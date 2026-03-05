https://ukraina.ru/20260305/nikolay-sorokin-bpla-i-rakety-prinosyat-iranu-maksimalnuyu-vygodu-pri-asimmetrichnoy-voyne-1076396896.html

Николай Сорокин: БПЛА и ракеты приносят Ирану максимальную выгоду при асимметричной войне

Бюджет Пентагона в 40 раз больше иранского, но это не спасает американские базы от пожаров. Тегеран делает ставку на дешевые дроны и ракеты, которые пробивают любую ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

Журналист заметил, что Иран действует качественнее США, но количественно силы неравны. Сорокин объяснил, насколько именно огромен этот разрыв. "У США – 1,5 триллиона долларов. У Ирана – около 40 миллиардов", — заявил эксперт.По его словам, именно это неравенство заставляет Иран искать нестандартные пути. "Они делают упор на БПЛА и ракеты – это приносит максимальную выгоду при асимметричной войне", — пояснил он.Сорокин подтвердил, что иранское оружие работает эффективно. "Американская ПВО не справляется. "Железный купол" тоже весь дырявый", — добавил собеседник.Он подчеркнул, что прорывы случаются регулярно. Иран бьет по базам, которые американцы считали защищенными. Это ставит под сомнение все затраты на ПРО, — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.

