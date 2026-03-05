https://ukraina.ru/20260305/eto-zvonochek-skott-ritter-o-tom-pochemu-voyna-s-iranom-protivorechit-tomu-kak-dolzhny-deystvovat-ssha-1076390023.html

Это звоночек! Скотт Риттер о том, почему война с Ираном противоречит тому, как должны действовать США

2026-03-05

Американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший заявил, что отцы-основатели Америки не давали президенту США полномочий начинать войну от имени страны. Но Конгресс дал "заднюю", и вот что мы имеем на Ближнем Востоке.

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Американский политолог также отметил, что большинство граждан США против новой войны на Ближнем Востоке, но их приучили верить, что Иран — враг, заслуживающий военного удара.Министр войны США Пит Хегсет 4 марта допустил, что операция в Иране продлится 8 недель. Он отметил, что США переходят к новому этапу военной операции против Ирана, который будет направлен на взятие под контроль иранского неба.— Скотт, президент Трамп принял решение о военной операции против Ирана. Как вы считаете, на него надавил Нетаньяху или это все-таки самостоятельное решение американского лидера?— Президент Трамп является главнокомандующим американскими вооруженными силами, и в конечном счете именно он является тем, кто принимает окончательное решение. Тем не менее, удар по Ирану — результат скоординированных усилий военных и разведывательных служб Соединенных Штатов и Израиля.Вы знаете, премьер-министру Биньямину Нетаньяху не нужно сильно давить на Дональда Трампа. Американский лидер уже давно склонялся к подобным действиям. Он окружил себя кабинетом министров, которые настроены крайне произраильски. Со стороны назначенных им политических деятелей в этом кабинете практически не было сопротивления [по иранскому вопросу].Единственные, кто, по-видимому, сомневался в "устойчивости", в том, насколько конфликт будет продолжительным, — это военные. Но президент Трамп все равно пошел на это.— Что насчет Конгресса? Каково там отношение к развязанной Трампом войне?— Конгресс вообще не имеет к этому никакого отношения. Его мнение было проигнорировано Трампом с позволения самих же конгрессменов. Это, кстати, один из тревожных звоночков этой войны — она полностью противоречит тому, как должна действовать Америка.Отцы-основатели не давали президенту Соединенных Штатов полномочий начинать войну от имени страны. Это входит в ведение Конгресса. Это обязательное, а не факультативное требование. Тем не менее, у нас [в США] сейчас есть президент, который отказался согласовывать свои действия с Конгрессом, а последний отступился от требований по координации действий с президентом.— А как же мнение обычных граждан? Поддерживают ли американцы кампанию против Ирана?— Я не решаюсь выступать от имени более чем 320 миллионов американцев. Скажу за себя и от лица моих знакомых: большинство американцев против новой войны на Ближнем Востоке.Однако большинство американцев также не осведомлены о реальном положении дел в Иране, они восприимчивы к пропаганде, которая изображает Тегеран как врага, угрозу. Поэтому я бы сказал, что подавляющее большинство граждан США сейчас находятся в стороне, воздержавшись от суждений — по причине того, повторюсь, что их приучили верить, что Иран — враг, заслуживающий военного удара.И все же многие американцы в курсе исторических отношений, сложившихся между США и Ближним Востоком, и обеспокоены тем, что их могут втянуть в еще одну бесконечную войну, которая будет стоить людям жизни и денег.— Что вы скажете на счет Европы? Поддержит она США и Израиль на Ближнем Востоке? Напомню, что Испания отказалась предоставлять свои базы для ударов по Ирану. На что Трамп ответил, что мнение Мадрида его не интересует, и он продолжит их использовать по своему усмотрению.— Европа отказалась от своей роли игрока в международном сообществе. Она давно подчинилась Соединенным Штатам, и сейчас поздно, я считаю, говорить о своей независимости. Посмотрим, чем это закончится. Но если кто-то еще верит, что США уважают Европу, то поведение Трампа по отношению к Испании и его заявления о прекращении экономических связей с этой страной, должно открыть им глаза на истинное положение дел.— Да, он так сказал, но готов ли осуществить это в реальности?— Думаю, Дональд Трамп — задира, хулиган, который ведет себя определенным образом. Он будет делать только то, что ему сойдет с рук, а в случае серьезного отпора — отступит. Так и здесь. Все зависит о того, способна ли Испания выстоять или испугается и уступит Трампу.— В Европе раздаются испуганные голоса о росте цен на нефть и газ...— Но кого сейчас волнует мнение Европы? Меня лично это никак не трогает.Более того, уверен, что и в России никому нет дела до Европы, которая сама определила свою судьбу, отрезав себя от самых доступных источников энергии, которые у нее были, — российской нефти и газа. Теперь европейцы лишь расплачиваются за свою глупость. Например, цены на газ в Великобритании выросли, стоимость природного газа взлетает до небес — все это может привести к банкротству стран ЕС.Война на Ближнем Востоке еще больше подорвет европейскую экономику и приведет к еще большему росту цен. (Достаньте побольше носовых платков, чтобы вытереть слезы, которые я сейчас проливаю за Европу.) Повторюсь, Европа заплатит чрезвычайно высокую цену. Возможно, это необходимо ее народам, чтобы восстать и свергнуть элиты, которые никогда по-настоящему не заботились о простых европейцах, а набивали собственные кошельки и банковские счета.— Какова в целом вероятность распространения этого конфликта на соседние с Ираном государства? Например, сухопутная операция США на территории Ирана…— Когда вы встаете на путь войны, угроза такого распространения всегда существует.Любая страна, которая позволила Соединённым Штатам использовать свою территорию в качестве базы для нападения на Иран или для содействия этому, теперь подвергается нападению со стороны Ирана. Он атакует Иорданию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Оман. Израиль, который выступил против "Хезболлы", терпит поражение от нее на юге Ливана. Америка вооружает курдов Ирака, а Иран наказывает их за это. Курды снова оказываются в центре событий. Соединённые Штаты бросят их, потому что они так поступают со всеми, с кем позволяют себе лишнее. Но США будет сложно развернуть сухопутные войска, потому что у нас нет таковых.Поэтому, конечно, масштаб и размах этого конфликта может измениться. Сейчас ситуация неопределенная и нестабильная. Есть причина, по которой никогда не следует начинать войну: как только она начинается, вы не можете ее контролировать.— Могут ли США, Израиль и их союзники в арабских странах применить ядерное оружие против Ирана, если поймут, что война затягивается? И как в целом они отвечают на иранские атаки прямо сейчас?— В прошлом месяце Соединенные Штаты вышли из последнего договора о контроле над вооружениями, заключенного с Россией. Сегодня Америка полностью игнорируют вопрос ядерного нераспространения. В результате мы видим, как другие страны, такие, например, как Польша и Германия, заговорили о приобретении ядерной бомбы.Теперь на Ближнем Востоке сложилась ситуация, когда Иран противостоит двум ядерным державам (США и Израиль), и, если продолжит одерживать верх, у этих стран может возникнуть соблазн применить ядерное оружие против него. Это чрезвычайно опасная ситуация.Что до Трампа, то он — непредсказуемый человек, поэтому невозможно с уверенностью сказать, что он предпримет. Но факт остается фактом: если не произойдут кардинальные изменения [в войне против Ирана] в пользу США, это будет конфликт, в котором они не выиграют. Кроме того, это разрушает наши отношения с мнимыми союзниками в регионе. Арабские государства Персидского залива, образно говоря, проснулись сегодня утром и обнаружили, что Соединенные Штаты заботятся только об Израиле, а на них Трампу наплевать...— Какие возможности открываются для России на украинском треке, в то время как Трамп сосредоточен на Ближнем Востоке?— Я слишком уважаю российское правительство, чтобы поверить, что оно настолько упрощенно и поверхностно относится к вопросам национальной безопасности — связывая их с поведением американского президента в других частях мира. Я думаю, что Россия разрабатывает план действий в отношении Украины, на который не влияют такие факторы.И всякий раз, когда я общаюсь с русскими людьми, меня впечатляет их серьезность. Россия — серьезная страна, которая ведет экзистенциальную борьбу на своих границах и не позволяет событиям в мире влиять на эту борьбу.США тратят на агрессию против Ирана астрономическую сумму. При этом, чтобы получить иранскую нефть, США нужно провести сухопутную операцию против Ирана, на которую надо потратить еще столько же без каких-либо гарантий. Поэтому американо-израильские бомбардировки в любом случае долго не продлятся. Об этом, в интервью Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться.

