Шатров о лицемерии Европы: Готовы переписать историю Украины, но не хотят менять границы Гренландии - 08.02.2026
Шатров о лицемерии Европы: Готовы переписать историю Украины, но не хотят менять границы Гренландии
Шатров о лицемерии Европы: Готовы переписать историю Украины, но не хотят менять границы Гренландии - 08.02.2026 Украина.ру
Шатров о лицемерии Европы: Готовы переписать историю Украины, но не хотят менять границы Гренландии
Попытка Дональда Трампа обсудить судьбу Гренландии обнажила двойные стандарты ЕС. Они охотно пересматривают историю и границы других стран, но категорически против, когда речь заходит об их территориях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
2026-02-08T04:45
2026-02-08T04:45
Отвечая на вопрос, отказался ли президент США от своих амбиций в Гренландии под давлением европейцев, эксперт обратил внимание на их избирательный подход к праву. "Если Трамп уже давно отказался от всех правил и норм международных отношений, то все-таки европейцы пока еще пытаются действовать в правовом поле, хотя с каждым днем они все дальше и дальше из него выходят, например, когда принимают какие-то решения в отношении России в связи с украинским кризисом", — отметил Шатров.Политолог четко сформулировал это противоречие. "И в случае с Гренландией Трамп наткнулся на то, что не везде согласны переписывать историю и менять границы. То есть европейцы согласны переписать историю Украины, а историю Гренландии им переписывать не хочется", — заявил он.Таким образом, по мнению Шатрова, реакция Европы на инициативу Трампа демонстрирует откровенное лицемерие в подходе к международному праву."То есть европейцы согласны переписать историю Украины, а историю Гренландии им переписывать не хочется", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале Анны Черкасовой "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.
Шатров о лицемерии Европы: Готовы переписать историю Украины, но не хотят менять границы Гренландии

04:45 08.02.2026
 
© X / Markus ValentinЙенс-Фредерик Нильсен, премьер-министр Гренландии
Йенс-Фредерик Нильсен, премьер-министр Гренландии - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© X / Markus Valentin
Попытка Дональда Трампа обсудить судьбу Гренландии обнажила двойные стандарты ЕС. Они охотно пересматривают историю и границы других стран, но категорически против, когда речь заходит об их территориях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
Отвечая на вопрос, отказался ли президент США от своих амбиций в Гренландии под давлением европейцев, эксперт обратил внимание на их избирательный подход к праву.
"Если Трамп уже давно отказался от всех правил и норм международных отношений, то все-таки европейцы пока еще пытаются действовать в правовом поле, хотя с каждым днем они все дальше и дальше из него выходят, например, когда принимают какие-то решения в отношении России в связи с украинским кризисом", — отметил Шатров.
Политолог четко сформулировал это противоречие. "И в случае с Гренландией Трамп наткнулся на то, что не везде согласны переписывать историю и менять границы. То есть европейцы согласны переписать историю Украины, а историю Гренландии им переписывать не хочется", — заявил он.
Таким образом, по мнению Шатрова, реакция Европы на инициативу Трампа демонстрирует откровенное лицемерие в подходе к международному праву.
"То есть европейцы согласны переписать историю Украины, а историю Гренландии им переписывать не хочется", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале Анны Черкасовой "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.
