https://ukraina.ru/20260305/spyaschie-yacheyki-prosnutsya-posle-signala-iz-tegerana-vostokoved-o-skrytykh-kozyryakh-irana-1076371659.html

"Спящие ячейки проснутся после сигнала из Тегерана": востоковед о скрытых козырях Ирана

"Спящие ячейки проснутся после сигнала из Тегерана": востоковед о скрытых козырях Ирана - 05.03.2026 Украина.ру

"Спящие ячейки проснутся после сигнала из Тегерана": востоковед о скрытых козырях Ирана

Перекрытие Ормузского пролива — не самое страшное, что ждет США от Ирана. Тегеран десятилетиями выращивал спящие прокси-ячейки по всему миру, и теперь они готовы проснуться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-03-05T06:00

2026-03-05T06:00

2026-03-05T06:00

новости

сша

тегеран

иран

украина.ру

удар по ирану

война в иране

ближний восток

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076244035_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9257e8cb227786fb11ef074126062ce2.jpg.webp

Журналист спросил, сможет ли перекрытие Ормузского пролива стать для США ударом, сравнимым с ракетными атаками. Ибрагимов ответил, что у Тегерана есть инструменты гораздо опаснее. "Иранцы считают, что у них больше рычагов давления на США, чем перекрытие пролива. Есть один деликатный нюанс", — заявил эксперт.По его словам, иранцы "славятся мистификацией", и на самом деле никто не знает, какими прокси-группировками они обладают. Ибрагимов предупредил о возможных последствиях. "Это будет означать начало партизанщины, прольется кровь обычных людей", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что хозяин Белого дома недооценивает возможности Тегерана. "Трамп это как будто не понимает. Он думает, что, убив [верховного лидера Али] Хаменеи, он решил все вопросы с Ираном", — резюмировал Фархад Ибрагимов.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.Также на тему войны на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.

сша

тегеран

иран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, тегеран , иран, украина.ру, удар по ирану, война в иране, ближний восток, главные новости, главное, партизаны, международные отношения, международная политика, эксперты, аналитики, аналитика