это время можно проложить какие-то энергосети и хоть на какие-то проценты компенсировать отсутствие электричества в крупных городах. Но это все не очень поможет городу-миллионнику. Это будут ничтожные проценты.Следовательно, системные удары действительно могут разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.- Расскажите еще про фортификационные сооружения, с помощью которых Украина пытается прикрыть свои энергетические объекты?- Прикрыть большую ТЭС с помощью фортификации нереально. Можно только поставить сетки от легких дронов. А если мы говорим про крылатые ракеты типа Х-22, то это бесполезно. Если у вас боевая часть в 400-600 килограммов и выше, несколько ударов в одну точку разнесут все вдребезги.- А "Герани" какую именно роль играют в этих налетах на энергетику?- "Герани" менее интересны с точки зрения нанесения серьезного ущерба ТЭС. Слишком маленький у них заряд взрывчатки. С точки зрения ударов по подстанциям они более эффективны, хотя какие-то крупные сетки могут задержать их. То есть вопрос в количестве. "Герани" же прекрасно справляются с задачей по перегрузке ПВО. Когда летит огромное количество таких медленных целей, на них можно потратить все контрудары зенитчиков, после чего полетит крылатая ракета с более мощным боезарядом непосредственно в мишень.Еще "Герани" справляются с мелкими мишенями. К сожалению, по видео с той стороны мне трудно оценить, насколько часто мы их используем для уничтожения линий электропередач. А ведь опора ЛЭП – это хорошая цель для таких дронов. Если десяток таких изделий прилетит по опоре ЛЭП, они могут нанести ощутимый урон, после чего ее придется восстанавливать минимум неделю.Да, это не прилет ракеты по крупнейшей трансформаторной подстанции, но это тоже серьезный ущерб.- А работает ли тут простая арифметика, когда, скажем, вместо одной ракеты с боевой частью на 400 килограммов мы отправим сразу десять "Гераней" на 40 килограммов взрывчатки?- Нет. При поражении крупной цели, под которую заточена ракета Х-22 на тонну взрывчатки, это несопоставимо. Если вы на мощную бетонную стену пошлете десятки "Гераней", то они наделают множество отверстий в стене, но не снесут ее. А один прилет тонны боеприпасов разрушит ее моментально.- Также на СВО был эпизод, когда "Герань" с термитной боевой частью пыталась расплавить железнодорожный мост в Васильковке. Может ли она таким же образом устроить пожар на какой-то электростанции?- Вопрос с возгоранием – это интересно. Если мы возьмем трансформаторные подстанции, то для прекращения перетока энергии от АЭС к Киеву термитного боезаряда будет достаточно, чтобы спровоцировать многочисленные замыкания и вспышки, после которых все это будет полыхать. А если мы говорим про ту же Трипольскую ТЭС, то это слишком крупная мишень. Даже множество термитных "Гераней" не заменят чего-то более тяжелого.- К сожалению, противник тоже отвечает на наши удары по энергетике. В Белгороде в последнее время регулярно стал гаснуть свет. Выходит, украинцы тоже нашли слабое место в его энергосистеме, куда регулярно лупят?- Здесь абсолютно та же самая история, что и с Украиной.Да, у нас более современные энергосети. Но все эти энергосети по каким-то маршрутам тоже приходят в Белгород. Достаточно выбить ключевые трансформаторные подстанции, которых тоже ограниченное количество. В этом плане чудес не бывает. Подача электричества в город на какой-то момент прекратится. Да, будут проведены экстренные работы: заново переложены кабели и установлены новые трансформаторы. Но на это нужно время. По щелчку пальцев за час ты это не сделаешь.Следовательно, пока до наших прифронтовых городов может регулярно долетать что-то крупное, трансформаторные подстанции будут уязвимы.От мелких беспилотников у нас очень хорошо научились их защищать сетками. Я лично это видел в Крыму и в ДНР. Но от прилета пары "Хаймарсов" ты их ничем не прикроешь.- Кстати, мобильные группы ПВО для уничтожения украинских беспилотников получили на вооружение зенитный комплекс "Зубр". Он оснащен радиолокационной станцией, способной обнаружить цель на дальности до 1,5 километров, а также различными пулеметами калибра 7,62 мм.- Давайте подождем хотя бы пару месяцев, чтобы накопить статистику использования "Зубра". Пока это как с "Орешником". Это прекрасное медийное оружие. Но пока мы не увидим хотя бы десяток эпизодов его применения, мы не поймем, насколько он эффективен.- Следовательно, если мы и будем применять "Орешник", то только без боевой части и только в ответ на откровенное хамство?- Да, да. Как медийное оружие он прекрасен. Посетители нашего музея тоже про него регулярно спрашивают: "А может "Орешник" пробить вот этот бункер в Киеве, в Москве или в Нью-Йорке?". О нем все говорят.- Вернемся все-таки к украинской энергетике. Насколько фактор погоды может здесь стать решающим? Мне все кажется, что нельзя все сводить исключительно к морозам или к теплой весне.- Понятное дело, что когда холода, то энергии нужно больше. По оценкам специалистов, Украине для прохождения морозов нужно порядка 15-20 гигаватт, а сейчас у них осталось 13. Не вывозят они из-за морозов. Если бы зима была мягче, как в прошлом году, отключения были бы более редкими.Более того, когда холодно, и при этом отключается электричество и отопление на продолжительное время, это серьезно влияет на моральную устойчивость населения. Если бы зима была теплее, среднестатистический киевский обыватель как-то бы притерпелся. А когда на улице минус 20, лопаются трубы отопления, и все это накладывается на отсутствие электричества (электрообогреватель ты не включишь), тебе остается только выходить во двор и греться у костра. Это вызывает возмущение у населения. В некоторых регионах мы уже видели попытки перекрывать трассы в знак протеста, когда люди требовали вернуть им электричество любой ценой.Рано или поздно это возмущение накопится и может сыграть значительную роль.Украинцы же видят не только то, что куда-то прилетело и погас свет. Они видят, что свет долго не возвращается. А параллельно с этим они слушают историю про коррупцию. Постепенно до них дойдет, что электричества и теплоснабжения нет в том числе из-за развала инфраструктуры, который длился последние десятилетия.- Выходит, мы бьем по энергетике для того, чтобы вызвать на Украине народное восстание?- В каком-то смысле – да. Я бы даже сказал, что именно по этой причине мы не бьем жестче. Эти удары очень ограниченные. Хотя мы могли бы полностью изолировать Киев, выбив все подстанции и ЛЭП, чтобы город на две недели погрузился в полную тьму, когда однозначно будут тысячи погибших. Но у нас нет цели заморозить мирное население, которое оказалось в заложниках этой трагической истории. Мы соблюдаем баланс.С одной стороны, мы доводим дело до точки кипения, когда не хватает сил и средств на быстрое восстановление, из-за чего народные массы возмущены. С другой стороны, мы явно не стараемся довести дело до гуманитарной катастрофы.Это правильно. Надо и людей не угробить, и киевский режим "принудить к миру на наших условиях".- Ожидаете ли вы, что мы будем бить по железнодорожным мостам через Днепр? Спрашиваю именно про них, поскольку это более простая цель по сравнению с автомобильными?- Я это все время ожидаю, но этого не происходит. Видимо, на этот счет есть какая-то задумка. Например, если ставится задача стесать на передовой всю украинскую армию, зачем нам изолировать передовую? Пусть идут подкрепления, они будут стачиваться.Тут можно вспомнить события Великой Отечественной войны, когда большая часть сражений шла на советской территории, а не на германской. Почему? Потому что мы стружку снимали и снимали, пока немец не побежал на запад. То же самое и с резервами ВСУ.В этом плане удары по мостам через Днепр ни на что не повлияют. Ну продвинемся мы еще на какое-то расстояние, потому что резервы не успели подойти. Но потом-то нам все равно придется стачивать эти резервы.И пока фронт ВСУ не рухнул, мосты не будут так важны.Также по теме - в интервью Алексея Анпилогова: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе

https://ukraina.ru/20250718/dmitriy-yurkov-kto-on-1065518505.html

украина

киев

белгород

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вкс, энергетика, аэс, ракеты, герань, пво, белгород, днепр, мосты