"Спящие ячейки проснутся после сигнала из Тегерана": востоковед о скрытых козырях Ирана - 05.03.2026
"Спящие ячейки проснутся после сигнала из Тегерана": востоковед о скрытых козырях Ирана
"Спящие ячейки проснутся после сигнала из Тегерана": востоковед о скрытых козырях Ирана - 05.03.2026 Украина.ру
"Спящие ячейки проснутся после сигнала из Тегерана": востоковед о скрытых козырях Ирана
Перекрытие Ормузского пролива — не самое страшное, что ждет США от Ирана. Тегеран десятилетиями выращивал спящие прокси-ячейки по всему миру, и теперь они готовы проснуться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Журналист спросил, сможет ли перекрытие Ормузского пролива стать для США ударом, сравнимым с ракетными атаками. Ибрагимов ответил, что у Тегерана есть инструменты гораздо опаснее. "Иранцы считают, что у них больше рычагов давления на США, чем перекрытие пролива. Есть один деликатный нюанс", — заявил эксперт.По его словам, иранцы "славятся мистификацией", и на самом деле никто не знает, какими прокси-группировками они обладают. Ибрагимов предупредил о возможных последствиях. "Это будет означать начало партизанщины, прольется кровь обычных людей", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что хозяин Белого дома недооценивает возможности Тегерана. "Трамп это как будто не понимает. Он думает, что, убив [верховного лидера Али] Хаменеи, он решил все вопросы с Ираном", — резюмировал Фархад Ибрагимов.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.Также на тему войны на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
"Спящие ячейки проснутся после сигнала из Тегерана": востоковед о скрытых козырях Ирана

06:00 05.03.2026
 
© REUTERS / Khaled Abdullah
- РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Khaled Abdullah
Перекрытие Ормузского пролива — не самое страшное, что ждет США от Ирана. Тегеран десятилетиями выращивал спящие прокси-ячейки по всему миру, и теперь они готовы проснуться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Журналист спросил, сможет ли перекрытие Ормузского пролива стать для США ударом, сравнимым с ракетными атаками. Ибрагимов ответил, что у Тегерана есть инструменты гораздо опаснее. "Иранцы считают, что у них больше рычагов давления на США, чем перекрытие пролива. Есть один деликатный нюанс", — заявил эксперт.
По его словам, иранцы "славятся мистификацией", и на самом деле никто не знает, какими прокси-группировками они обладают.
"Есть подозрение, что в их распоряжении есть еще много спящих ячеек, которые проснутся, когда поступит сигнал из Тегерана. Я думаю, что он уже поступил", — добавил собеседник издания.
Ибрагимов предупредил о возможных последствиях. "Это будет означать начало партизанщины, прольется кровь обычных людей", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что хозяин Белого дома недооценивает возможности Тегерана. "Трамп это как будто не понимает. Он думает, что, убив [верховного лидера Али] Хаменеи, он решил все вопросы с Ираном", — резюмировал Фархад Ибрагимов.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
Также на тему войны на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
