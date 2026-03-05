Массовая гибель детей в священный Рамадан: Ибрагимов про холодную месть Ирана и лицемерие США - 05.03.2026 Украина.ру
Массовая гибель детей в священный Рамадан: Ибрагимов про холодную месть Ирана и лицемерие США
Массовая гибель детей в священный Рамадан: Ибрагимов про холодную месть Ирана и лицемерие США
Массовая гибель детей в священный Рамадан: Ибрагимов про холодную месть Ирана и лицемерие США
Удары по Ирану обернулись для США репутационной катастрофой. Гибель детей после удара по школе в Минабе показала миру истинное лицо Белого дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
По мнению востоковеда, Трамп развязал очень опасную игру на Ближнем Востоке. Все указывает на то, что Иран будет мстить за смерть своего верховного лидера Али Хаменеи, иранцы любят мстить "с холодной головой", подчеркнул Ибрагимов."Тогда Трамп войдет в историю как самый главный президент-неудачник в истории США. Под его руководством погибли более сотни детей в священный месяц Рамадан. Лицемерие американской администрации увидел весь мир", — заявил эксперт.По словам востоковеда, надежд на дипломатию больше нет. "Ни о каких переговорах речи быть не может. Иран унизили, уничтожив военно-политическое руководство. Окно возможностей для дипломатии существовало до 27 февраля 2026 года. Теперь его нет", — пояснил Ибрагимов.Он объяснил, почему Белый дом так грубо просчитался. "У него слабые аналитики в окружении, что неудивительно, у американцев востоковедение хромает", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.О других аспектах военной эскалации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и ее вероятные последствия".
Удары по Ирану обернулись для США репутационной катастрофой. Гибель детей после удара по школе в Минабе показала миру истинное лицо Белого дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
По мнению востоковеда, Трамп развязал очень опасную игру на Ближнем Востоке. Все указывает на то, что Иран будет мстить за смерть своего верховного лидера Али Хаменеи, иранцы любят мстить "с холодной головой", подчеркнул Ибрагимов.
"Тогда Трамп войдет в историю как самый главный президент-неудачник в истории США. Под его руководством погибли более сотни детей в священный месяц Рамадан. Лицемерие американской администрации увидел весь мир", — заявил эксперт.
По словам востоковеда, надежд на дипломатию больше нет. "Ни о каких переговорах речи быть не может. Иран унизили, уничтожив военно-политическое руководство. Окно возможностей для дипломатии существовало до 27 февраля 2026 года. Теперь его нет", — пояснил Ибрагимов.
Он объяснил, почему Белый дом так грубо просчитался. "У него слабые аналитики в окружении, что неудивительно, у американцев востоковедение хромает", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
О других аспектах военной эскалации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и ее вероятные последствия".
