Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя
Западные элиты деградировали до уровня Средневековья. Но были ли сомнения у кого-то в этом? Хуже думать об элитах, чем о них сейчас думают, вряд ли возможно. И именно потому, что сорваны все замки, открыты все двери, отсутствуют все запреты, ежедневно нарушаются все законы, политические и моральные.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Министерство юстиции США опубликовало миллионы новых документов по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме. В конце минувшей недели были опубликованы 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2 тысячи видео.
- Игорь Владимирович, как эти публикации отразятся на положении трампистов в США, ведь одним из лозунгов предвыборной кампании Трампа было обещание расследовать обстоятельства этого скандала?
- Трамп довольно спокойно реагирует на эти публикации. Кроме того, эти публикации представляют собой кашу из файлов, ссылок. Это сложный объем информации, разбираться в котором будут еще годами. Где достоверная информация, а где фейки выяснить будет очень сложно.
Я не думаю, что это каким-то образом серьезно повлияет на Трампа. И не считаю это такой исключительно анти-трамповской публикацией, потому что там затронуто огромное количество персонажей из политической элиты, в том числе и господин Зеленский.
Вчера, 06:30Прощай MAGA? Дмитрий Дробницкий о том, как дело Эпштейна остановило революцию Трампа в СШАОбещание Трампа провести полноценное расследование дела Эпштейна не выполнено. Можно делать много предположений почему. Но дело Эпштейна было одним из факторов победы на выборах в 2024 году. Поэтому MAGA-избиратели и MAGA-спонсоры могут чувствовать себя обманутыми.
Мне кажется, что Трампу где-то и выгодно, потому что общественное внимание уводится от серьезных вопросов, на которые нет ответов. Для этого будут ворошить грязное белье. То есть это не провокация, которая призвана дать немедленный результат и ударить по Трампу.
- Возможно, эта информация обострит общественный конфликт в западных странах. Люди станут меньше доверять своим элитам.
- Западные элиты деградировали до уровня Средневековья. Но были ли сомнения у кого-то в этом? Хуже думать об элитах, чем о них сейчас думают, вряд ли возможно. И именно потому, что сорваны все замки, открыты все двери, отсутствуют все запреты, ежедневно нарушаются все законы, политические и моральные. И уголовное законодательство нарушается самыми высокопоставленными представителями элит.
Это говорит о том, что никакая публикация сейчас не способна быть триггером и вызвать какие-то дополнительные волнения или какие-то новые идеи по смене элиты или изменению миропорядка. Миропорядок и так меняется. И эти публикации и появились в связи с тем, что происходит смена миропорядка.
- Трамп сейчас отшучивается по поводу того, станет ли Гренландия 51-м или 52-м штатом США. Можно ли говорить о том, что в вопросе территориальных приобретений он сдал назад под давлением европейцев?
- Если Трамп уже давно отказался от всех правил и норм международных отношений, то все-таки европейцы пока еще пытаются действовать в правовом поле, хотя с каждым днем они все дальше и дальше из него выходят, например, когда принимают какие-то решения в отношении России в связи с украинским кризисом. И в случае с Гренландией Трамп наткнулся на то, что не везде согласны переписывать историю и менять границы. То есть европейцы согласны переписать историю Украины, а историю Гренландии им переписывать не хочется.
Но я думаю, что Трамп добьется своей цели, у него есть на это два с половиной года, но это не обязательно должно происходить силовым путем. Никто не говорит, что Трамп должен высадить десант и оторвать Гренландию от Дании. Трамп всегда завышает ставки, чтобы удачно выторговать решение, которое его бы устроило. В случае с Гренландией это свободное использование этой территории, полные преференции на добычу полезных ископаемых, строительство военных баз и портовой инфраструктуры для проведения альтернативы Северному морскому пути.
И я думаю, что он этого добьется, сделка состоится, но американским штатом Гренландия вряд ли станет.
- Работает ли политика Трампа по повышению ставок в ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана?
- Ближний Восток — это нарыв. Особенно в связи с палестино-израильским конфликтом, который является родовой травмой Организации объединенных наций, которая с самого начала своего существования не может этот конфликт затушить. Этот конфликт и возник в связи с неграмотным отношением к ближневосточным порядкам.
Так что если Трамп и натыкается на какие-либо проблемы, то из-за того, что у него и его советников не хватает компетенций, или они слишком занимают одну сторону, например, сторону Израиля в данном случае.
Трамп будет продолжать политику повышения ставок, и Иран вроде бы уже готов на снижение уровня обогащения урана, но Трамп может переиграть самого себя, почувствовав эйфорию от уступок Ирана. Он может снова завысить планку, и тогда Иран не будет сдерживаться.
16:30Марат Баширов: Если Европа хочет помогать Украине или воевать с Россией, ей придется заплатить за это СШАВоенные подгруппы России и Украины на переговорах в Абу-Даби обсуждают конкретный план на случай, если киевский режим все же примет политическое решение о выводе ВСУ из Донбасса. При этом политические вопросы на переговорах пока не обсуждаются
Поэтому очень трудно предсказывать Трампа на Ближнем Востоке. Все-таки это немножко другой мир, и не всегда Трамп со своим поведением слона в посудной лавке вписывается в их систему координат.
- Источник Politico утверждает, что начавшиеся переговоры в Абу-Даби дают шанс закончить войну весной. На основании чего в западных СМИ царит такой оптимизм?
- Похоже, только западные СМИ какие-то утечки получают. Но учитывая уровень секретности вокруг этих переговоров, они выдумывают эти инсайды. Оставим на их совести эти фантазии и прогнозы. Мы не до конца понимаем, что там происходит. Нас сильно удивляет позитивная реакция Трампа на происходящее при том, что мы не видим реальных подвижек на поверхности.
Трамп человек эмоциональный и в то же время нарцисс, а значит обидчивый. С другой стороны, если бы это не устраивало американскую сторону, мы бы об этом услышали. Если случится прорыв, то пусть об этом расскажут участники переговоров, а не западные СМИ.
Также на эту тему - Переговоры в Абу-Даби: как Зеленский и Рютте работают против мирного решения
Подписывайся на