Массовая гибель детей в священный Рамадан: Ибрагимов про холодную месть Ирана и лицемерие США

Удары по Ирану обернулись для США репутационной катастрофой. Гибель детей после удара по школе в Минабе показала миру истинное лицо Белого дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-03-05T06:15

новости

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

украина.ру

месть

удар по ирану

война в иране

главные новости

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076369411_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d3332e7f58f045bd458ee4b3af723642.jpg

По мнению востоковеда, Трамп развязал очень опасную игру на Ближнем Востоке. Все указывает на то, что Иран будет мстить за смерть своего верховного лидера Али Хаменеи, иранцы любят мстить "с холодной головой", подчеркнул Ибрагимов."Тогда Трамп войдет в историю как самый главный президент-неудачник в истории США. Под его руководством погибли более сотни детей в священный месяц Рамадан. Лицемерие американской администрации увидел весь мир", — заявил эксперт.По словам востоковеда, надежд на дипломатию больше нет. "Ни о каких переговорах речи быть не может. Иран унизили, уничтожив военно-политическое руководство. Окно возможностей для дипломатии существовало до 27 февраля 2026 года. Теперь его нет", — пояснил Ибрагимов.Он объяснил, почему Белый дом так грубо просчитался. "У него слабые аналитики в окружении, что неудивительно, у американцев востоковедение хромает", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.О других аспектах военной эскалации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и ее вероятные последствия".

2026

Новости

новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, месть, удар по ирану, война в иране, главные новости, главное, срочно, дети, гибель